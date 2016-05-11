Згуладзе йде у відставку з посади першого заступника глави МВС
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе йде з посади.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.
При цьому він зазначив, що Кабмін прийняв це рішення на прохання самої Згуладзе.
"Ека йде з 1-го заступника. КМ прийняв рішення на її прохання. Ека зробить заяву, не потрібно чуток", - йдеться у його повідомленні.
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При цьому Аваков додав, що Згуладзе прийняла його пропозицію і продовжить роботу в команді реформ МВС, очоливши спеціальну групу радників.
1/1 Эка уходит с 1го зама. КМ принял решение по ее просьбе. Эка сделает заявление, не нужно слухов— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2016
Искренне: ВЕЛИКОЕ СПАСИБО за работу!
Эка Згуладзе приняла мое предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников. Впереди много дел!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2016
Як повідомляв УНІАН, Згуладзе була призначена першим заступником глави МВС України в грудні 2014 року.