Лорак стане народною і на Євробачення більше не поїде

- Привіт! Поздоровляю з перемогою! Ukraine the best! – з голлівудською посмішкою вигукувала Ані Лорак на початку прес-конференції за підсумками Євробачення-2008.

Вся в білому, чарівна і усміхнена, Кароліна тримала в руках кришталеве серце від організаторів Євробачення - Press Award Eurovision Song Contest, яке вручають улюбленцям преси.

Ані дійсно виглядала справжньою переможницею, хоч і отримала друге місце на Євробаченні-2008.

-Насправді, ми посіли першу сходинку. Коли ми зайшли в green-room після оголошення результатів, всі почали нас вітати, аплодувати. Приходили інші учасники і говорили: “Ви переможці. Дякуємо за таке шоу”, - розповідає співачка. - Ми зробили нові стандарти. Ми показали дійсно професійний європейський рівень. Нам, українцям, є чим гордитися. Весь світ визнав, що Україна simply the best.

Кароліну дійсно називали однією з фавориток Євробачення-2008. Це навіть підтвердило опитування Бі-Бі-Сі напередодні фіналу, в якому взяли участь слухачі з 43 країн. Найбільше їм сподобалася шведська співачка Шарлотт Піреллі, а слідом за нею йшла українка Ані Лорак. А от переможець Білан в цьому рейтингу глядацьких симпатій посів лише п`яте місце.

- До нас перед фіналом підходили журналісти, організатори Євробачення і казали: “Ну що, знову Київ, знову вареники. Готуйте палац Спорту”, - ділиться в. о. президента НТКУ Василь Ілащук .– І результати для багатьох стали несподіванкою.

Багато розмов точилося навколо постаті Кіркорова, який супроводжував українську делегацію на Євробаченні. А днями в пресі з’явилася інформація, що Кіркоров заявив, нібито друге місце України – наполовину заслуга Росії. Але Лорак заступилася за російську поп-зірку.

- Філіп усі сили віддавав Україні. І в тому, що ми отримали такий результат, є і його заслуга. Його допомога була дуже відчутна (ще б пак – одна сукня від Каваллі за $200 тис. чого варта – авт.). Але журналісти завжди розставляють акценти, як їм вигідно. І звичайно, що у Росії все це буде виглядати по-іншому. Але що мені подобається в Росії, вони завжди своїх ставлять вище за всіх інших. Нам теж потрібно пишатися собою, адже ми найкращі, тим паче нам є чим пишатися.

Представники української делегації на цьогорічному Євробаченні розповіли, що до Філіпа телефонували під час конкурсу з Росії і казали: “Ну, Філя, можеш до Москви не вертатися”. Але якщо для деяких росіян підтримка Філею української співачки стала неприпустимою, то українці навіть вирішили віддячити співакові за турботу і тепер клопочуть про вручення Кіркорову ордена “За заслуги” III ступеня. А от Ані Лорак збираються присвоїти звання народної артистки.

Експерти кажуть, що конкурс Євробачення з кожним роком поступово переходить з музичної площини в політичну. І цьогорічна перемога Білана – не перемога співака і мистецтва, а перемога Росії і її могутності. Британський коментатор Террі Воган, який майже 40 років висвітлює Євробачення, заявив, що перемога Білана є несправедливою і політично заангажованою.

Коли після оголошення результатів у конференц-залі з’явився Білан, чутно було ріденькі і тихенькі оплески, та коли за ним увійшов олімпійський чемпіон Євген Плющенко, який на льоду відкатав показовий виступ, – зал вибухнув оваціями.

- В цьому році було настільки видно, що бали маніпулюються. Було так видно лобіювання деяких країн. Це сусідство. Не хочеться навіть розповідати, - обурюється Кароліна. Обов’язково щось повинно змінитися в системі голосування на Євробаченні. Я відчула, що інколи голосують не за пісню, а за країну.

В об’єктивності голосування у багатьох експертів і виконавців вже давно виникають сумніви. Цього року, наприклад, здивували прибалтійські країни, які дружно віддали Росії по 12 балів.

- Я телефонував своїм колегам, керівникам телекомпаній в Прибалтику, - розповідає Ілащук. – Після конкурсу провели опитування. Прямо посеред вулиць питали людей і не знайшли жодного, хто б голосував за Діму Білана.

Повторювати “подвиг” Білана - другий раз їхати на конкурс Євробачення - Кароліна не планує.

- Кому мені ще щось треба доводити? Я хочу, щоб інші виконавці їхали від України. У нас багато талановитої молоді.

Пов’язувати своє життя з політикою, як це зробила Руслана після перемоги на Євробаченні, Ані Лорак ні в якому разі не збирається.

- Я ненавиджу політику. Я народжена бути на сцені. Я співачка з великої літери. Головне, щоб кожен був на своєму місці. Якщо ти приходиш до лікаря, ти не хочеш щоб тебе оперував співак у минулому. Я хочу йти до лікаря, який має освіту, має практику.

Анна Ященко