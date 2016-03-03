В ООН знають про "розстрільні статті" і не визнають "судові рішення" "ЛНР" і "ДНР"

Про це повідомила глава Місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, коментуючи заяви бойовиків про страти, повідомляє "Українська правда".

"Дійсно, ми знаємо про те, що нещодавно був винесений такий "вирок". Знаємо і про ситуацію з Євгеном Чуднецовим (боєць полку "Азов", який потрапив у полон до бойовиків під Широкіним в лютому 2015 року, засуджений псевдосудом бойовиків до 30 років колонії суворого режиму і ще двох років обмеження волі, "прокурор" "ДНР" вимагав розстрілу. У нього не було (адвоката - УНІАН)", - сказала Фрейзер.

Вона повідомила, що місія ООН закликає звільнити Чуднецова.

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"У нашій новій доповіді ми закликаємо звільнити Чуднецова, і не виносити або приводити у виконання смертні вироки, оскільки це є порушенням міжнародного гуманітарного права", - підкреслила вона.

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"Треба розуміти, що будь-який "юридичний процес" на територіях, контрольованих збройними групами, є нелегітимним, там не діють міжнародно-визнані механізми правосуддя", - сказав глава місії ООН в Україні.

Як повідомлялося раніше, бойовики угрупування "ДНР" винесли вирок до виняткової міри покарання - смертної кари. Пізніше "омбудсмен ДНР" спростував цю інформацію.