Адміністратор української Вікіпедії Антон Процюк: У Вікіпедії значно більше інструментів ефективно боротися з фейками, ніж у Фейсбуку

П’ятнадцятирічній українській Вікіпедії – найбільшій, коли-небудь створеній українською мовою, енциклопедії – залишилось зовсім трошки до свого першого мільйона. Наразі вона містить вже понад 910 тисяч статей, і нова стаття з’являється приблизно кожні п’ять хвилин.

Важливу роль у швидкому розвитку україномовної Вікі відіграє громадська організація «Вікімедіа Україна», яка нещодавно відсвяткувала свою 10-ту річницю. Про особливості нашої вільної енциклопедії та, в цілому, вікі-спільноту УНІАН розпитав менеджера проектів у «Вікімедіа Україна» та адміністратора української Вікіпедії Антона Процюка.

Дописувачем Вікіпедії може стати кожен. А чи будь-хто може внести неправдиві дані в статтю онлайн-енциклопедії, щоб її зіпсувати? Наскільки проблемним може бути некоректне редагування?

Так, переважну більшість статей Вікіпедії, за винятком невеликої кількості обмежених для редагування найбільш популярних або конфліктних статей, може редагувати кожен. Технічну можливість «зіпсувати все» в окремій статті також має кожен. Але таке зіпсування протримається кілька хвилин чи навіть секунд, зважаючи на конкретний тип редагування.

У Вікіпедії є два рівні механізмів, які дозволяють фільтрувати деструктивні зміни. На першому рівні діють автоматичні: якщо хтось хоче додати в статтю нецензурний текст, то автоматичний фільтр не пропустить це редагування, в принципі. На другому рівні є спільнота волонтерів патрульних та адміністраторів, які перевіряють нові зміни, скасовують редагування, вилучають статті, що не відповідають правилам Вікіпедії.

А якщо мова йде не про об’ємне некоректне редагування, а зміну лише однієї цифри чи літери. Такий деструктив система і волонтери помітять чи зміна може залишитися?

Немає стовідсоткової гарантії, що це помітять, але ймовірність дуже висока. В цьому плані Вікіпедії можна довіряти майже повністю.

В цілому, чи актуальна для нас проблема «вандалів», які псують інформацію в Вікіпедії?

Не думаю, що для нас це найбільша проблема. Взагалі, на мій погляд, основною проблемою для Вікіпедії є не «вандалізм». Так, він дошкуляє, але боротьбою з «вандалізмом» значно простіше займатися, ніж залученням нових редакторів, мотивацією людей дописувати в Вікіпедію.

Знаю, що один із засновників «Вікіпедії» Джиммі Вейлз створив сайт, покликаний боротися з фейковими новинами, WikiTribune. Чи можуть фейки пройти фільтри захисту та залишитися в українській Вікіпедії?

Повні фейки зазвичай не проходять, бо не так складно їх виявити та відразу вилучити. У Вікіпедії значно більше інструментів ефективно з ними боротися, ніж, скажімо, у Фейсбуку чи Вотсапа. Волонтерам патрульним переважно вистачає здорового глузду та невеликого аналізу джерел, щоб визначити дезінформацію. Серйознішою, як на мене, є проблема авторитетності джерел, які використовуються у Вікіпедії. Не всі статті базуються тільки на якісних джерелах, як мало б бути в ідеалі.

Читала, що в українській Вікіпедії нова стаття з’являється кожні п’ять хвилин...

Приблизно так.

Патрульні чи адміністратори переглядають кожну новостворену статтю?

Так. Механізму премодерації немає, після створення статті відразу доступні. Але є люди, які переглядають та перевіряють список нових статей після створення. Складно говорити про конкретну кількість цих людей, бо це волонтери без фіксованих змін та робочих годин. Думаю, щодня цим займаються кілька десятків людей з різних куточків України. Волонтером може стати кожен.

В чому різниця між патрульним та адміністратором? І які ще умовні «посади» передбачає волонтерський Вікі-рух?

В адміністраторів більше технічних прав для управління. Вони можуть видаляти статті, які порушують правила, захищати статті від редагувань у певних випадках, банити порушників. Патрульні фокусуються на перевірці нових статей та внесених змін. Як і дописувачем, адміністратором може стати кожен: власне, я став адміністратором у 15 років, і мені не треба було розкривати своє справжнє ім’я чи, тим більше, показувати жодних документів.

«Посади» здебільшого технічні. Є автопатрульні, чиї зміни автоматично позначаються перевіреними, але вони не мають права перевіряти зміни інших людей. Потім патрульні. Є окремі права для перейменовування файлів. Є дуже дрібні права, про які можна не згадувати. Потім права адміністратора. Є права бюрократа (вони трошки розширені за права адміністратора) – дозволяють призначати нових адміністраторів, надавати технічні права (власне, я ще є бюрократом української Вікіпедії). Є права адміністратора інтерфейсу – це люди, які мають доступ до редагування інтерфейсу Вікіпедії. Ще є «боти» – акаунти, які можуть робити масове автоматичне редагування чи масове створення статей.

А хто вирішує, що та чи інша людина може зайняти «посаду», наприклад, адміністратора? Ваша громадська організація?

Наша громадська організація лише займається підтримкою та популяризацією Вікіпедії, ми нею не управляємо. На переважній більшості рівнів управляє спільнота самої Вікіпедії; в дуже рідкісних випадках (наприклад, порушення закону) може втручатися американська некомерційна організація Фонд Вікімедіа, яка є власником Вікіпедії. Тобто, право нею керувати мають люди, які займаються редагуванням Вікіпедії. Якщо говоримо про призначення адміністраторів, то обрання відбувається шляхом голосування серед спільноти. Усі активні користувачі можуть взяти участь у голосуванні.

Українська Вікі-спільнота – це приблизно скільки людей?

Справді активних кілька сотень. А загалом всіх, хто деколи долучається, кілька тисяч. Якби було більше,Вікіпедія була б якісніша.

В українській Вікіпедії менше статей та часто нижча їхня якість, ніж в російській, через простий факт – українською мовою розмовляє менше людей, ніж російською. Відповідно, менше людей долучаються до української Вікіпедії.

В інтерв’ю та на майстер-класах ви доволі часто розповідаєте про різницю та певну історичну невідповідність, яка є в українській та російській Вікіпедіях. Простий приклад – у нас «Голодомор», у них – «Голод на Украине» (рос.). Чи звертались представники української Вікі до російських, нагадували про неупередженість? Можливо, запити якісь робили?

Структура управління Вікіпедією побудована так, що немає якоїсь централізованої системи. Тому не потрібне централізоване звернення від спільноти у форматі, скажімо, запиту від одного міністерства до іншого. У Вікіпедії найчастіше обговорюються конкретні випадки та статті. Користувач чи користувачка будь-якого мовного розділу, в тому числі, українського та російського може почати обговорення.

Фокус моїх майстер-класів був не на тому, що в російській Вікіпедії вони всі необ'єктивні та упереджені. Радше, йдеться про неочевидні та тонкі речі, щодо яких не так просто прийняти рішення.

Втім, обговорення відбуваються. Представники української спільноти активно брали і беруть в них участь. Наприклад, в російській Вікіпедії була суперечка навколо назви статті про Київську Русь. В певний момент вона у них близько року називалася «Древнерусское государство (рос.)» Але зрештою її знову перейменували на Київську Русь.

Інший приклад щодо англійської Вікіпедії, де досі продовжуються дискусії щодо назв українських міст. Як писати – Kiev чи Kyiv, Kharkov чи Kharkiv. Українці теж активно беруть участь у цих обговореннях, деколи вдається відстояти українську точку зору (наприклад, стаття про Харків називається Kharkiv), але стаття про Київ досі називається Kiev.

…хоча вже аеропорти активно перейменовують…

Якщо така тенденція буде далі, то через якийсь час статтю у Вікіпедії також перейменують.

Коли засновник Вікіпедії Джимбо Вейлз минулого року відвідував Київ, то запропонував українським редакторам налагоджувати постійний діалог щодо гострих питань з російськими. Потрібна для цього якась платформа чи ідея Вікіпедії цього не передбачає?

Ми повертаємося до питання кількості людей, яка займається певним конкретним питанням. Чим більше людей буде звертати увагу на щось, братимуть участь у конструктивних обговореннях в російській Вікіпедії, тим продуктивнішим буде діалог. Окрема платформа для цього не потрібна.

А загалом чи активно українці дописують статті в інші Вікіпедії іншими мовами?

Загалом, так. Маємо російську, доволі популярну у нас, Вікіпедію. Українці туди дописують, але, як на мене, відсоток дописувачів у порівнянні з читачами нижчий, ніж відсоток дописувачів української Вікіпедії. До англійської так само.

Найпопулярніша стаття української Вікіпедії за весь час – «Україна». Ви як пояснюєте таку популярність? Як на мене, якось це кінематографічно-патріотично.

Тут перетинається дуже багато різних аудиторій, яким потрібно почитати про Україну. Від людей, які гуглять перше, що спадає на думку - до школярів, яким потрібно підготувати твір або реферат про географію України.

Взагалі, як на мене, три фактори визначають загальні тренди популярності в українській Вікіпедії. По-перше, пласт статей, які завжди популярні – про Україну, найбільші міста, наприклад, Київ та Львів. Другий фактор – новини. Інформаційна повістка впливає на популярність статей. Останні місяці стаття про Зеленського - найпопулярніша. І третій фактор – шкільна програма. Вікіпедія залишається ключовим джерелом для школярів.

Чи можете описати типового дописувача української Вікіпедії?

Здебільшого, україномовна людина, яка в житті спілкується українською. Очевидно, саме це спонукає дописувати в українську Вікіпедію. Десь 85-90% дописувачів – чоловіки. Власне, це ми як громадська організація “»ікімедіа Україна» нині намагаємося змінити. Прагнемо залучити більше жінок та дівчат до редагування Вікіпедії, намагаємося привернути більше уваги до статей про жінок та дівчат.

Географічно дописувачі з усіх куточків України. Здебільшого, статті на конкретні теми пишуть люди, які розбираються в тематиці. Але це не означає, що вони є дипломованими спеціалістами з галузі. Звичайно, спеціалісти також пишуть, але аматорів, які хочуть розібратися в якійсь темі, більше. Люди пишуть про те, що їм цікаво та важливо, тому складно конкретні теми виділити. Можливо, трошки більше на гуманітарну, ніж технічну тему. Але це не широка тенденція, а моє спостереження.

Як відомо, автором першої статті в українській Вікіпедії (про атом) був українець з Токіо. Українці з яких країн є активними дописувачами нашої онлайн-енциклопедії сьогодні? Чи є випадки, коли дописувачами стають саме іноземці?

Є певна кореляція з тим, в яких країнах більше представників діаспори. Скажімо, у нас є кілька активних дописувачів з Канади та певних європейських країн. Випадки, коли іноземець хоче попрактикувати свою українську мову та дописує в українську Вікіпедію є, але вони, звичайно, екзотичні.

Українській Вікіпедії 15 років. Громадській організації «Вікімедіа Україна» – 10 років. Яку роль грає організація у роботі онлайн-енциклопедії?

Спільнота Вікіпедії росте та розвивається. Ми не граємо в цьому визначальної ролі, але звичайно, багато допомагаємо. Проводимо великі фотоконкурси, які дозволяють акумулювати базу вільних фотографій природи та пам'яток культури – «Вікі любить Землю» та «Вікі любить пам'ятки». Проводимо конкурси статей в українській Вікіпедії, які дозволяють привернути увагу до конкретних статей та тем, недостатньо висвітлених. Наприклад, саме зараз ми проводимо конкурс статей, присвячений жінкам в STEM-галузях. Прагнемо підштовхнути людей до створення статей на цю тему. Звичайно, допомагаємо створенню нових статей, залученню нових людей, проводимо Вікіконференцію (де-факто, лише в нас є ресурси, щоб організовувати всеукраїнський захід для дописувачів Вікіпедії та вікіпроектів).

Минулого року стенди вашої організації були навіть на Atlas Weekend. Якими ще нетривіальними шляхами популяризуєте онлайн-енциклопедію?

Atlas був одним із найбільших офлайн-заходів, де ми взяли участь. Також беремо участь в інших фестивалях, форумах. Популяризуємо додаток Вікіпедії для смартфону – наприклад, людина підходить до наших стендів, встановлює додаток собі на телефон та отримує за це якийсь сувенір.

Ваша громадська організація організовує зустрічі з активними дописувачами?

Так, намагаємося зустрічатися зі спільнотою. По-перше, беремо участь у щотижневих вікічетвергах – зустрічах активних дописувачів. Ідея в тому, щоб можна було прийти в конкретне місце в Києві, Львові та ще кількох великих містах, зустріти когось зі спільноти, поговорити неформально. Зустрічі стаються не завжди, але деколи збирається справді чимало людей.

Також ми проводимо більш структуровані події. Найбільшою подією є щорічна Вікіконференція – всеукраїнська конференція, присвячена Вікіпедії та проектам Фонду Вікімедіа, куди запрошуємо активних дописувачів. Ділимося секретами успіху, обговорюємо проекти, які потребують покращень. Останнім часом проводили технічні тренінги, воркшопи.

Чула, що є також глобальна щорічна міжнародна конференція Вікіманія. Якщо пригадати торішню, що на ній було вирішено – куди рухаємося далі? Яка всесвітня стратегія розвитку Вікіпедії?

Ці рішення не приймаються виключно на Вікіманії, але вона є одним з найбільш зручних приводів, щоб зібрати людей з усього світу та все обговорити. Власне, якраз зараз всесвітній вікі-рух перебуває в процесі вироблення довгострокової стратегії.

Можливо, вже щось відомо? Чи немає в планах стати комерційною організацією?

Ні, комерційною організацією Вікіпедія не стане в будь-якому випадку. Принаймні, це виглядає надзвичайно малоймовірно. Адже принципова ідея Вікіпедії в її некомерційності. Далі вже будуть мої роздуми, але, якщо зробити Вікіпедію комерційною, це відштовхне багато волонтерів. А волонтери – основна цінність Вікіпедії. Не думаю, що ті гроші, які можна заробити на продажів реклами, окуплять втрату. Крім того, Фонд Вікімедіа, як американська організація, яка володіє Вікіпедією, є доволі успішним у фандрейзингу – підтримці своєї некомерційної моделі. На цей момент немає критичних фінансових проблем у Вікіпедії.

Чи загалом актуальна для української Вікіпедії така історія, коли за плату хочуть розмістити статтю про когось? Наприклад, як подарунок до Дня народження.

Такі бажання у людей є, але Вікіпедія централізовано цим не займається. Всі подібні випадки – це приватна ініціатива. Останнім часом, у відповідь на неминучість наявності такого типу речей, у Вікіпедії дозволено платне редагування. Зауважу: не можна заплатити гроші Вікіпедії, щоб розмістити статтю про вас. Але, теоретично, ви можете звернутися до приватного дописувача Вікіпедії, який не представляє Вікіпедію загалом, та домовитися про розміщення статті за плату.

Це не дуже толерується спільнотою Вікіпедії, але формально дозволено (за умови уточнення факту, що створення статті чи редагування є оплаченим). Але ця помітка «оплачено» – це не те саме, що нативна реклама в медіа. Це просто приватна ініціатива конкретних людей, які таким чином сигналізують спільноті Вікіпедії про отримані гроші за створення чи редагування статті. Відповідно, треба на наї звернути навіть більшу увагу.

Але ж такі люди можуть і не сигналізувати...

Звичайно. Тому підкреслю, що оплачена стаття чи редагування все одно мають повністю відповідати правилам Вікіпедії. Не відповідають – будуть вилучені.

Крім того, якщо комерційні компанії платять комусь за створення статті в Вікіпедії, то дуже сильно ризикують. По-перше, цю статтю можуть взагалі вилучити. По-друге, ніхто не може гарантувати незмінність тексту статті. Умовно кажучи, ваша компанія заплатила гроші за статтю в Вікіпедії. В принципі, вона відповідає критеріям та залишається. Але потім прийде інший дописувач та додасть в неї критичну інформацію про компанію. І ця компанія вже не зможе заплатити за вилучення критики. Бо в Вікіпедії це так не працює.

Останнє питання про гроші. Читала, що німецька Вікіпедія отримує фінансову підтримку держави. Крім того, там діють програми стимулювання, ініційовані Урядом. У нас держава якось підтримує українську Вікіпедію?

У 2017 році було доручення Гройсмана, що державні структури мають сприяти розвиткові української Вікіпедії. Але це не було фінансовою підтримкою Вікіпедії. Тобто, на фінансовому рівні – ні.

Як часто між адміністраторами української Вікіпедії відбуваються дискусії, чи буде в енциклопедії та чи інша стаття?

Дискусії тривають постійно. Є очевидні речі, коли стаття не відповідає правилам. Але є багато випадків, коли визначитися складно. Тоді питання вирішуються обговоренням спільноти. Якщо потрібно вирішити - залишати чи вилучити статтю, відкривається окреме обговорення, де може взяти участь будь-хто, навіть незареєстровані користувачі. Потім адміністратор чи адміністраторка оцінює виставлені аргументи й підбиває підсумки. Рішення базується лише на висловлених аргументах, а не на особистій думці адміністратора. Якщо хтось не згоден із підсумком, можна його оскаржити на тій же сторінці, і тоді цю «апеляцію» розгляне інший адміністратор.

Кілька років тому міжнародна група соціологів проаналізувала з десяток версій мережевої енциклопедії різними мовами, і з'ясувала, що найсуперечливішими статтями є описи політиків та релігійні фігури. У нас ця тенденція зберігається?

В Україні останнім часом немає глобальних релігійних конфліктів, тому найбільш конфліктними є політика та болючі історичні теми. Часто виникають дискусії про речі, які стосуються Другої світової війни, українського націоналізму, російської агресії на сході України. Останнім часом виникають дискусії щодо поточної політичної ситуації, щодо статті про Зеленського, наприклад. В останньому випадку суперечки, здебільшого, стосуються питання, чи є якийсь факт достатньо важливим для його включення в статтю про нього. Скажімо, мова йде про якийсь дрібний скандал – потрібно писати про це чи ні.

На ваш особистий погляд, чи потрібно залишати в Вікіпедії статті про маргінальні теорії? Типу, Ісус Христос був українцем тощо.

Залежно від того, наскільки ці маргінальні теми висвітлені в джерелах. Звичайно, у Вікіпедії є статті про теорії змови, антинаукові теорії. Наприклад, існує телегонія — ідея про те, що перший сексуальний партнер жінки впливає на її дітей від наступних партнерів. Це антинаукова теорія, але в Вікіпедії про неї є детальна стаття, бо це широко висвітлюється в джерелах. Є джерела, які розглядають теорію з серйозної точки зору, інші чітко показують антинауковість. Такі статті навіть корисні з огляду на розвінчання міфів та просвітлення людей. Але якщо про теорію пишуть тільки на неавторитетних форумах і немає авторитетних джерел, такі статті не потрібні.

Які переваги Вікіпедії над іншими джерелами інформації, окрім актуальності? Бо зрозуміло, що оновлення можуть бути зроблені навіть вчора.

Найбільшою перевагою, завдяки якій вона стала такою популярною та впливовою, є модель створення Вікіпедії. Енциклопедія створюється великою неструктурованою спільнотою волонтерів. В українській Вікіпедії на цей момент маємо вже понад 910 тисяч статей – це найбільша енциклопедія українською мовою, коли-небудь створена. Якби не ця модель створення контенту, то навіть при гарному фінансуванні та сотнях прекрасних фахівців ми б не досягли такого обсягу.

А в чому її головний недолік?

Головна перевага та головний недолік Вікіпедії, на мій погляд – це одне і те саме – її можуть дописувати всі охочі. Попри всю корисність, Вікі не є авторитетним джерелом з наукової точки зору.

На вашу думку, чи може Вікіпедія комусь нашкодити? Маю на увазі, стати інструментом формування звички отримувати поверхневу інформацію.

Тут проблема не в Вікіпедії, а в людях. Завжди буде можливість «нахапатися по верхах»: якщо не у Вікіпедії, то на інших ресурсах. Інший момент — Вікіпедія не стверджує, що можна повністю довіряти тому, що в ній написано. Наприклад, в англійській Вікіпедії є хороше есе «Вікіпедія – не є авторитетним джерелом», там так і написано. Тобто, декларується, що Вікіпедія – це хороше джерело для ознайомлення з темою, але вона не претендує на статус універсального джерела.

Правил написання статей для Вікіпедії є чимало. Окресліть основні.

Я б виділив чотири базові речі. Перше – значимість. При виборі теми потрібно переконатися в її важливості. Потрібно, щоб про цей предмет, явище чи людину писали в кількох незалежних авторитетних джерелах.

Оскільки Вікіпедія є вільною енциклопедією, весь контент має відповідати авторським правам. Це друге важливе правило.

Третім правилом є нейтральність. Енциклопедія має подавати теми з усіх можливих точок зору в енциклопедичному стилі без оцінкових суджень.

І четвертим важливим правилом є використання авторитетних джерел. Бажано, щоб було кілька незалежних джерел, умовно кажучи, створеними не тією людиною, про яку пишете.

Взагалі один із базових принципів Вікіпедії – перевірність. Тобто, Вікіпедія не формує дійсність, не толерує оригінальних досліджень. Нові наукові дослідження – це круто, але не для Вікіпедії. Вікіпедія спирається на те, про що вже написано в авторитетних джерелах.

Яка версія Вікіпедії вважаються у світовій вікіспільноті найбільш правдивою?

Немає якоїсь централізованої думки. Але, за моїми спостереженнями, найбільш якісною є німецька Вікіпедія та, можливо, англійська - з її найбільшою кількістю дописувачів та статей.

Ви задоволені популярністю української Вікіпедії у нашій країні? Адже це, здається, восьмий за популярністю сайт.

Хотілось би, щоб українська Вікіпедія збільшила свою популярність у порівнянні з російською. Хоча, особисто для мене, популярність менш важлива, ніж якість статей.

Якою українська Вікі буде за п’ять років та якою ви б хотіли її тоді бачити?

По-перше, українська Вікіпедія продовжуватиме свій екстенсивний ріст. Кількість статей доволі швидко сягне мільйона. Це те, що об'єктивно буде. Особисто б хотів бачити зростання якості наявних статей.

Якщо ж говорити про загальні тренди, то потрібно рухатися в бік нових форматів контенту. Зараз у медіа спостерігаємо великий ріст відеоконтенту, візуальний контент важливіший за текст. Потрібно рухатися в бік збільшення якості, створення технічних рішень та платформ для відео, аудіо, робити більший акцент на візуальності тощо.

Ірина Шевченко