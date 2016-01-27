У СБУ перевірять версію про підготовку російськими спецслужбами терактів в Україні під прикриттям ІДІЛ

Про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська, інформує "112 Україна".

Так вона відповіла на питання, чи могли російські спецслужби готуватися до терактів у Києві, "прикриваючись ІДІЛ".

"Ми перевіримо, звичайно, цю можливу версію, і, звичайно, що ми не залишимо без уваги і це повідомлення... Ми не залишимо без уваги ні одну версію для того, щоб не розбурхувати громадськість", - заявила вона.

За її словами, ситуація знаходиться під контролем і СБУ попереджає всі можливі диверсії.

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"Я думаю, що сенсу подавати в суд на цей канал, який поширює інформацію про дітей, яких ми їмо, про снігурів, не має сенсу. Але, ми працюємо для того, щоб наше суспільство не було налякане. Ми можемо заспокоїти, що ми дуже ефективно працюємо, попереджаючи всі можливі диверсії, теракти, ми стежимо за ситуацією. Тому, я думаю, що не треба роздувати це повідомлення, а треба навпаки заспокоїти людей, що все під контролем, все нормально", - зазначила вона.

Таким чином у відомстві відреагували на інформацію пропагандистського російського телеканалу LifeNews про те, що співробітники спецслужб РФ, отримавши дані про те, що угруповання ІДІЛ готує теракти в Україні, зв'язалися з СБУ.

При цьому телеканал повідомляв, що "кілька затриманих оперативниками ФСБ бойовиків розкрили імена своїх соратників", які готують диверсії на території нашої країни.

В СБУ назвали цю інформацію фейком.