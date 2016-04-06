Голову "дільничної комісії" на кримському псевдореферендумі-2014 засудили до 1 року тюрми
Святошинський районний суд Києва засудив одного з активних учасників псевдореферендуму в Автономній Республіці Крим у березні 2014 року до 1 року в'язниці.
Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, її співробітники спільно з активістами «Громадської блокади Криму» затримали сепаратиста в жовтні минулого року на контрольному пункті «Чонгар».
Слідством встановлено, що кримчанин як голова однієї з «дільничних комісій» брав участь в організації та проведенні так званого «референдуму», який передував російській анексії Криму.
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Вироком суду кримчанина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на один рік. Вирок суду вже набув законної сили.