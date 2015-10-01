Херсонці зібрали урожай помідорів біля вантажівки, що перекинулася (фото)

17:16, 01 жовтня 2015
Суспільство
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У Херсоні в середу, 30 вересня, зіткнулися завантажений помідорами автомобіль ГАЗ і Volvo S80.

Херсонцы набросились на уцелевшие помидоры на месте ДТП / grivna.ks.ua

Як повідомляє прес-служба ДАІ, водієм легковика була 33-річна жінка, в її машині знаходилася ще дитина.

Обидва водії стверджували, що рухалися на зелений сигнал світлофора. В результаті ДТП жінка з тілесними ушкодженнями доставлена в лікарню.

Херсонцы набросились на уцелевшие помидоры на месте ДТП / grivna.ks.ua

Крім того, в результаті аварії вантажівка розсипала помідори, які перехожі збирали в пакети, відра, а деякі навіть пішли за візками.

Херсонцы набросились на уцелевшие помидоры на месте ДТП / grivna.ks.ua

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