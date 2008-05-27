У Британії пояснили, чому Україна голосувала за Діму Білана

Британський коментатор сер Террі Воган (Sir Terry Wogan), який майже 40 років висвітлює конкурс "Євробачення", заявив, що перемога російського співака Діми Білана є несправедливою і політично заангажованою, повідомляє британська The Times.

Коли в ході фінального голосування Україна віддала Росії максимальну кількість очок - 12, Террі Воган відзначив в прямому ефірі: "Україна просто хоче, як і раніше, одержувати електрику і газ".

Перемогу Білана Воган прокоментував таким чином: "Ну що ж, давайте не позбавлятимемо його цього, давайте привітаємо його".

Повернувшись до Великобританії, Террі Воган заявив, що він і продюсер "Євробачення" на BBC Кевін Бішоп (Kevin Bishop) ще подумають про те, чи брати участь у конкурсі 2009 року, який пройде в Москві. "Я не хочу бути свідком чергового подібного фіаско", - додав він.

Британський учасник "Євробачення", екс-сміттяр Енді Ебрахем (Andy Abraham), одержав, на думку Вогана, занижені оцінки, хоча його виступ був не набагато гіршим, ніж у фіналістів.

Воган відзначив, що організатори повинні якось змінити систему голосування, оскільки при існуючій системі глядачі голосують не за пісню, а за країну. При цьому держави сформували блоки: балканські держави голосують одна за одну, так само чинять скандинавські країни.

Проте в якнайкращому становищі знаходиться Росія, яку з політичних міркувань або під тиском підтримують колишні республіки СРСР. "Росія знову стала трохи ведмежою", - відзначив Террі Воган, очевидно, натякаючи на образ великого російського ведмедя, який небезпечний для Європи.

При такому розкладі, як вважає Воган, Західній Європі можна сказати "прощай": західноєвропейські країни завжди будуть в програші. Наприклад, британського кандидата традиційно підтримала тільки Ірландія, проте цього виявилося недостатньо для перемоги.

Як повідомляє The Guardian, точку зору Террі Вогана розділяють багато представників британського шоу-бізнесу, а також політики. Депутат Палати общин Річард Янгер-Росс (Richard Younger-Ross) вніс резолюцію, що закликає депутатів офіційно визнати підсумки голосування на "Євробаченні" жартом.

"Очевидно, що голосування проходить по країнах, що підтримують своїх друзів або голосують проти своїх супротивників. Корпорація BBC, яка є одним з головних спонсорів конкурсу, повинна припинити фінансування, поки система голосування не буде змінена", - відзначив депутат.

Лента.ру