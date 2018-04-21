Дві фантазії в далекому Парижі

24 листопада у Парижі, у 19-му районі французскої столиці, не дуже далеко від славетного Монмартра, в арт-кафе під назвою «Каскад» відкрилася п’ята персональна виставка молодої київської художниці Галини Інгули, яку автор назвала “Дві мої фантазії в далекому Парижі”.

Галина Інгула в паризькому арт-кафе «Каскад»

Галина Інгула пише картини у двох стилях – у фентезі та в класичному реалізмі. Вона вважає, що у фантазія і реальність мають співіснувати в житті кожної людини, що вони - два крила людської надії. Тому й цього разу деякі свої роботи Галина презентує попарно: одній й ті ж сюжети зображені у фентезі та в реалізмі. Звідси у назві виставки слова саме про дві фантазії. А чому Париж для Галини – далекий? Галина Інгула – професійний, але самодіяльний художник. Для молодої майстрині, яка всього у своїй творчості добивалася наполегливою самоосвітою, виставка у славетній столиці світового мистецтва була мрією - далекою, і здавалося, недосяжною. Але мрії збуваються.

«Літо. Теплий луг планети Інгула». 2006. Картон. Олія. 58х89 см.

Галині Інгулі - 25 років. Професійним малярством вона займається три роки. До цього були різні професії і захоплення, але врешті-решт усі вони так чи інакше були пов’язані з творчістю.

Галя закінчила київську спеціальну школу для слабочуючих дітей з образотворчими здібностями, потім здобула спеціальність кондитера, вчилася художньому розпису по дереву та різьбярству, займалася розписом іграшок, працювала веб-дизайнером. Уже кілька років навчається у творчій майстерні знаного київського художника Костянтина Косаревського.

Нині у приватних колекціях киян - близько 90 картин молодої художниці.

«Риболовля на планетi Iнгула». 2005. Картон. Олія. 34х28 см.

Перший несподіваний попит викликали роботи, які Галина виконала у стилі фентезі. Цю серію Галина назвала "Планетою Інгула" (за прізвищем чоловіка). На цих картинах справді постала феєрична, але доконана в деталях, невідома планета, що має живі істоти дивних геометричних форм, чудернацькі квіти і несподівані яскраві кольори. Саме ці роботи Галини викликали перший інтерес у багатьох киян, більшість з яких, як не дивно, зовсім не є шанувальниками фантастики.

Виставки Галини Інгули висвітлені у багатьох телесюжетах і публікаціях в українській пресі – аж до перших сторінок центральних газет (Наприклад: «Киевские ведомости» 26.05.2005, стор. 1,2 «Цветы Украины на планете «Ингула»).

Творчість Галини Інгули - життєрадісна. Художниця сміливо експериментує зі стилями й кольорами, але водночас наполегливо вдосконалюється і в класичному реалізмі.

Віктор Поліщук