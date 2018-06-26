За прийнятим бюджетом керувати країною неможливо?

За прийнятим бюджетом керувати країною неможливо?

10:01, 30 грудня 2008
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Ніякої антикризової програми в уряду немає і бути не може.. Реальні прогнози інфляції на 2009 рік від 18 до 25%... Експерти проаналізували макропоказники головного фінансового документу

Днями ВР ухвалила бюджет на 2009 рік, під оптимістичною назвою «антикризовий». Хоча бюджет-2009 усі нещадно критикували й продовжують критикувати, у тому числі й сам Президент, проте вчора згідно з процедурою Віктор Ющенко підписав його. На наше прохання експерти проаналізували макропоказники головного фінансового документу країни.

Микола Азаров, голова комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності:

НІЯКОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ В УРЯДУ НЕМАЄ І БУТИ НЕ МОЖЕ

АзаровСитуація настільки серйозна, що я навіть не знаходжу місця для іронії. Хоча по тому, що натворив діючий уряд, можна так уїдливо «пройтися», що місця живого не залишиться. Скажу тільки таке: це бюджет переводу кризи в некеровану фазу. Тому що він не відповідає ні на одне з антикризових питань: як зупинити втрату робочих місць в економіці, як не допустити зменшення доходів і пенсій, за допомогою яких національних проектів створювати «плацдарми» для відновлення економічної стабільності, на якому значенні утримувати курс національної валюти, якою буде ціна на газ і так далі. Економіка, суспільство, які не одержали від бюджету чіткого сигналу про урядову економічну політику, будуть вимушені шукати власні способи виживання, а це веде до розбалансування всіх систем, до некерованої кризи.

Річ у тому, що ніхто: ні уряд, що розробив бюджет поспіхом і в розгубленості, ні депутати «опортуністичної коаліції», які проголосували за нього, не можуть сказати, що ж вони зробили, що затвердили. Реальна прибуткова і витратна частини й, відповідно, дефіцит не прораховані. Чому? По-перше, тому що макропоказники узяті абсолютно нереальні, такі, що йдуть всупереч оцінкам і вітчизняних експертів, і аналітиків МВФ, Світового банку.

По-друге, тому що в бюджеті абсолютно не врахована та мозаїка «антикризових» законів, які вже прийняли і які проголосовані в першому читанні. У цих законах – спотворення дохідної і витратної частин у порівнянні з прийнятим бюджетом на мільярди. Таким чином, бюджет безпрецедентно розбалансований. Це означає, що він повністю дезорієнтує економіку, породжує недовіру й хаос як наслідок.

Якщо ж говорити про відображену в урядовому законопроекті ідеологію, то вперше за останні, як мінімум 10 років, уряд установив плановий дефіцит державного бюджету України на 2009 рік на рівні 31 мільярда гривень. Це в 1,6 рази більше, ніж було передбачено при затвердженні Закону про бюджет на 2008 рік.

Дефіцит Державного бюджету складе 3% ВВП, що прямо суперечить дорученням Верховної Ради щодо бездефіцитності бюджету.

Як наслідок, у два рази збільшиться граничний рівень державного боргу (з 95,1 млрд. грн. – в проекті, поданому у вересні, – до 192 млрд. грн.). Більш того, Кабінет Міністрів отримає право необмежено його збільшувати.

Щодо інфляції… Інфляція – це ж не природне явище, яке не залежить від волі людини. Інфляція – це похідна від об`єктивних чинників і економічної, у першу чергу, бюджетної політики. Тому можна сказати, що урядовий прогноз 9,5% абсолютно нереальний через обставини, що вже склалися, а через авантюрну політику діючої влади цілком реальний прогноз інфляції - понад 17%.

Немає грамотної економічної політики. І цілком очевидно, що в уряду немає узгодженої з Нацбанком політики.

До речі, уже це одне за визначенням означає, що ніякої антикризової програми в уряду немає і бути не може. А це говорить тільки про одне, що той, хто не знає наслідків своїх дій, побоюється називати чіткі орієнтири, параметри.

Олександр Рябченко, директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій:

БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ – ЦЕ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ДУШІ, НЕ ДЛЯ РОЗУМУ

Олександр РябченкоБюджет, який прийняла ВР, – дуже оптимістичний варіант з розрахунком на те, що світова фінансова криза припиниться у першому кварталі наступного року. І тоді в Україні буде економічне зростання, невелика інфляція, що дасть змогу виконати проголосований бюджет.

Насправді в реальності перших півроку для світової економіки буде дуже важкий. Тільки в другому півріччі будуть позитивні сигнали, тоді українська економіка зможе покращити свій стан.

Показник економічного зростання, який прописаний у бюджеті й інфляція у 9,5% – це такі цифри, які повинні заспокоїти суспільство, що начебто влада тримає ситуацію у своїх руках. Для професійного використання цифри з бюджету неприйнятні.

Маю велику надію, що в уряді є ще один реальний бюджет, який дає реальну картину того, що відбуватиметься в Україні наступні три квартали. Бо за прийнятим бюджетом керувати країною неможливо.

Президент, звичайно, підписав бюджет, що завжди буває з держбюджетами, бо найгірший варіант, коли немає бюджету, а парламент розійшовся на зимові канікули.

Бюджетні показники – це показники для душі, не для розуму. Насправді ніякого економічного зростання не буде, а навпаки – зниження, приблизно 2%. Вважаю, що тільки в четвертому кварталі українська економіка не падатиме, а почне підніматися.

З нашим курсом гривні в нас не буде шансів втримати інфляцію в межах 10%, що передбачає бюджет, це щось фантастичне. Реальна інфляція, за яку можна реально боротися, – 15% річних.

У нас немає головного… Держава повинна визначити для себе, перше, чітке перебування в умовах кризи, потрібно максимально мінімізувати вплив кризи на українського громадянина.

Друге – коли світова економіка почне підніматися, Україна повинна мати розроблені програми, які дадуть змогу стрибнути в потяг, який набиратиме швидкість. Це повинно, перш за все, стосуватися сільського господарства. Уряд чітко повинен прописати, що і як робитиметься.

Василь Горбаль, член комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності:

РЕАЛЬНІ ПРОГНОЗИ ІНФЛЯЦІЇ НА 2009 РІК ВІД 18 ДО 25%

Василь ГорбальЄ хибна теза, що без прийняття бюджету до нового року в нас би були під загрозою соціальні виплати і так далі. Одного разу було неприйняття бюджету, проте це жодним чином не спричиняло скорочення чи невиплату якихось соціальних коштів.

Ця теза зараз активно експлуатується з точки зору пояснення – чому бюджет прийнятий, і чому він підписаний.

До цього бюджету вживаються різні прикметники і кажуть, що протягом місяця до нього вноситимуть суттєві зміни. Мабуть, це справді так, бо про нього зовсім не можна сказати, що він є прийнятний на 2009 рік.

Щодо макропоказників… Візьмемо рівень інфляції Уже черговий рік, у минулому те, був заявлений рівень інфляції 9,5%. Насправді це цифра для вгадування. У 2008-му році ця цифра коректувалася п’ять чи шість разів. Так само є перспектива коректування і в цьому році.

Дискусійною є також теза «дефіцит бюджету». Я особисто вважаю, що для виходу з кризи і для економічного підйому дефіцитний бюджет – це нормально. Проте тут є єдине протиріччя – при підписанні меморандуму з МВФ була передбачена теза про бездефіцитний бюджет. Відповідно, це чергова тема для перемовин з місією МВФ, які розпочнуться усередині січня.

Щодо валютної політики… Відсутність конструктивної співпраці між урядом і Нацбанком збережеться і на наступний рік, то складно буде робити якісь певні чіткі прогнози з валютної політики.

Реальні прогнози інфляції на 2009 рік від 18 до 25%. Гадаю, що саме в цих межах і лежить відповідь на всі питання про бюджет.

На жаль, у нас стало нормою на початок року давати занижений показник інфляції. Це спрацьовувало як позитивний месидж для ринку, економіки тільки в умовах стабільного росту, нехай невеликого, проте росту.

З огляду на те, що буде скорочення промислового виробництва, то говорити про показник 9,5% нереально, це введення в оману, у першу чергу, себе.

Надіюся, що хоча б у Мінфіні є свої якісь внутрішні прогнози, бо про якість прогнозів Мінекономіки свідчить весь 2008 рік. Нинішній міністр економіки взагалі не піддається жодній критиці.

Опитувала Ксеня Лесів

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