Хто сказав дефолт? Експертів ООН перебрехали

Учора окремі видання, зсилаючись на доповідь експертів ООН, дали аналіз економічної ситуації. Згідно з доповіддю, Україна вийшла в світові лідери з падіння промвиробництва, зі зростання інфляції, знецінення національної валюти і падіння фондового індексу. Окремі бізнес-видання зробили висновок, що ймовірність дефолту в 2009 році стала дуже високою.

Чи ймовірний дефолт? УНІАН попросив експертів прокоментувати ситуацію.

Ірина Акімова, народний депутат України (ПР), міністр економіки опозиційного уряду:

У ЗВІТІ ООН НЕМАЄ СЛІВ ПРО ДЕФОЛТ

Дефолт – це неможливість виконання державою своїх зобов`язань. Це стосується і зовнішніх, і внутрішніх, але, як правило, міжнародних експертів цікавлять зовнішні зобов`язання. ЗМІ посилаються на звіт ООН. У самому звіті прямої заяви, що Україна близька до дефолту, немає.

Про що там говориться? Про те, що погіршали міжнародні рейтинги України і що вони наближені до рейтингів Болівії і Російської Федерації. Відповідно, збільшується вартість позикових ресурсів. Прогнозується, що через погіршення економічної ситуації можуть виникнути проблеми з обслуговуванням заборгованості, і Україна звернулася до МВФ.

Ось такого роду вказівки в звіті присутні, але прямої заяви про те, що Україна знаходиться у стані, близькому до дефолту, там немає. І це правильно. Можна повністю погодитися з висновками звіту про те, що макроекономічна ситуація в Україні швидко деградувала в 2008 році. Це пов`язано з високою інфляцією, накопиченням дефіциту по поточних операціях. Але в питаннях дефолту потрібно чітко розрізняти дефолт держави і дефолт корпорацій. Державний борг – сюди входять прямий борг і борг державних корпорацій, наприклад НАК «Нафтогаз», – становить близько 16 мільярдів доларів. Це відносно невеликий показник, який за міжнародними стандартами не викликає великих побоювань. Обслуговування цього боргу складе півтора мільярда доларів.

Друга сторона медалі – який дефіцит рахунку поточних операцій? За прогнозами на 2009 рік, банк «Джей-пі Морган» (JPMorgan) рахує, що дефіцит поточних операцій у нас буде близько чотирьох з половиною мільярдів доларів. Ці дві цифри півтора і чотири з половиною мільярди по дефіциту рахунку поточних операцій – сума, яка повинна покриватися резервами НБУ. А вони становлять близько 30 мільярдів доларів. Отже, прямих ризиків державного дефолту поки немає.

Ризики у великій корпоративній заборгованості. Заборгованість корпорацій на 2009 рік (і у фінансовому секторі, і нефінансовому) становить 42,7 мільярда доларів. Її можна покривати з різних джерел. Частково борги покривають самі корпорації, частково – за рахунок притоку іноземних інвестицій, частково – за рахунок запозичень, які надають Україні і МВФ, і Світовий банк, на які ми залізно можемо розраховувати.

Якщо підсумувати всі борги – і державні і корпоративні – і підсумувати джерела покриття боргів, ми побачимо розрив у 14 мільярдів доларів.

За рахунок чого його можна профінансувати? За рахунок резервів НБУ. Сказати, що ситуація трагічна і Україна близька до дефолту, я б не наважилася.

Але ризики погіршення ситуації є. У бюджет закладалися показники, що ціна на газ буде 250 доларів, а ціна у першому кварталі буде вища, зростає дефіцит рахунку поточних операцій. Є ризик, пов`язаний з тим, що ситуація на ринку металів буде гірша, ніж ми прогнозували. Поки що в силу змін в економіці Китаю попит на сталь може піти вгору. Може виявитися, що притік інвестицій буде менший, ніж ми планували.

Ще є ризик, що процес приватизації не буде запущений. Це погіршує ситуацію, збільшує вірогідність дефолту. Але навіть за цих обставин я б не наважилася сказати, що дефолт близький. Але щоб в міжнародному співтоваристві не звучали попередження Україні, потрібна розумна і зрозуміла для внутрішніх і зовнішніх партнерів антикризова програма. Де було б зрозуміло, в якій частині держава підтримуватиме приватний сектор – і тоді довіра до України буде більша. І потрібно докладати зусилля зараз, щоб бізнес-клімат дозволив, незважаючи на макроекономічну ситуацію, привернути інвестиції.

Володимир Лановий, екс-міністр економіки, доктор економічних наук:

ВСІ КОРПОРАЦІЇ З ПРИСТАВКОЮ «УКР» ХОДЯТЬ В МІЛЬЙОНЕРАХ

Ситуація в Україні погіршується. Ті новини, які ми одержали в кінці року, говорять про те, що криза заглиблюється і платежі в Україні за комунальні послуги, швидше за все, матимуть негативну тенденцію. Ми чекаємо високу інфляцію, втрати в бюджеті, пов`язані з високою ціною на газ і падінням надходжень від імпорту.

При цьому Газпром говорить, що, можливо, Україні ще і передоплату доведеться робити. Отже, у Нафтогазу може виникнути новий борг, який повернути украй важко, майже неможливо. Державні корпорації понабирали під держгарантії або під майно боргів (а це до 30 мільярдів доларів) і з наступного року повинні їх повертати.

Реально відчуваю небезпеку банкрутства великих монопольних об`єднань з переходом або власності в іноземні руки, або ці борги викупляти буде держава, що спричинить колосальні борги для держави. Не можна було давати великі кредити для цих монстрів, держмонополії збиткові. Вони працюють під адміністративним тиском і служать додатковим джерелом доходів або для бюджету, або для кишені. Газівники – всі мільйонери, хоча весь сектор державний. Ті, хто підписував гарантії під їх кредити, діяли злочинно. Це стосується практично будь-якого об`єднання з приставкою «Укр», наприклад Укрлізинг, Укртелеком, Укрзалізниця.

До погроз, пов`язаних з неприємностями валютного і газового характеру, приплюсовується криза, яку ми бачили восени, – пов`язану з неконкурентоспроможністю наших металургійних підприємств. Про борги банків я не говорю, банки зможуть викрутитися. А звідки візьмуться гроші для погашення боргів держкорпорацій? Їм дійсно загрожує дефолт.

Якщо він відбудеться, то для простих людей це означає, що буде погіршене фінансування з бюджету. Зникатимуть підприємства, скорочуватимуться робочі місця. Курс в районі восьми гривень за долар буде дуже невигідний для імпортерів – вони купують товар за долари. По імпортному товару на 80 відсотків виростуть ціни. Це стосується тих груп товарів, які унікальні. Ну, наприклад, маслини. Вони у нас не вирощуються, значить, вони стануть дорожчі. Ліки. Решта груп товарів може просто зникнути з прилавків – дорогі вироби і види техніки. Внутрішній ринок стане бідніший і нижчий за якістю.

Валерій Литвицький, керівник групи радників НБУ:

ГОВОРИТИ ПРО ДЕФОЛТ НЕМАЄ ЖОДНИХ ПІДСТАВ

Загроза дефолту – це ірраціональний песимізм. Ми з увагою ставимося до будь-якого прогнозу, але не пам`ятаю, щоб минулого року хоч один з них збувся.

Нацбанк має валютні резерви в обсязі 30 мільярдів 264 мільйони доларів. Це хороші резерви. Притому, що на валютні інтервенції ми витратили минулого року всього 813 мільйонів. Таким чином, є більше 30 мільярдів, а наші зобов`язання набагато менші. Ми обслужили зобов`язання в грудні минулого року, хоча були похмурі прогнози. І ми також успішно їх обслужимо і зараз.

Ми підтримуємо ринок і прагнутимемо це робити. Не виключаю, що на цьому тижні чи пізніше різниці між офіційним і ринковим курсом не буде, як в грудні минулого року. Ринок працює на хорошому рівні автономізації. Він сприймає наші сигнали. І немає необхідності обрізати наші валютні резерви.

Минулого року ми вперше з 1999 року не наростили валютні резерви, а скоротили їх.

Ми до резервів ставимося з великим шануванням і їх не витрачатимемо з приводу і без. Але в цьому кварталі ми можемо ще чотири з половиною мільярди витратити. У нас достатня надійність резервної позиції. І якщо виникнуть додаткові потреби в корпоративному секторі, ми в змозі вирішувати проблеми. Минулого місяця був прецедент з Нафтогазом, ще – Укравтодор, але і з ними питання буде вирішено.

Що стосується держборгу, та він виріс на чотири з половиною мільярди, тому що ми одержали перший транш кредиту МВФ. Але жодного центу з цього траншу ми не витратили. Ресурси МВФ залишилися як психологічний чинник. Він сигнал інвесторам: закінчився ланч, повертайтеся.

НБУ відчуває себе упевнено. Сподіваюся, що бюджет буде переглянутий. І тоді поборотися за другий транш МВФ можна, шанси для цього є. Міжнародні інвестори знають, що у нас є доступ ще до 16 мільярдів. У доповненні до тих 30 мільярдів – це набагато вище, ніж зовнішні зобов`язання корпоративного сектора. Тим більше що корпоративний сектор не відмовляється платити борги. І хоча наш держборг збільшився з отриманням траншу, але у порівнянні з ВВП далекий від критичних 30–50 відсотків, і говорити про дефолт немає підстав.

У нас з`явилися непогані сигнали наприкінці року. Металургія до кінця 2008-го наростила обсяги на 16 відсотків у порівнянні з листопадом. Схоже, відбувається консолідація попиту і цін на нашу головну продукцію. Можливо, гірші часи для металургійного експорту позаду. Ще немає платіжного балансу за січень, але в грудні глибокої просадки по поточному рахунку (більше, ніж в жовтні – листопаді) немає. Отже не все так погано.

Опитувала Маша Міщенко