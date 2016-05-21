Відомий польський режисер Зануссі має намір зняти фільм в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час прес-конференції у Чернігові, куди приїхав як голова журі міжнародного фестивалю патріотичного документального кіно "КіноДок".

За словами кінорежисера, сьогодні він проводив перемовини із майбутніми партнерами. Планується, що зйомки розпочнуться взимку. Зануссі має намір знімати у фільмі українських акторів.

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Зануссі уточнив, що сюжет матиме сильний український мотив. У фільмі розповідатиметься про лікаря, який за допомогою ефіру прагнув впливати на людей.

"Це буде мій доктор Фауст", - додав Зануссі.

Територіально події будуть розгортатимуться на територію західної України перед Першою світовою війною.

Також Зануссі додав, що має намір розкрити у кінофільмі архетип українця як людини, що здатна боротися з обставинами.

Довідка УНІАН. Зануссі - польський режисер, сценарист і продюсер. Лауреат головного призу Венеціанського кінофестивалю "Золотий лев" ("Рік спокійного сонця", 1984 р.), володар міжнародних та національних нагород.