Чи може митрополит Київський стати патріархом Московським?

Після смерті Алексія вищою особою РПЦ став митрополит Володимир. Таким він залишатиметься до рішення Синоду... А що далі?..

Сьогодні вранці преса повідомила про смерть патріарха РПЦ Алексія Другого (у миру – Олексій Рідігер). Паралельно патріархія повідомила, що вищою особою церкви після смерті її предстоятеля стає старший за хіротонією (висвяченням) з архієреїв. Нині таким ієрархом є митрополит Київський Володимир (Сабодан). УНІАН поставив кілька запитань прес-секретареві предстоятеля Української православної церкви отцю Георгію Коваленко

Отець Георгій, преса повідомила, що вищою особою церкви після смерті її предстоятеля стає старший за хіротонією (висвяченням) з архієреїв. Чи слід розуміти, що глава нашої церкви блаженнійший Володимир справді буде якийсь час керувати Російською церквою?

Після смерті патріарха його місце займає місценаглядач, якого обирає Синод. Завтра в Москві на Синоді РПЦ, постійним членом якого є і блаженнійший Володимир, і буде обраний місценаглядач. Тоді ж буде визначена дата відспіву патріарха. Місценаглядача зазвичай обирають таємним голосуванням. Хоча саму процедуру обрання визначать там же на Синоді. Я не думаю, що є велика ймовірність того, що наш митрополит посяде місце місценаглядача патріаршого престолу. Москва – це інша держава. Кандидатура блаженнійшого розглядатиметься. Але багато що залежатиме від його бачення.

Тобто вищою особою в Російській православній церкві наш митрополит залишається до завтрашнього рішення Синоду? У разі якщо буде призначений інший місценаглядач, він припинить бути таким? Так. Українська церква зросла до одинадцяти з половиною тисяч парафій. Українська паства вимагає окормлення, і блаженнійший має достатньо справ і в Україні. Хоча все вирішить Синод.

Скільки часу церква може залишатися без повноцінного патріарха?

Ми молимося, щоб цей період був максимально коротким. Історія РПЦ знала період, коли патріарха не було кілька сторіч. Період, коли після скасування патріаршества за Петра Першого, патріарха обрали тільки 1918 року. Ми сподіваємося, що вже за сорок днів після смерті патріарха церква розпочне обговорення цього питання і призначить дату собору, коли буде обраний новий патріарх. Для буття церкви є важливою особа предстоятеля, і сьогодні церква має всі необхідні інституції, щоб не зволікати з обранням нового патріарха для РПЦ. Згідно з правилами, обрання патріарха має відбутися не пізніше, ніж через шість місяців після того, як був обраний місценаглядач.

А українські ієрархи братимуть участь у цьому соборі?

Так. Всі ієрархи УПЦ братимуть участь в цьому соборі.

Ви могли б назвати ймовірних кандидатів на патріарший престол? Ні. Це з одного боку неетично. З іншого – я вірю, що патріарха обирає Господь. Можуть бути дуже різні варіанти.

А кому віддають перевагу, обираючи патріарха: митрополитові – доброму господарникові чи митрополитові – молитвенику?

Людині, яка здатна об`єднати навколо себе церкву і яка може стати гарантом церковної єдності. І, звичайно, потрібні духовні дари.

РПЦ обирала патріарха тільки один раз, 1990 року. Там були три кандидатури.

Так, нагадаю, що тоді місценаглядачем престолу був Філарет (Денисенко) (той, який нині очолює УПЦ КП. – Авт.), наш блаженнійший (Володимир, який нині очолює УПЦ МП. – Авт.) і новопреставлений патріарх Алексій. Філарет був готовий стати російським патріархом. Це був перший собор, коли держава (Президентом тоді був Михайло Горбачов) дала повну свободу церковним ієрархам, не втручалася, і вони самі зробили свій вибір. А митрополит Володимир став предстоятелем нашої церкви. Ми щасливі, що він став предстоятелем Української церкви. І ми б не хотіли втрачати його на цій посаді.

А серед російських ієрархів є прихильники більшої автономізації Української церкви, чи там все «єдино і неподільно»? Проблема обрання російського патріарха до України майже ніякого відношення не має.

У нашій церкві є люди з дуже різними поглядами на майбутнє церкви.

Але УПЦ багато разів говорила, що нинішній статус найбільш адекватний, і він дає змогу зберігати єдність. Українська церква сама вирішує свої питання і має для цього все необхідне. І питання обрання патріарха Московського не є питанням можливих потрясінь для Української церкви. Українська церква живе своїм життям. І якщо український єпископат бере участь в обранні російського патріархату, то свого предстоятеля ми обираємо самі, без участі інших частин Московського патріарха. Блаженнійший був і залишається самостійною постаттю. Наші питання ми вирішуватимемо тут, керуючись не політичною доцільністю, а користю церкви. І якщо сьогодні для користі церкви наш статус оптимальний, то він буде таким. Для нас головне – церковне бачення. Ухвалюючи рішення, ми думаємо саме про справжню церкву. І може, тому, що нами не сильно опікується держава, ми навчилися жити відповідно до церковних законів.

Розмовляла Лана Самохвалова