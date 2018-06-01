Малий бізнес: точка кульмінації

Щойно повернувся з відрядження до Європи.

Є дві новини:

- Погана. Китай повернувся до політики максимального стимулювання своїх виробників-експортерів. Вимушено. Ріст ВВП за 2008 рік склав в Китаї 8%, а 6% - це та критична межа, яку може витримати їх особлива економіка. Тобто, по цінах Китай знову поза конкуренцією.

- Добра. Через кризу обсяг товарообороту в Європі різко впав. Зменшується обсяг замовлень. А невеликими партіями возити товар з далекого Китаю вже не так вигідно. Тому почались пошуки виробників продукції поблизу, або, як там говорять ,“аround the corner”.

І Україна знаходиться в потрібному місці. Є чудовий шанс для малого бізнесу захопити частину європейського ринку.

А в Україні теж дві новини для підприємців.

Одіозну постанову 1118 скасували, але роз’яснень в податкові інспекціїї не дали і свідоцтв не повертають. Тобто, 27 тисяч ФОП-платників ПДВ знаходяться в підвішеному стані.

У той же час в Держкомпідприємництві і комітеті ВР з питань податкової і митної політики до квітня мають розробити нові правила взаємодії держави і підприємців. Спільна участь підприємців, як другої зацікавленої сторони, у цьому процесі виглядає цілком доречною.

Тому пропоную:

1. Детально роз’яснити державну програму розвитку малого бізнесу на 10 років. Якщо така є.

2. Остаточно скасувати постанову №1118 і взагалі не застосовувати більше актів, що обмежують конкурентноспроможність українського бізнесу;

3. Підняти планку обороту для фізичних осіб підприємців – платників ПДВ, відповідно до доларового еквіваленту 500 тисяч грн. у 1999 році. Тобто до 2,5 млн грн. на рік.

4. Ввести диференційований єдиний податок в залежності від товарообороту.

- до 500 тис - залишити 200 грн/міс;

- від 500 до 1млн – 500 грн/міс;

- від 1млн до 2,5млн – 1000 грн/міс + 1%.

Ставка єдиного податку повинна збільшуватись автоматично при досягненні одного з вказаних порогових значень. Іншими словами, має працювати формула! А не сам підприємець має визначатись зі ставкою податку, як зараз пропонується. Це нонсенс. Нереально визначити або прорахувати річну програму в умовах нестабільності.

5. Початок нового календарного року означає автоматичний початок дії формули за п.4.

Закон обнуління, або новорічне списання боргів застосовується в іудейській практиці вже більше 5 тисяч років. Чому б і нам не взяти краще з арсеналу найбільш заможної спільноти?!

6. Запровадити положення про обов’язкове ведення обліку первинних документів підприємцями – платниками ПДВ.

Сподіваюсь, що мої пропозиції прочитає хтось з депутатів чи урядовців, і вони будуть враховані. Особливо, в цей час, коли український малий бізнес перебуває в подвійній кризі. Вірні рішення врятують бізнес, наповнять бюджет і допоможуть вийти з кризи. Помилкові – похоронять все.

Віктор Малєй, приватний підприємець