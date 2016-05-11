МВС оприлюднило заяву Згуладзе з приводу свого звільнення

Про це йдеться в її офіційній заяві, розміщеній на сайті МВС.

«У грудні минув рік з моменту мого призначення на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ України та сплив термін моєї домовленості із президентом та міністром. Я не думала повертатися на державну службу після Грузії, однак зрештою я прийняла цей виклик в Україні. Для мене було великою честю підтримати дружній народ, який бореться зараз так само, які і під час Майдану», - зазначила Згуладзе.

«Рік тому ставки були дуже високі. Ми сподівалися власним прикладом показати, що реформа – це дії, а не слова. Війна проти України іде не за її територію, а проти самої ідеї незалежної, справедливої, європейської країни. Однак молоді люди з Майдану, такі як Віталій Давиденко, який зараз працює у патрульній поліції, та сміливі хлопці з фронту, такі як Олександр Фацевич, який зараз працює заступником глави Нацполіції, хочуть, можуть та будуть будувати Україну, де є закон та справедливість», - додала Згуладзе.

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«І нам це вдалося… Ми довели, що навіть у складних умовах можна робити реформи на користь людей», - переконана колишній перший заступник глави МВС.

Згуладзе пояснила, що не пішла з посади в грудні, щоб пройти важкий перехідний шлях від міліції до поліції разом із командою та не ослабити процес реформ під час урядової кризи. «Проте навіть зараз, коли сформований новий Кабінет міністрів, я не можу залишити цю історію, яку ми робили разом», - заявила вона.

«Я залишаюсь у команді та, прийнявши пропозицію міністра, буду очолювати спеціально створену групу радників. Зараз виклики ще більші, адже реформа триває. Я і надалі буду працювати із українцями та друзями України, будуючи лінію оборони від корупції та беззаконня. Наша команда не лише продовжить реформу поліції, але й у інших сферах, фокусуючись на стійкості досягнутого», - зазначила вона.

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«Будуть проблеми, буде складно, іноді навіть захочеться здатися. Але, на щастя, в полон до самого себе не здатися. Якщо не буде реформи судів, прокуратури, митниці і так далі, ми не поліцію втратимо, ми втратимо шанс на іншу Україну. Але якщо у нас вийде, то Україна змінить не тільки свою долю, але і майбутнє всієї Європи. Саме в це я вірю», - резюмувала Згуладзе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поінформував, що перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе прийняла рішення залишити цю посаду.

Згуладзе була призначена першим заступником глави МВС України в грудні 2014 року.