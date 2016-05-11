Згуладзе йде у відставку з посади першого заступника глави МВС

13:43, 11 травня 2016
Політика
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Перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе йде з посади.

Эка Згуладзе / УНИАН

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.

При цьому він зазначив, що Кабмін прийняв це рішення на прохання самої Згуладзе.

"Ека йде з 1-го заступника. КМ прийняв рішення на її прохання. Ека зробить заяву, не потрібно чуток", - йдеться у його повідомленні.

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При цьому Аваков додав, що Згуладзе прийняла його пропозицію і продовжить роботу в команді реформ МВС, очоливши спеціальну групу радників.

Як повідомляв УНІАН, Згуладзе була призначена першим заступником глави МВС України в грудні 2014 року.

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