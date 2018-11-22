Тіна Кароль підкреслила пишні груди ефектним вбранням (фото)
14:29, 22 листопада 2018Суспільство
1140 0
Фото Тіни Кароль викликало захоплені коментарі в Instagram.
Кароль з'явилася в новому образі / фото instagram.com/tina_karol
Українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новим чорно-білим фото.
Читайте такожТіна Кароль "засвітила" грудей в глибокому декольте (фото)
На опублікованому в Instagram знімку артистка позує в розкішному вбранні без бретелей, що підкреслює її груди. "Краса жінки в її миті: зловивши, намагайтеся ніколи не відпускати", - підписала кадр Тіна Кароль.
"Просто богиня", "Дуже красива", "Неймовірно ніжне фото", "Боже, чому так розкішно", "Неймовірна", - пишуть в коментарях.
Раніше поп-діва Тіна Кароль з'явилася перед своїми фанатами у відвертому вбранні на тонких бретельках, продемонструвавши своє глибоке декольте. Співачка подякувала публіці, яка відвідала її концерти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter