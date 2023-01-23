Близько 73% українців схвалюють державне рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму.

Більшість українців в усіх регіонах – 73% – позитивно розцінює розпад Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Однак близько 12% оцінюють цю історичну подію негативно, а ще 15% не визначилися зі своїм ставленням.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в грудні 2022 року. Найбільша частка тих, хто позитивно оцінює розпад СРСР, на заході країни – 92%, у центрі та на сході – 71% та 65% відповідно, найменше – на півдні країни – 48%.

На півдні та сході більше тих, хто негативно оцінює розпад СРСР – 23% та 20% відповідно, також на півдні значна кількість громадян не мають однозначної думки з цього питання (29%) Соціологи зазначають, що ще 2020 року "тужили" за СРСР близько 32% респондентів, а позитивно оцінювали розпад цього утворення 49%. Негативна оцінка розпаду СРСР також переважала в південному та східному регіонах. Водночас зазначається, що на півдні та сході України станом на 2020 рік були суттєві вікові відмінності.

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"Серед молодших респондентів на півдні та сході було дещо більше позитивних оцінок розпаду СРСР, а також багато тих, хто не мав однозначної думки. Серед старшого ж покоління у південному та східному регіонах туга за СРСР була невимовною. Після початку повномасштабної війни ситуація змінилася. І хоча вікова динаміка збереглася (зокрема, на півдні та сході), назагал російські ракети послабили сум за Радянським Союзом", - наголошують експерти.

У питанні щодо оцінки розпаду СРСР, а також і в майже всіх наступних питаннях, спостерігається різниця між групами респондентів з різною мовою повсякденного спілкування та різним матеріальним станом. Серед тих, хто в повсякденному житті говорить російською, позитивна оцінка розпаду СРСР також домінує, але серед них – майже на 20% більше тих, хто сумує за СРСР, аніж серед україномовних респондентів. Та сама тенденція спостерігається щодо людей з нижчим матеріальним статусом відносно більш забезпечених респондентів.

Також опитування виявило, що близько 73% українців схвалюють державне рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору. Така думка домінує в усіх регіонах. Незгодних з цим твердженням – не більш як 14% (близько 14% на півдні та 12% на сході України).

"Ще у 2020 році не було такої одностайності щодо цього заходу державної політики національної пам'яті. У квітні 2020 року близько третини громадян схвалювали це рішення, ще третина – не схвалювали, інша третина – були байдужі до цього або не мали сформованого ставлення", - наголошують соціологи.

Опитування у макрорегіонах України проводилося методом face-to-face з 13 по 21 грудня 2022 року. У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування в Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українці сказали, кому з іноземних лідерів довіряють найбільше. За результами опитування, громадяни України вірять президенту Польщі Анджею Дуді.

Нещодавно також стало відомо, що довіра українців до церкви падає, а до ЗСУ зросла майже до 100%. Також значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Окрім цього, одно з нещодавних опитувань показало, що більшість українців вважає справедливим і обґрунтованим відключення світла через терористичні атаки Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

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