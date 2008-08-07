Дефляція в липні - результат спільних дій уряду, НБУ і місцевих органів

Міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН вважає, що дефляція в липні на рівні 0,5%, що не спостерігалося з 2004 року, є результатом спільних антиінфляційних заходів Кабінету Міністрів, Національного банку і місцевих органів влади. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономіки.

У повідомленні наголошується, що дефляція була викликана, здебільшого, зниженням цін на продукти харчування і безалкогольні напої (на 1,3%), питома вага яких у споживчій корзині становить 53,1%.

«Основними чинниками формування дефляційної динаміки на продовольчому ринку є реалізація спільних антиінфляційних заходів уряду і Національного банку, а також поширена сезонна тенденція зниження цін на окремі групи товарів», – наголошується в повідомленні.

Мінекономіки також відзначає, що чинниками, які стримували розвиток інфляційних процесів були: реалізація комплексу антиінфляційних заходів уряду і НБУ; вплив ревальвації національної валюти, що знизило дію як інфляції попиту, так і інфляції витрат; зниження внутрішніх цін на пшеницю, як результат очікуваного високого врожаю і збільшення пропозиції на ринку; зростання виробництва в галузях, орієнтованих на споживчий ринок, надходження імпортної продукції, що сформувало товарну насиченість на споживчому ринку; поступова переорієнтація споживчого попиту на непродовольчі товари довготривалого використання і оплату послуг; зростання депозитів фізичних осіб на 20,5% з початку року; сезонність, яка спричинила зниження цін на плодоовочеву продукцію, зокрема на картоплю.

Прискорюючими чинниками, які впливали на інфляцію в липні, були: суттєвий лаговий вплив від підвищення цін виробників промислової продукції і, зокрема, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, сформованих у попередні періоди (визначено зростанням вартості сировини: енергоносіїв і сільськогосподарської продукції; збільшенням витрат на оплату праці, на обслуговування позикових коштів та інвестиційних витрат); розширення платоспроможного попиту і підвищення рівня доходів населення; лаговий вплив від зростання пропозиції грошей в економіці (грошова маса виросла в 2007 р. – на 51,7%, за січень-липень 2008 г.- на 18,0%); чинник конвергенції (на формування якого впливає відкритість економіки України, збільшення притоку імпортних товарів; інфляційні процеси в більшості країн світу).

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні Кабінету Міністрів повідомила, що дефляція в Україні, за даними Державного комітету статистики, в липні становила 0,5%.

Вона відзначила, що цей показник є одним з кращих результатів антиінфляційних заходів і кращим показником за липень за останні 10 років.