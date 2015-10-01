Херсонці зібрали урожай помідорів біля вантажівки, що перекинулася (фото)

Як повідомляє прес-служба ДАІ, водієм легковика була 33-річна жінка, в її машині знаходилася ще дитина.

Обидва водії стверджували, що рухалися на зелений сигнал світлофора. В результаті ДТП жінка з тілесними ушкодженнями доставлена в лікарню.

Крім того, в результаті аварії вантажівка розсипала помідори, які перехожі збирали в пакети, відра, а деякі навіть пішли за візками.