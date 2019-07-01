Будівництво по-українськи. Схема поборів з новобудов

Одеса. В одній з новобудов на краю міста Лілія Полякова разом із родиною придбала квартиру. Простора кухня, великий санвузол, балкон… Лілія вже давно спланувала, де і що розмістить, але ніяк не розпочне ремонт. Будинок готовий вже два роки, однак молода сім’я змушена платити сім тисяч гривень за оренду квартири, бо в цю заселитися не можуть.

«Придбали житло, але не можемо навіть розпочати ремонт вже два роки», - жаліється жінка, розповідаючи, як опинилася в такій ситуації через побори в Державній архітектурній інспекції.

В аналогічній ситуації іще 83 родини її майбутніх сусідів. Всі стали жертвами корупційної машини. Як?

Представник забудовника розповідає, що проблема в документах на введення збудованого житла в експлуатацію. Їх немає, тому що забудовник відмовився платити хабар.

«Треба обов’язково заплатити енну суму, яку тобі назвуть. В тій чи іншій області є куратор, який це питання контролює. Коли ми хотіли ввести [в експлуатацію] третій будинок, традиційно, ця оплата була зроблена, як нас і просили. Але документи ми не отримали. Потім, коли змінився керуючий цією історією, з нас ще раз вимагали суми грошей, тільки вже вчетверо більше», - розповідає представник забудовника Владислава Мартинюк.

Після відмови «давати на лапу» і забудовник, і інвестори отримали проблеми.

«Вони пишуть, що ми будували без дозвільних документів, тобто ми не отримували документів, але у нас все було», - говорить пані Мартинюк.

Конфлікт між забудовником і будівельною інспекцією перемістився в суд. А 83 родини постали перед вибором - заселитися в квартири, які де-юре, є будівельним майданчиком, або ж, як Лілія, орендувати житло і чекати, поки проблема вирішиться і будинок введуть в експлуатацію.

Скільки ж уже заплатили і ще потрібно заплатити чиновникам, які доять забудовників, щоб проблема зі здачею вирішилась?

За словами співрозмовників «Грошей», вартість відкату за початок робіт на введення будинку в експлуатацію стартує від 15 доларів і доходить до 20 доларів за квадратний метр (Одеська - одна з найдорожчих областей щодо цього питання). Таким чином, з 83 квартир, кожна з яких, якщо взяти приблизно, має площу 60 квадратів, потрібно заплатити майже 100 тисяч доларів. Відтак, кожен, хто придбав житло у цьому та інших будинках поруч, а їх десятки, вже у вартості квартири заплатив, мінімум, 1200 доларів хабаря!

Звертаємося за поясненнями до обласної Державної архітектурної інспекції. Нас із посмішкою та виправданнями зустрічає в.о. керівника ДАБІ в Одеській області Ігор Черкасов. Він, як люблять українські чиновники, киває у бік попередників: «Напевно, місяця два, а, може, три тому, були якісь проблеми у нашого керівника з реєстрацією. Там по місяцю чекали на реєстрацію… Це не мій напрямок був. М’яко кажучи, був трохи бардак в кадровій політиці. Чому? Залишимо це питання. Принаймні, ті, хто його створив, сьогодні знаходяться на лікарняному».

Та наступний співрозмовник «Грошей» радить нам не поспішати із висновками. Сергій - працівник Державної архітектурної інспекції. Ми змінюємо його голос та приховуємо обличчя, адже, спілкуючись з нами, він ризикує не лише роботою, а й життям. Мова йде про десятки мільйонів доларів відкатів для ДАБІ лише з Одеської області.

«Ціни за один квадратний метр в Одесі дуже великі - від 15 до 20 доларів за квадратний метр… Коли дозвільщик вносить інформацію до реєстру, щоб в Києві присвоїли реєстраційний номер, може з’являтися жовтий колір, це означає, що потрібно відправити документи на Київ, і там вирішувати, чи є підстави відмовити. І, таким чином, змушувати платити данину», - розповідає Сергій.

Ми поспілкувалися з представниками ДАБІ та будівельниками з інших областей, і нам підтвердили, що подібні побори існують скрізь.

Питання «платити чи не платити?» постало і перед луганчанином, який вирішив побудувати на Житомирщині, в селі Добиш, підприємство з виготовлення твердопаливних котлів, Олександром Морозом. Коли почалася війна, і на державному рівні підняли питання про відмову від газу, Олександр, як інженер за освітою, вирішив зробити свій внесок у боротьбу з агресором, який змусив його сім’ю стати переселенцями.

Чоловік закупив дороге обладнання і в тісненькому цеху почав виробництво. За чотири роки попит на продукцію вихідця з Луганщини перевищив можливості по виробництву. Вирішили будувати новий цех. Але, коли Олександр пішов отримувати дозвіл на початок будівництва, отримав лише купу проблем. «Нашому архітектору чітко сказали, що цей об’єкт буде йти на «особливому контролі», він просто так дозвіл не отримає. І не буде зданий в експлуатацію також просто так», - розповідає Олександр Мороз.

Ця процедура має бути автоматичною, але інсайдер «Грошей» з ДАБІ розповідає, що насправді ніякої автоматизації немає. І номер Олександру на Житомирщині не присвоювали, бо він «не вирішив» питання.

За словами працівника ДАБІ в Одеській області Сергія, у ДАБІ України є людина, яка вирішує, чи давати зелене світло вашому будівництву. «Так званий сірий кардинал Держархбудінспекції – Айхель Олена Вікторівна. Вона насправді є куратором по областях, обіймає посаду начальника відділу, який взаємодіє з територіальними органами ДАБІ», - розповідає наше джерело.

Ця жінка навіть була кандидатом на очільника ДАБІ України під час останнього конкурсу. Вона відповідальна за те, щоб на місцях були «правильні люди». Це також підтверджують наші співрозмовники з інших областей. Одесити ж розповідають про зустріч Олени Айхель з нинішнім керівником Одеського ДАБІ Ігорем Черкасовим та скандальним керівником ДАБІ Одеси Олександром Авдєєвим. Їх застілля в одному з Одеських ресторанів зняли місцеві журналісти.

Після цієї зустрічі в Одесі, система запрацювала з новою силою, говорять наші інсайдери. Але чому ж тоді СБУ, ДБР та НАБУ не затримують людей, які вимагають й отримують сотні тисяч доларів хабарів?

«Є фірми які займаються збором коштів, ви йдете платите і не маєте проблем», - говорить працівник ДАБІ в Одеській області Сергій.

Тобто система поборів працює через посередницькі фірми. Чиновники ДАБІ заганяють вас до них отримати «додаткові послуги чи консультації», вартість яких співвідносна з сумою хабаря. Коли ви оплачуєте там послугу, про це дізнаються в будінспекції, і ваші документи проходять без будь-яких перешкод.

Існування такої схеми підтверджує навіть екс-очільник ДАБІ Олексій Кудрявцев.

«Так, я чув про фірми, через які розв’язують питання, саме тому ми хотіли запровадити систему «ПрозороДабі», щоб кожен міг побачити, які документи були подані», - розповідає він.

Наші Одеські інсайдери називають нам одну із фірм, яка просто на бордах по місту рекламує послуги з узаконення самобудов та «супроводу» будівництва. «Гроші» йдуть перевірити їх слова…

Просторий офіс у підвалі будівлі, в якій донедавна розташовувалося ДАБІ в Одеській області. Кажемо, що хочемо побудувати будинок на 300 квадратів біля моря, і нам одразу озвучують вартість. «1200 доларів початок робіт, ще 1500 доларів – здача в експлуатацію», - говорить нам працівниця фірми «Документ».

Виходить, щоб просто звести будинок, потрібно заплатити близько 10 доларів з квадратного метра, за відсутність проблем. Працівниці так захоплюються вихвалянням своїх можливостей, що починають переконувати агентів «Грошей», мовляв, можуть отримати дозвіл на будівництво будь-де: «Головне щоб у вас там кладовища не було. Але і це не буде проблемою. Ми вже з таким зіштовхувалися».

Тож, купуючи житло в Одесі, поцікавтеся у місцевих, що було на місці вашого дому раніше. А ми поцікавилися, що про це знає головний будівельний інспектор Одещини. Відповідь не здивувала. «Ми ніякого відношення до них не маємо, хтось іде в якісь фірми, вони їм подають документи. Але троє отримають дозволи, а семеро – ні», - говорить виконуючий обов’язки керівника ДАБІ в Одеській області Ігор Черкасов.

Запитуємо його і про стосунки з пані Айхель, яку наші інсайдери називають куратором в середині системи. І, не знаючи, що ми маємо відео з їх відпочинку в ресторані, говорить про суто ділові стосунки.

Якою роботою займалися Олена Айхель та Ігор Черкасов в ресторані - не зрозуміло, але, зі слів наших джерел в ДАБІ Одещини, після цієї зустрічі Ігор Черкасов робить усе, щоб тим, хто хоче будувати, доводилося йти до фірм-рішал. «Ось документ, він після цієї зустрічі відмовився від об’єктів СС 2 - це багатоповерхові будинки. Тепер, щоб почати будувати такий будинок, потрібно їхати в Київ», - розповідає працівник ДАБІ Одещини Сергій.

Можна їхати до столиці, а можна і піти до фірм, які знають, як уникнути проблем. Вибір лишається за тим, хто будує.

Айхель та Черкасов - лише гвинтики в системі. «Гроші» намагалися отримати коментар Олени Айхель, проте на дзвінки та смс чиновниця не відповідає.

Однак окрім чиновників, які сидять в кабінетах, у кожній області існують ще й неформальні «смотрящі». Вони залишаються за будь-якої влади. І саме вони відповідають за збір грошей.

Наприклад, у Житомирській області, де будується підприємець Олександр Мороз, «смотрящим» називають Олега Попова. На Одещині «смотрящою» є жінка – Тетяна Попрова, 31 номер у списку партії «Опозиційна платформа – За життя». В цьому ж списку – і куратор столичного ДАБІ Вадим Столар, якого називають тіньовим мером столиці і без якого в Києві не приймаються ніякі важливі питання… Екс-очільник ДАБІ Олексій Кудрявцев розповідає, що вже два роки, як КМДА Віталія Кличка забрало функції нагляду за будівництвом і створило власну інспекцію. А що підконтрольне Кличку, очевидно, підконтрольне Столару.

Але якщо Столар на Київщині та Попов на Житомирщині є відомими гравцями, то Тетяна Плачкова, на перший погляд, не вписується в образ «смотрящої». Втім, вона – громадянська дружина Олексія Горового. А брати Олексій та Юрій Горові, за словами учасників ринку, - «смотрящі» за ДАБІ та Держгеокадастром ще з часів Януковича.

Втім, і з нинішньою владою у них дуже хороші стосунки. Наприклад, з одним з найближчих людей прем’єр-міністра Гройсмана – Максимом Маритнюком. Коли у 2018 році останній був заступником міністра агрополітики, він, разом з Тетяною Плачковою та Олексієм Горовим літав на відпочинок у Домінікану. Тобто член Кабміну відпочиває на елітному курорті з людьми, яких називають «смотрящими» за ДАБІ. І це ще раз підтверждує чутки про те, що саме Мартинюк за часів Порошенка був куратором ДАБІ.

«Гроші» намагалися розпитати про відпочинок з чиновником у Тетяни Плачкової, але ні вона ні брати Горові за адресами реєстрації давно не з’являються і на телефонні дзвінки не відповідають.

Звісно, усі вони прагнуть і далі залишатися у тіні. Як і Максим Мартинюк, який нещодавно покинув кабінет міністрів - без скандалів і проблем з правоохоронцями. Проблеми є лише у таких як Олександр Морозов, який, через побори в ДАБІ, не може розбудувати свій бізнес. Проблеми є в одеситки Лілії, яка два роки не може заселитися у свою квартиру. Та ще у десятків тисяч людей, які змушені чекати на свої квартири, змушені платити хабарі державним архітектурним інспекторам та їх «смотрящим» й кураторам – за кожну покладену цеглину.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар