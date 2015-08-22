Чеська академія кіно і телебачення вимагає від Росії звільнити Сенцова

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Чеська академія кіно і телебачення пише про це у відкритому листі, який надіслала найвищим політичним представникам Росії. Чеські майстри кіно і телебачення вимагають звільнити українського режисера, наголошуючи, що звинувачення, які висунула йому влада Росії, є сфабрикованими.

Ініціативу звільнити українського режисера Олега Сенцова підтримало 90 членів Чеської академії кіно і телебачення – відомих режисерів, акторів, сценаристів, операторів на чолі з її президентом Іво Мате.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у зв'язку з початком судового процесу у справі українського кінорежисера Олега Сенцова рада Європейської кіноакадемії направила у вівторок, 18 серпня, лист до російської влади з проханням негайно звільнити підсудного. Лист серед інших підписали такі всесвітньо відомі кінорежисери як Анджей Вайда, Вім Вендерс, Кшиштоф Зануссі, Акі Каурісмякі, Майк Лі, актор Даніель Ольбрихський. До звернення приєднались члени Польської кіноакадемії.