Українка з Німеччини про карантин: дефіцит на окремі товари та… масовий відпочинок на природі

Дизайнерка й ілюстраторка Вікторія Мастеровенко виросла у Чернігові, здобула вищу освіту в Києві, але вже понад вісім років проживає у Німеччині поблизу Франкфурта-на-Майні (земля Хессен) у містечку Ланген.

Її чоловік Арнд Слюітер працює на підприємстві з виготовлення надточних приладів, які використовуються у промисловості і медицині. Разом вони виховують доньку Марію-Софію, якій незабаром виповниться півтора року. Вікторія зараз у декретній відпустці.

«Тепер я офіційно «дама з причепчиком»: у зв’язку з карантином і закриттям дитячих майданчиків, у нас тепер одна дорога - у чарівний ліс», - розповідає 33-річна жінка про те, як проводять з донькою час у період карантину через коронавірус.

За офіційними даними, Німеччина належить до європейських країн з високим рівнем поширення інфекції COVID-19. За останніми даними, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 22 672 осіб, 86 людей померли.

У країні оголошено карантин. Дитячі садки і школи зачинені, не можна гратися на дитячих майданчиках. Тож прогулянки до лісу - можливість розважитися і подихати свіжим повітрям. «Бідні діти страждають (чи то, скоріше, страждають батьки), адже багато хто, чи, власне, більшість намагаються працювати з дому, а з дітьми це доволі складно», - ділиться враженнями Вікторія.

Жителі містечка Ланген, в якому живе сім’я Вікторії, намагаються більше часу бути на свіжому повітрі: «У лісі дуже багато людей: хто бігає, хто собак вигулює, хто на велосипеді катається, хто з дітьми… Ліс просто переповнений людьми».

На вихідних жінка їздила у поля навколо населеного пункту, але там ситуація така сама – німці бігають, гуляють. Здебільшого, групами по 2-3 особи. Але дистанцію намагаються тримати.

«У нас поки працює транспорт: електрички, автобуси, потяги... Скільки людей там їздить - не знаю. Автобуси бачила - напівпорожні», - говорить Вікторія.

Місцеві мешканці на вулицях частіше ходять без масок, а ось працівники установ та організацій - у масках.

Магазини працюють, хоча значна частина продуктів зникли. Українка поділилася фото порожніх вітрин у супермаркетах. Люди в них теж намагаються тримати дистанцію.

«Макарони, туалетний папір, вівсянка, консерви, молоко з довшим терміном зберігання, мило для рук, дезінфікуючі засоби, вологі серветки - це наразі дефіцитні продукти», - розповіла вона.

Аптеки працюють, але дозволяють заходити по одному. Так само і до хлібних магазинів. До речі, розплачуватися краще карткою, а не готівкою.

На закупи останній тиждень щоранку, аби в магазині було менше людей, ходить чоловік Вікторії Арнд. Він зараз працює дистанційно.

«Ресторани, кафе зачинили, але я не перевіряла, оскільки, крім як до лісу, з малою зараз нікуди не ходимо», - ділиться Вікторія.

Більшість закладів харчування перейшли на доставку замовлень або замовлення на винос.

Втім, обмежувальні заходи через розповсюдження коронавірусу у різних землях Німеччини відрізняються. За словами Вікторії, повний карантин (із забороною виходити на вулицю) у німецькій землі Хессен поки не оголосили. Штрафів немає. А от у Баварії така заборона вводиться.

«Є обмеження в різних землях Німеччини збиратися в групи по троє людей, в інших - по п`ять. У нас таких заборон наразі немає», - зазначає жінка.

Вона розповідає, що, наприклад, у Мюнхені вже діє заборона виходити з дому. Її запроваджено, насамперед, для молоді, яка, попри карантин, збиралася і розважалася у парках чи на березі водойм. Виходити у магазин чи до аптеки можна, а ось збиратися кампанією - категорично ні. Транспорт працює, але часто буває, що їдуть 1-2 пасажири. «У родині брата мого чоловіка - троє дівчат. Племінницям 11, 16 і 18 років. Їхній батько не дозволяє нікуди виходити з дому - повний карантин», - наголошує вона.

Вікторія зауважує, що німці, зазвичай, дуже законослухняні, тому ті, хто порушував заборони, швидше за все, з родин мігрантів.

Жінка вважає, що зараз у Німеччині існують ніби паралельні світи. Адже є ті, хто борються з коронавірусом, протидіють його поширенню, а є ті, хто не зважає на цю проблему і просто продовжує жити своїм звичним життям.

Дуже яскраво цю ситуацію, на думку Вікторії, змалювала на своїй сторінці у Facebook Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова. «Після кількох турбулентних днів і ночей, збору інформації, скажених темпів переписки, купи чатів, телефонних розмов, новин-страшилок з усього світу, в проміжках - пошуку туалетного паперу і макаронів, йдучи до авто (а, насправді, бігла), раптово побачила, що люди навколо сміються! Ходять купками, чхати хотіли на вірус. І я зрозуміла: блін, паралельні світи існують. Вони скрізь!», - зауважила дипломат.

Панічних настроїв Вікторія Мастеровенко у своєму місті не спостерігає, хоча коло спілкування наразі дуже обмежилося найближчими людьми. Раніше активна в українській діаспорі Франкфурта, вона підтримує контакти зі співвітчизниками онлайн. І говорить, що українці допомагають один одному. Як приклад, наводить історію своєї подруги Ірини Денис, яка з чоловіком відпочивала у Греції, а потім довелося оперативно повертатися до Німеччини, оскільки влада Греції оголосила про термінове закриття готелів через небезпеку поширення коронавірусу. Ірина звернулася до української громади, і їй не відмовили. Однак жінка зауважила, що усі питання людям, які опинилися за кордоном, доводиться вирішувати самостійно, а не нарікати на владу чи очікувати активних дій з евакуації.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на минулому тижні заявила, що країна вперше з часів Другої світової війни переживає такий серйозний виклик. А власне жителі Німеччини поки живуть в очікуванні.

«Розмови про економічну кризу, звичайно, присутні, але зараз думки про інше – здоров’я і життя близьких. У чоловіка літні батьки, якраз група ризику, то ми дуже за них переживаємо», - зазначає українка, яка має німецьку родину.

І так живуть сьогодні більшість родин у Німеччині.

Ірина Синельник