Екс-мер Золотого отримав два роки в'язниці за підтримку створення "ЛНР"

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Згідно із ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України екс-посадовець відповідав перед законом за організацію у місті 11 травня 2014 року так званого "референдуму" щодо підтримки акту про створення "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час окупації Золотого терористичними угрупованнями мер активно підтримував і впроваджував фейкові ідеї "русского мира". Після звільнення міста силами антитерористичної операції міський голова втік з Луганщини. Співробітники Служби безпеки України встановили місцеперебування чиновника-сепаратиста та затримали у Маріуполі в травні минулого року.

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Крім того, у ході слідства було доведено вчинення міським головою Золотого злочину проти основи національної безпеки держави – посягання на її територіальну цілісність і недоторканість.

"Суд урахував щире каяття мера та його стан здоров’я і засудив до позбавлення волі терміном на два роки. Вирок набув чинності", - підсумували в СБУ.