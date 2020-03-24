Українці Каліфорнії про карантин: хвиля волонтерства, жорстке покарання для спекулянтів антисептиками та черги до зброярських магазинів

20 березня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у штаті карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Він закликав жителів залишатися вдома та виходити на вулицю лише в разі нагальної потреби. Причиною такого кроку стали прогнози, що з сорока мільйонів жителів Каліфорнії підчепити COVID-19 у найближчі два місяці можуть двадцять п’ять з половиною мільйонів осіб. Тобто понад 55% населення штату.

Карантин у Каліфорнії – один з найжорсткіших в США. Втім, за словами жителів штату, відразу після запровадження режиму lockdown, дотримуватись його правил почали далеко не всі.

Сан-Діего: робота з дому, тотальна дефінфекція та жорстке покарання для спекулянтів

За словами Олександри Пекарської-Боженко, яка живе у Сан-Дієго, попри те, що за порушення карантинного режиму не штрафують, в місті більш-менш дотримуються обмежень.

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«Хтось боїться, хтось, здебільшого молодь, ігнорує. Але люди дотримуються дистанції. Всі, хто може працювати з дому, працюють з дому. Той, хто задіяний у місцях, які не зачинились, продовжують ходити на роботу», - розповідає вона.

Не працюють кінотеатри, виставкові центри, концертні зали. Призупинено будівництво.

«Ресторани можуть робити доставку та продаж їжі на виніс. А бари, салони краси, фітнес-клуби – закриті. В багатьох бізнесах (магазинах одягу та техніки) людям надали оплачувані відпустки. Але всі розуміють, що певна кількість людей, можливо, лишиться без роботи. Також зачинені садочки, школи, гуртки (діти та студенти навчаються онлайн). Працюють лише групи догляду за дітьми для тих, хто не може працювати з дому. Влада радить не ходити на дитячі майданчики, бо там вірус живе дуже довго. Діти легко його підхоплюють і заражають старших людей», - говорить Олександра.

У місті працюють аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки, рятувальні служби, тощо.

«В продуктові магазини пускають обмежено, все добре дезінфікують. Співробітники працюють в рукавичках. Відсотків 30% відвідувачів – в масках, в одноразових рукавичках – значно більше, - розповідає мешканка Сан-Дієго. - Ліки та їжа, все є. Періодично щось розкупають, але не критично. Немає антисептиків, антисептичних миючих засобів, масок. І велика рідкість – туалетний папір».

За словами Олександри, в Сан-Дієго були спроби спекуляцій, але влада це швидко присікла.

«Взагалі, такі речі сильно караються», - підкреслює вона.

Наразі місцева преса повідомляє, що вісім жителів округа Сан-Дієго були заарештовані за підозрою в підвищенні цін на товари, яких «було недостатньо в умовах пандемії коронавірусу, таких як туалетний папір та дезінфікуючі засоби для рук». Подекуди ціни були підвищені у двадцять разів.

«Це порушення карається позбавленням волі в окружній в’язниці на термін не більше одного року або штрафом у розмірі не більше 10 тис доларів США, або тим же штрафом і позбавленням волі», - пишуть місцеві ЗМІ.

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Крім того, за словами Олександри, місцева влада попереджає, що шахраї роблять спроби скористатися дезінформацією та страхом, і розповсюджують неправдиву інформацію. Наприклад, обіцяють ліки від коронавіруса, послуги з тестування на коронавірус, різні медичні консультації, розповсюджують прохання про пожертви, виманюють номери соцстрахування людей, банківську інформацію або номери кредитних карток та інше.

«Влада просить бути обачними, дотримуватись умов карантину та не панікувати. Багато різних знаменитостей в соцмережах теж закликають лишатись вдома, наприклад, Pink та Lady Gaga. А ведучі ток-шоу, наприклад, Jimmy Fallon, роблять шоу з дому», - розповідає Олександра.

В цілому, за її словами, в Сан-Дієго більш-менш дотримуються обмежувальних заходів: «Принаймні, скарг, щодо того, що людей тримають в карантині, я не бачила. Всі все розуміють. У нас місто, в якому практично всі на машинах, тому не так багато контактують між собою. А найбільші скупчення людей, наприклад, навчальні заклади, зараз зачинені».

Лос-Анджелес: масові прогулянки, попри карантин, «Гевінова тисяча» і хвиля взаємодопомоги

У Лос-Анджелесі ситуація трохи інша. За словами Ірини Коломієць, яка живе у цьому місці, люди є люди, і далеко не всі відчувають реальність загрози зараження.

«За правилами локдауну, ми можемо ходити в продуктові магазини, аптеки, за речами першої необхідності. Також можемо гуляти на районі, ходити на хайки (прогулянки на природі). Офіційно всі дитячі та спортивні майданчики, парки зачинені, але люди не звертають на це увагу і продовжують проводити там час. Дуже багато людей збирається компаніями, відпочиває на пляжі», - розповідає вона.

Також, за словами Ірини, жителі Лос-Анджелеса не дуже дотримуються запобіжних заходів – не носять маски, торкаються обличчя.

«Ми їздили до магазину закупити продукти, 99% людей були без масок, а на нас дивилися, наче на хворих. Влада обіцяла за недотримання обмежувальних заходів штраф, але також було сказано, що суворо застосовувати його не будуть», - говорить Ірина Коломієць.

В більшості магазинів всі товари є, але продаються в одні руки в обмеженій кількості. Найчастіше – дві одиниці одній людині.

«На початку карантину була проблема з туалетним папером, милом та антисептиками, але зараз все налагоджується. Деякі магазини встигли зорієнтуватися і завезли більше товару, то в них є все. Але в деяких можна спостерігати порожні полички. Онлайн з «дефіцитних» речей нічого замовити не можна – повна відсутність. Були спроби перепродавати речі першої необхідності онлайн, але спрацювала вдала і ті, кого впіймали, понесуть кримінальну відповідальність», - говорить Ірина.

«Наразі не зрозуміло, коли карантин завершиться, все залежить від того, як буде розвиватись ситуація. Не виключено, що можуть ввести такий суворий локдаун, як в Італії. І, на мою думку, це було б правильним», - додає вона.

Донька Ірини зараз навчається онлайн, школи закриті до 5 травня. Але у Лос-Анджелесі не виключають, що у цьому навчальному році школи вже не відкриються.

«Загалом, багато людей намагається допомагати один одному. Часто можна побачити оголошення для людей похилого віку з іменами і номерами телефонів волонтерів, які готові замість них сходити в магазин і скупити все потрібне. Також є онлайн списки тих, хто готовий допомагати і роздавати продукти чи розвозити їх. Люди намагаються підтримувати маленькі локальні бізнеси і часто замовляють готову їжу саме у них. Відкриваються пункти допомоги тим, хто зараз у скрутній ситуації: людям видають овочі, фрукти, соки, м’ясо, молоко і т.д.», - розповідає Ірина.

Щоб допомогти жителям Каліфорнії легше пережити кризу, влада говорить про заморозку кредитів на рік, щоб люди могли оговтатися і платити знову. Також говорять про заморозку орендної плати.

«Але наскільки це буде реальністю, поживемо – побачимо», - каже Ірина Коломієць.

До речі, не тільки українська влада має звичку обіцяти «Юліну тисячу» чи «Вовину тисячу». Влада в Каліфорнії також розглядає питання видачі населенню додаткових коштів (приблизно 1 тис доларів на дорослу людину й 500 доларів на дитину).

«Можливо, в деяких районах це буде суттєва допомога, але в містах типу Лос-Анджелес чи Сан-Франциско цієї суми вистачить на закриття потреб з харчування та деяких квитанцій. На орендну плату чи оплату кредиту цього, у більшості випадків, буде недостатньо. Але це все одно допомога, яка стане в нагоді багатьом», - говорить Ірина.

Сан-Франциско: дефіцит свіжого м’яса, відсутність дешевого алкоголю й черги до зброярських магазинів

Не проти скористатися такою допомогою Вадим Онищенко, який мешкає у Сан-Франциско. За його словами, влада обіцяє протягом 9 тижнів виплатити всім платникам податків, чий дохід не перевищує 75 тисяч доларів на рік, по 1200 доларів.

«Офіційно карантин до 3 квітня, але, скоріш за все, його ще подовжать, - каже Вадим. – Попри те, що Каліфорнія за кількістю заражених, наприклад, у порівнянні з Нью-Йорком, не лідер, в штат підтягнули Національну гвардію. Це, звісно, не так, як в Італії, вони не обмежують свободу пересування, але навіть їх присутність – це для Сан-Франциско нонсенс».

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За словами Вадима, попри доволі суворі обмежувальні заходи, які рекламують на телебаченні, в пресі, в соцмережах, у тому числі, за допомогою відомих людей, зірок НБА та футболу, люди не надто переймаються дотриманням правил карантину.

«Хтось дійсно сидить вдома, а, наприклад, ті, в кого є дім на колесах (RV), спокійно виїздять на природу», - розповідає він.

«У місті зачинено все – церкви, ресторани, торгові центри. Працюють продуктові магазини, заправки. У перші дні після введення режиму lockdown американці змели весь туалетний папір. Антисептиків і масок ніде немає. Розкупили дешеву воду. Вона лишилась на заправках, але продають один галон в руки. Немає свіжого м’яса (місцями лишились на полицях тільки свинячі реберця), немає м’ясних чи рибних консервів, лише овочеві. Немає яєць. Дешеві пиво і вино швидко розмітають. В достатній кількості є лише імпортний алкоголь. А ще доволі багато людей стоять у чергах по 15-20 осіб до зброярських магазинів», - резюмує Вадим.

А поки каліфорнійці, в очікуванні довгого локдауну, запаслися продуктами й запасаються боєприпасами, президент США Дональд Трамп заявив, що влада не дозволить перетворити обмеження через COVID-19 в довгострокову фінансову проблему.

«Америка знову і скоро буде відкрита для бізнесу», - сказав Трамп.

За його словами, в деяких штатах з відносно низькими показниками зараження, можна відновити економічну активність. Втім, Каліфорнія, хоч і не є лідером з кількості заражених, не входить у перелік таких штатів.

Тетяна Урбанська