Ціни почали знижуватися, або Про чинник Януковича в нинішній інфляції

Мабуть, багато хто в Україні з нетерпінням чекав у ці дні зведення Держкомстату по інфляції за квітень. Вона з`явилася на сайті згаданого відомства вчора пізно увечері.

У квітні зростання цін уповільнилося

Індекс споживчих цін у квітні 2008 року склав 103,1%. Це, звичайно, високий інфляційний показник, але він виявився нижчим, ніж у березні (103,8%).

Істотно подорожчали минулого місяця по відношенню до березня овочі - 119,1%, м`ясо і м`ясопродукти - 108,1%, макаронні вироби - 104,7%, картопля - 104,4%, фрукти - 103,6%, цукор - 103,3%. Автомобільне пальне і масла в квітні виросли в ціні на 3,0% (у березні - на 8,2%), а хліб - на 2,1% (у березні - на 3,1%).

Проте вперше за останні більш ніж півроку минулого місяця спостерігалося зниження цін по багатьом позиціям споживчої корзини: молоко - 99,0%, сир - 99,9%, яйця - 94,6%, масло - 99,5%, соняшникова олія - 99,4%, гаряча вода і опалювання - 89,4%, аудіотехніка і фотоаппаратура - 99,6%.

Інфляція за чотири місяці нинішнього року досягла 13,1%, а річна (до квітня 2007 року) - 30,2%. Продукти харчування подорожчали за відповідні періоди на 21,0% і 49,2%.

Не змінився в квітні в порівнянні з березневим значенням індекс цін виробника - 106,6%. За січень-квітень донний показник склав 119,8%.

Отже, інфляція в квітні все ще залишалася досить високою, але намітилося її зниження. Хочеться сподіватися, що почала приносити результати антиінфляційна програма Кабміну і НБУ, і що процес уповільнення зростання споживчих цін продовжиться в наступні місяці - аж до дефляції в серпні або вересні у разі хорошого урожаю.

Про причини різкого інфляційного сплеску в перші місяці 2008 року – як про об`єктивні внутрішньо- і зовнішньоекономічні, та й штучно створені (психологічні) - сказано вже так багато, що навряд чи варто ще раз повторюватися. Але є і ще одна дуже важлива складова нинішньої інфляції, про яку потрібно сказати окремо.

Колишній уряд гальмував інфляцію контрабандою

У 2007 році індекс споживчих цін був дуже великим - 116,6%, а найбільший внесок у нього зробило зростання цін на продовольчі товари - 124,7%. Проте можна з упевненістю стверджувати, що інфляція була б минулого року ще вищою, якби уряд боровся з контрабандою і ввезенням товарів до України з-за кордону за різними «сірими» схемами.

Вивчення офіційних статистичних даних про цінову динаміку минулого року приводить до «дивовижних відкриттів». Наприклад, м`ясо і м`ясопродукти чомусь росли в ціні набагато повільніше, ніж інші продукти харчування. За весь 2007 рік ціни за цією позицією збільшилися тільки на 13,9%, а до середини літа спостерігалося навіть щомісячне зниження цін на м`ясну продукцію (як і в другій половині 2006 року).

Пояснення такої «дивної» диспропорції просте - до України минулого року масово ввозилося м`ясо контрабандою і з пільгами по сплаті податків. Про що було чудово відомо і уряду Януковича, і тодішній опозиції, і, певна річ, Президентові.

Вельми різко, нагадаємо, із цього приводу говорив Віктор Ющенко на нараді СБУ у середині листопада 2007 року. Особливо багато невтішних слів він тоді висловив на адресу митної служби. Глава держави розповів, що існує низка відомих схем переміщення товарів через держкордон, зокрема, до них відноситься контрабанда без митного оформлення товарів. Ще однією поширеною схемою Президент назвав митне оформлення товарів із заниженою митною вартістю для того, щоб знизити плату податку в митні органи.

Також акцентував Віктор Ющенко на згаданій зустрічі проблему ввезення імпортних м`ясопродуктів до України через СЕЗ. Він відзначив, що за допомогою спеціальних економічних зон Донецької області до країни надходить неякісне м`ясо по 2,2 грн. При цьому м`ясопродукти ввозяться без оплати ввізного мита - за відповідними рішеннями судів. Президент чітко тоді заявив, що без підтримки державної влади ці кримінальні дії неможливі.

Слід сказати, що Віктор Ющенко неодноразово піднімав цю тему перед урядом і правоохоронними органами і до листопадової наради. Робив же він це в зв`язку, зокрема, з неодноразовими зверненнями до нього вітчизняних товаровиробників.

Янукович не почув аграріїв...

Нагадаємо, масові зловживання на українському ринку м`ясопродуктів почалися відразу ж після приходу до влади попереднього уряду. Ще точніше - вони лише поновилися, оскільки за часів першого прем`єрства Януковича всі ці «чорні» і «сірі» схеми (контрабанда звичайна і легалізована - через СЕЗ і ТПР) в Україні процвітали. А закрили ці способи збагачення для обраних навесні 2005 року.

Але вже в грудні 2006 року громадські організації у сфері агропромислового комплексу звернулися до вищого керівництва держави з проханням терміново врегулювати ситуацію на м`ясному ринку України. Йшлося, в основному, про свинину і про м`ясо птиці. А причиною "негараздів" аграрії вважали як контрабанду м`яса, так і масове ввезення м`ясопродуктів через СЕЗ і ТПР, що почалося з другої половини 2006 року.

У лютому 2007 року відразу шість керівників великих агропідприємств з різних регіонів України виступили з цього приводу з відкритим зверненням до українського уряду («У рік свині галузь свиноводства зіштовхують у прірву» - газета «Урядовий кур`єр»). А в квітні минулого року до уряду письмово звертався з «м`ясної проблеми» і Президент. «Об`єми діяльності підприємств, які відновили пільговий режим, істотно впливають на вітчизняний ринок м`ясної продукції і завдають значних збитків бюджету», - йшлося в листі. Тільки з початку 2007 року ввезення м`яса в СЕЗ і ТПР подвоїлося, а його величина в загальному об`ємі імпорту цієї продукції вже перевищує 50%. Втрати бюджету лише за січень-березень склали 200 млн. грн. Разом з тим, окремі інвестиційні проекти мають пільговий режим до 2058 року, відповідно, це завдаватиме істотних збитків держбюджету і надалі, підкреслювалося у звернення Віктора Ющенка.

Але уряд Януковича проігнорував звернення Президента. І вже в липні 2007 року було оприлюднено ще один відкритий лист керівників аграрних об`єднань і асоціацій, адресований Президентові, Прем`єр-міністрові, Секретареві Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а також голові Вищої ради юстиції. У ньому йшлося, що на українському ринку м`яса склалася кризова ситуація у зв`язку зі зростанням об`ємів ввезення в країну м`яса і м`ясопродуктів низької якості з використанням «тіньових» схем.

У цьому зверненні повідомлялося, що в січні-червні 2007 року імпорт м`яса до України склав 110 тис. тонн, що майже на 40% більше, ніж за відповідний період минулого року. З них «чистий» імпорт склав тільки 4%, по давальницьких операціях - 39% («давальницька» схема - коли продукція після переробки сировини не вивозиться в країну походження, а залишається для реалізації на внутрішньому ринку), на території пріоритетного розвитку (ТПР) і вільні економічні зони (ВЕЗ) - 57%. Так, заявляли аграрії, на територію ВЕЗ «Донецьк», де здійснює свою діяльність лише одне підприємство, було ввезено 33,4 тис. тонн. При цьому не було сплачено податків на суму 500 млн. грн. Крім того, з початку року за давальницькими схемами до України було ввезено 42,9 тис. тонн м`яса, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2006 року. Керівники українських агропідприємств заявили тоді, що такі тенденції (96% імпорту м`яса - контрабанда) можуть привести до різкого скорочення вітчизняного виробництва м`яса, що потягне за собою негативні соціальні наслідки.

Гріхи вчорашнього уряду дали про себе знати сьогодні

Як показали наступні події, аграрії мали рацію. Так, згідно з даними органів статистики, поголів`я великої рогатої худоби (ВРХ) на 1 березня 2007 року складало 6395,1 тис. голів, а на 1 грудня - тільки 6056,9 тис.; свиней на 1 березня було 8162,9 тис., а на 1 грудня - 7851,6 тис. Максимальне поголів`я птиці минулого року спостерігалося на 1 серпня - 207,7 млн., але вже до початку грудня ця кількість скоротилася до 182,0 млн.

Причому, це не якесь сезонне зниження. Наприклад, у 2005 році на 1 лютого було 6966,9 тис. голів ВРХ, на 1 грудня - 6967,2 тис.; свиней на 1 лютого 2005 року було 6334,9 тис., а на 1 грудня - 7301,4 тис. Значною мірою скорочення поголів`я в 2007 році відбулося саме унаслідок описаних вище причин.

Що вийшло у підсумку? Нинішній уряд уже з перших місяців цього року почав наводити лад на митниці, унаслідок чого майже удвічі зросли надходження до держбюджету. Але через це ціни на м`ясо і інші продукти харчування різко полізли вгору - адже ці товари перестали надходити до країни контрабандою (і сумнівної якості), а об`єми вітчизняного виробництва зменшилися.

Як наслідок, м`ясо і м`ясопродукти подорожчали в січні-квітні 2008 року на 26,7%, що й стало вельми потужним чинником підвищення інфляції. Адже ця позиція має дуже велику «вагу» в споживчій корзині українців (близько 10%). Боротьба з контрабандою призвела в нинішньому році до подорожчання і інших продуктів харчування (наприклад, овочів і фруктів), а також непродовольчих товарів, які раніше ввозилися до України злочинним шляхом, - без сплати податків і митних зборів.

Отже, якби попередній уряд по-справжньому боровся з контрабандою і «сірими» схемами, то інфляція минулого року була набагато вища, ніж зафіксовані Держкомстатом значення. А, відповідно, індекс споживчих цін у перші чотири місяці 2008 року виявився б набагато нижчим наявного зараз.

Юрій Глухов