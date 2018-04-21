Дві фантазії в далекому Парижі
Виставка у славетній столиці світового мистецтва була для самодіяльної художниці Галини Інгули мрією - далекою, і здавалося, недосяжною. Але мрії збуваються ...
24 листопада у Парижі, у 19-му районі французскої столиці, не дуже далеко від славетного Монмартра, в арт-кафе під назвою «Каскад» відкрилася п’ята персональна виставка молодої київської художниці Галини Інгули, яку автор назвала “Дві мої фантазії в далекому Парижі”.
Галина Інгула пише картини у двох стилях – у фентезі та в класичному реалізмі. Вона вважає, що у фантазія і реальність мають співіснувати в житті кожної людини, що вони - два крила людської надії. Тому й цього разу деякі свої роботи Галина презентує попарно: одній й ті ж сюжети зображені у фентезі та в реалізмі. Звідси у назві виставки слова саме про дві фантазії. А чому Париж для Галини – далекий? Галина Інгула – професійний, але самодіяльний художник. Для молодої майстрині, яка всього у своїй творчості добивалася наполегливою самоосвітою, виставка у славетній столиці світового мистецтва була мрією - далекою, і здавалося, недосяжною. Але мрії збуваються.
|«Літо. Теплий луг планети Інгула». 2006. Картон. Олія. 58х89 см.
Галя закінчила київську спеціальну школу для слабочуючих дітей з образотворчими здібностями, потім здобула спеціальність кондитера, вчилася художньому розпису по дереву та різьбярству, займалася розписом іграшок, працювала веб-дизайнером. Уже кілька років навчається у творчій майстерні знаного київського художника Костянтина Косаревського.
Нині у приватних колекціях киян - близько 90 картин молодої художниці.
|«Риболовля на планетi Iнгула». 2005. Картон. Олія. 34х28 см.
Виставки Галини Інгули висвітлені у багатьох телесюжетах і публікаціях в українській пресі – аж до перших сторінок центральних газет (Наприклад: «Киевские ведомости» 26.05.2005, стор. 1,2 «Цветы Украины на планете «Ингула»).
Творчість Галини Інгули - життєрадісна. Художниця сміливо експериментує зі стилями й кольорами, але водночас наполегливо вдосконалюється і в класичному реалізмі.
Віктор Поліщук