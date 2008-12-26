ВР ухвалила бюджет на 2009 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 226 (при необхідних 226 – УНІАН) із 353 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала в повному складі фракція КПУ. Із фракції Партії регіонів “за” проголосували четверо депутатів - Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь ГРИЦАК, Володимир ГУРЄЄВ, Петро КОРЖ.

В повному складі підтримали бюджет фракції БЮТ та Блоку Литвина.

Із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» бюджет підтримали 46 депутатів. Не брали участі в голосуванні Іван ПЛЮЩ, Арсеній ЯЦЕНЮК, депутати з групи «Єдиний Центр» та «За Україну».

Під час роботи сьогодні в Комітеті з питань бюджету за участю представників уряду було досягнуто домовленості виділити додатково 500 млн. грн. для Міністерства внутрішніх справ. Також було прийнято рішення виділити Міністерству оборони України додатково кошти на утилізацію боєприпасів і твердого ракетного палива, на розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

Також виділено 100 млн. грн. на будівництво мосту через Дніпро у м. Запоріжжя.