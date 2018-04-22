Наскільки глибока в Україні криза - Fitch його знає...

Як стало відомо в кінці минулого тижня, міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги дефолта емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті до "В+" з "ВВ-", зберігши негативний прогноз їх зміни. Агентство також знизило рейтинг стелі країни до "В+" з "ВВ-". Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні "В".

Fitch змінює прогнози як рукавички

«Зниження рейтингів відображає занепокоєння Fitch значним збільшенням ризику фінансової кризи в Україні, включаючи девальвацію валюти, стрес для банківської системи і значні збитки реальній економіці України», - йдеться в повідомленні Fitch.

Це, треба сказати, вельми неприємна новина для України. Тим більше, якщо врахувати, що зовсім недавно - 25 вересня цього року - це агентство вже знижувало кредитний рейтинг нашій країні. Тоді, нагадаємо, воно змінило прогноз рейтингу Українизі «стабільного» на «негативний», підтвердивши довгостроковий рейтинг на рівні "BB-", короткостроковий, - на рівні "B".

Коментар до передостаннього зниження рейтингу України звучав так: «Негативний прогноз відображає занепокоєння агентства зростанням ризику валютної кризи, який витікає з розширення дефіциту поточного рахунку і погіршення фінансових перспектив».

Для довідки повідомимо, що довгострокові кредитні рейтинги у порядку погіршення розташовуються так: ААА (емітент володіє виключно високими можливостями з виплати відсотків за борговими зобов`язаннями і самих боргів); АА; А; ВВВ; ВВ; У; ССС; СС; З; SD; D (оголошений дефолт); NR (рейтинг не присвоєний). Перші чотири рейтинги - з А по ВВВ - відносяться до рейтингів інвестиційного класу (стабільний рейтинг), всі інші до спекулятивного класу (негативний). Знаки плюс і мінус додаються до рейтингів груп А і В для розширення градації (як для шкільних оцінок). Межа між довгостроковими і короткостроковими рейтингами - 12 місяців.

А Нацбанк ображається

Особливо не сподобається останнє зниження рейтингу від агентства Fitch керівництву Національного банку України. «Ніякого переддефолтного стану не немає. Fitch - не знаю, кого обслуговує, але працює дуже суб`єктивно. Та здається, й не дуже професійно», - так несхвально про агентство відгукнувся в минулий четверкерівник групи радників Нацбанку Валерій Литвицький. Він сказав це під час круглого столу, присвяченого банківській кризі і останній постанові НБУ «Про додаткові заходи щодо діяльності банків», яка регламентує обмеження на дострокове розірвання депозитів.

Проте ця нервова репліка відносилася не до останнього рішення Fitch про зниження рейтингу Україні, а ще до попереднього (вересневого). Тепер же, дізнавшись про чергове погіршення рейтингу країни, головний радник НБУ відчув, мабуть, ще більше роздратування.

Втім, зрозуміти невдоволення керівництва Нацбанку цими оцінками експертів агентства Fitch нескладно. Адже, по-перше, погіршення кредитних рейтингів є каменем в город НБУ. Оскільки саме цей орган відповідає в Україні за розробку кредитно-грошової політики і за стабільність вітчизняної валюти (статті 99 і 100 Конституції). А проведена Нацбанком цієї весни ревальвація гривні з призначенням нового валютного коридору була, поза всяким сумнівом, помилкою - зважаючи на нинішню її девальвацію і черговий коридор.

По-друге, погіршення кредитного рейтингу означає, що зовнішні позики для України стануть ще менш доступними і дорожчими. А кредитних ресурсів зараз так бракує українським банкам і підприємствам! Причому, саме браком іноземної валюти пояснюється падіння гривні, яке ми спостерігали в жовтні.

Україна, виявляється, вся в боргах як в реп’яхах

Дуже тривожна звістка з цього приводу надійшла днями з ще одного зарубіжного джерела. Як повідомило Reuters, вартість страхування боргів українських компаній від реструктуризації або дефолтів через побоювання інвесторів з приводу стану деяких економік, що розвиваються, у п`ятницю, 17 жовтня, підскочила до рекордного рівня, вказуючи на підвищений ризик дефолтів.

Як передається, спред за п`ятирічними дефолтними свопами (CDS) розширився на 200 базисних пунктів до середньої ціни в 2.000 базисних пунктів. Це означає, що вартість страхування боргу, наприклад, у розмірі $10 мільйонів строком на п`ять років зросла до $2 млн. в рік.

Але якщо зрозуміти смуток керівництва НБУ можна, то погодитися з його аргументами досить важко. Оскільки агентство Fitch у своїх негативних оцінках української ситуації, на жаль, не самотнє.

Ще в червні знизило довгострокові рейтинги в іноземній валюті до - В+/В і в національній валюті до ВВ-/В інше міжнародне агентство - Standard & Poor`s (S&P). До речі, ось тоді українська сторона мала право посперечатися, оскільки одним з головних докорів агентства була висока інфляція, тоді як інфляція в травні і в червні значно сповільнювалася, а в липні і серпні в Україні і взагалі була дефляція.

Але в кінці минулого тижня S&P помістило рейтинги України на перегляд з можливим їх зниженням до рівня CCC. «Розміщення рейтингів країни в CreditWatch (на перегляд для зниження до рівня ССС) відображає стурбованість у зв`язку з погіршенням економічної ситуації і пов`язаним з ним знеціненням національної валюти, - пояснив кредитний аналітик S&P Френклін Гілл.- Дефіцит за рахунком поточних операцій за першу половину року виріс у шість разів - до $6,8 млрд., але ця цифра, ймовірно, значно збільшиться в кінці 2008-го - початку 2009 року, оскільки Україна стикається з різким припиненням зовнішнього фінансування». У S&P впевнені, що платежі за рахунком поточних операцій і погашення короткострокового зовнішнього боргу складуть впродовж подальших 12 місяців 147% резервів Нацбанку.

До списку CreditWatch також потрапили рейтинги Києва, Одеси, Львова, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська і Автономної республіки Крим.

Падіння в промисловості - всерйоз і надовго?

Мабуть, з цими оцінками від Standard & Poor`s Нацбанк також не погодиться. І можна було б не звертати на такі нюанси уваги - зрозуміло, керівництво НБУ намагається тримати честь мундира - але виникає побоювання, що в Національному банку погано знають реальний стан речей в українській економіці.

Наприклад, на згаданому круглому столі Валерій Литвицький так висловився про ситуацію у вітчизняній промисловості: «У промисловості два місяці спад - то це всього лише технічна, а не двохквартальна рецесія... Ну, погано у нас з будівництвом, правда. З нафтопереробкою. А решта галузей? Ось учора прочитав: зростання ВВП - 6,9%, при бюджетному орієнтирі 6,8. Промисловість - 5,3». З тональності цього висловлювання виходить, що нічого небезпечного в промисловості банкір не бачить. Але ж насправді становище там зараз просто жахливе.

У металургії (головній українській галузі) сьогодні відбулося майже двократне скорочення виробництва. За даними Держкомстату в серпні експорт чорних металів скоротився в порівнянні з липнем на $680 млн. У вересні мінус по експорту напевно виявився ще більшим (даних поки немає), адже падіння світових цін і попиту на сталь в серпні тільки почалося, а продовжилося у вересні, жовтні і кінця цьому процесу поки не видно. Також останні три місяці у зв`язку з несприятливою зовнішньою кон`юнктурою відбувається зменшення експорту кольорових металів і хімічної продукції.

В підсумку, якщо в серпні цього року об`єми промислової продукції скоротилися до серпня 2007 року на 0,5%, то у вересні зафіксовано вже мінус 4,5%. У жовтні падіння промислового виробництва напевно буде ще більшим.

Ну а до фінансів і, відповідно, інтересів Нацбанку ця картина в промисловості має найбезпосередніше відношення. Оскільки однією з головних причин теперішнього браку валюти, який спричинив девальвацію гривні, є якраз різке зменшення притоку валюти від експорту.

Захід нам допоможе?

Втім, серед навали в останні дні, в основному, сумних новин є і один, скоріше, позитивний сигнал. Як повідомили в агентстві Standard & Poor`s, зниження рейтингу України до рівня CCC може не відбутися, якщо країна одержить кредит Міжнародного валютного фонду (МВФ) для стабілізації платіжного балансу.

Як відомо, у четвер Кабмін і Нацбанк почали переговори з МВФ про можливе виділення кредиту на підтримку платіжного балансу. Юлія Тимошенко оголосила про плани МВФ фінансувати Україну на суму від $3 млрд. до $14 млрд. для стабілізації фінансової системи. Зарубіжні ж фінансові аналітики вважають цей факт, як бачимо, хорошою звісткою для України.

Проте тут є два «але». Перше - МВФ навряд чи виділить гроші, якщо в Україні не настане хоча б видимість політичної стабільності. Ну а друге - є ризик, що допомога від МВФ може і не врятувати українську економіку.

Юрій Глухов