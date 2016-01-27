Мешканця Закарпаття засудили за напад на тележурналістів

Як повідомляє Головне управління поліції в Закарпатській області, 3 червня 2015 року власник бару в селищі Чинадійово Мукачівського району через ревнощі у розпалі сварки відкрив стрілянину з травматичного пістолета по своєму супернику і ще одному чоловікові. Один з постраждалих отримав поранення в плече, інший - в ногу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство), а сама історія отримала розголос.

5 червня в Чинадійово прибула знімальна група телеканалу НТН, щоб зняти сюжет про стрілянину.

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«Журналіст Євген Соломін з телеоператором вели зйомки на вулиці, коли раптом з'явився власник бару, який і стріляв. Чоловікові і його дружині не сподобалося, що журналісти ведуть зйомку. Чоловік став погрожувати фізичною розправою і пошкодив телекамеру. Не сподобалися йому і луганські (серії ВВ) номери на автомобілі Соломіна», - повідомляє поліція.

Журналіст Соломін родом з Луганська. Зазначається, що після початку військових дій на Донбасі він змушений був покинути батьківщину, а канал НТН запропонував йому стати власкором у Закарпатті.

Після інциденту в Чинадійово журналіст звернувся із заявою в міліцію.

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За даним фактом слідчим Мукачівського міськвідділу порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 171 КК україни (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція даної статті передбачає штраф, арешт на півроку, або обмеження волі на строк до 3 років.

26 січня в Мукачівському районному суді розглядалася справа 35-річного жителя Чинадійово за двома звинуваченнями. За перешкоджання журналістській діяльності обвинуваченого засуджено до 2 років обмеження волі.

За зухвале порушення громадського порядку та нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК) обвинувачений отримав 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

За законодавством жорстке покарання "поглинуло" більш м'яке, але, як зазначає поліція, це перший вирок суду в Закарпатті щодо перешкоджання журналістській діяльності.