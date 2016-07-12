У Києві дідусь на позашляховику протаранив дев'ять автівок (фото)

Пенсіонерові за кермом позашляховика Toyota стало погано, через що він врізався у припарковані автомобілі. Про це у Facebook повідомив патрульний поліцейський Євген Зборовський.

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"Дідусю 1937 р.н. на Raw4 стало погано за кермом і він протаранив 9 припаркованих автомобілів. Добре, що ніхто серйозно не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Згодом на місце події прибула карета "швидкої".