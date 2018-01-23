Україна зайняла 69 місце в рейтингу кращих країн світу

Україна зайняла 69 місце серед 80 країн у щорічному рейтингу кращих країн світу, який складається американським виданням U. S. News World Report.

Оновлений рейтинг опубліковано на сайті видання. При цьому в ТОП-5 країн рейтингу ввійшли Швейцарія, Канада, Німеччина, Велика Британія і Японія. Сполучені Штати посіли 8 місце, Росія - 26.

Методологія рейтингу базується на 65 критеріях, які розділили на основні групи: туризм, культурний вплив, підприємництво, спадщина, відкритість для бізнесу, вплив у світі, якість життя, економічне зростання і турбота про громадян.

Сусідами України в рейтингу виявилися Йорданія (68 місце) і Казахстан (70 місце). Білорусь зайняла 72 місце.

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У розрізі складових рейтингу найвищі місця Україна посіла по позиціях сили держави (військові та геополітичні чинники) - 33 місце, громадянства (права людини, релігійна свобода, гендерна рівність, права власності) - 46 місце, і підприємництва - 48 місце. Найнижчими виявилися позиції України у відкритості для бізнесу та якості життя - 75 і 72 місця відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна посіла перше місце серед пострадянських країн у рейтингу поліпшення ділового клімату, складеному британським діловим виданням Financial Times.

Також Україна піднялася на 4 позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку «Doing Business 2018» за рахунок спрощення отримання дозволів на будівництво, поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів шляхом запровадження зобов'язання негайного оприлюднення інформації про транзакції з пов'язаними сторонами, а також зменшення ставки єдиного соціального внеску.