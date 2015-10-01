Херсонці зібрали урожай помідорів біля вантажівки, що перекинулася (фото)
17:16, 01 жовтня 2015Суспільство
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У Херсоні в середу, 30 вересня, зіткнулися завантажений помідорами автомобіль ГАЗ і Volvo S80.
Херсонці накинулися на вцілілі помідори на місці ДТП / grivna.ks.ua
Як повідомляє прес-служба ДАІ, водієм легковика була 33-річна жінка, в її машині знаходилася ще дитина.
Обидва водії стверджували, що рухалися на зелений сигнал світлофора. В результаті ДТП жінка з тілесними ушкодженнями доставлена в лікарню.
Херсонці накинулися на вцілілі помідори на місці ДТП / grivna.ks.ua
Крім того, в результаті аварії вантажівка розсипала помідори, які перехожі збирали в пакети, відра, а деякі навіть пішли за візками.
grivna.ks.ua
grivna.ks.ua
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