Кіровограду загрожує новий вид послуг: уранові рудники з доставкою додому

Як і будь-яке інше місто України, Кіровоград живе схожими проблемами: погані дороги, застарілий житловий фонд, несанкціоновані сміттєзвалища. Проте існує одна особливість, яка робить це місто унікальним. Щоправда, місцевим жителям від цього лише клопіт і проблеми зі здоров’ям: Кіровоград – чи не єдине місто в світі, розташоване безпосередньо над копальнями уранових родовищ.

«Інгульська» шахта Східного гірничо-збагачувального комбінату (місце юридичної реєстрації - Жовті Води Дніпропетровської обл.) працює поряд з обласним центром більше 30 років. Весь цей час підприємство добуває уранову руду, проводить її первинну переробку, а його шахти проходять просто під житловими масивами.

Кіровоград входить до трійки міст України з найвищим показником смертності від раку. Одна з причин — радон, газ без кольору, запаху і смаку. Радон виділяється з розломів земної кори і суттєво впливає на появу ракових пухлин. У повітрі газ швидко розчиняється, проте накопичується у закритих, підвальних приміщеннях . Це також стосується квартир на перших поверхах житлових будинків.

Розмови про те, що обласний центр із населенням більше 200 тис. має право на особливий статус і доплати на екологічну безпеку тривають з часу здобуття Україною незалежності. У 90-х роках столичні науковці провели обстеження Кіровограда, і за його результатами було виготовлено карту радіаційного забруднення міста. Проте далі слів справа не пішла.

Для того, щоб запровадити систематичний контроль за радіацією, потрібна дорога сучасна апаратура. У разі ж підтвердження шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на стан здоров’я кіровоградського населення, держава повинна потурбуватись про його належний захист і медичне обслуговування. А це сотні мільйонів гривень, яких в бюджеті просто немає.

Тим часом, вже у 2009 році Кіровоградська обласна рада дала дозвіл на розширення уранових копалень безпосередньо під центральною частиною Кіровограда. Саме це рішення спонукало активістів ГО «Громадська варта» зібрати в обласному центрі громадські слухання за участі представників виконавчої влади, місцевих депутатів, небайдужих до радонової проблеми кіровоградців.

За словами голови організації Сергія Злакомана, метою «Громадської варти» є не закриття шахти «Інгульська», а пошук відповідей на питання, пов’язаних з її діяльністю. Зокрема, чому не вживаються жодні знешкоджувальні заходи, не моніториться радіологічна ситуація, що є грубим порушенням прав людей на безпечне довкілля. Видобуток урану проводиться вибуховим методом. Не виключено, що це позначиться на інженерній інфраструктурі та житловому фонді міста, оскільки вибухи будуть проводитись безпосередньо під центральною частиною Кіровограда.

До керівництва ДП «СхідГЗК» також є чимало претензій щодо порушень вимог екологічного законодавства. Так, свої відходи шахта скидає в річку Інгул. Високий рівень замуленості річки, яка до того ж протікає через все місто, ставить під загрозу санітарно-епідеміологічне та екологічне благополуччя місцевих мешканців.

Є ще одна проблема - вихід на поверхню радону. Під час підземних вибухів у шахтах рівень концентрації радіоактивного газу зростає в тисячі разів, а тріщини і зсуви ґрунтів сприяють швидкому проникненню радону на поверхню. В результаті, нагадує голова постійної комісії Кіровоградської міськради з питань охорони здоров’я, лікар із майже 40-річним досвідом роботи Віктор М’який, Кіровоградщина за рівнем онкологічних захворювань (і смертності від них) випереджає таких промислових гігантів, як Одеська, Донецька і Дніпропетровська області.

Але якщо високий рівень онкозахворювань в цих трьох регіонах можна пояснити присутністю потужних підприємств (вугледобувних, металургійних, коксо-хімічних, азбесто-цементних, портових і хімічних), то Кіровоград може «похвалитись» лише наявністю урановидобувної шахти «Інгульська». Клініка злоякісних утворень у Кіровограді вказує, що тут на третину більше ракових захворювань органів дихання, ніж у цілому по Україні, що можна пояснити інгаляційним впливом радону.

«Сьогодні підприємство працює на околиці обласного центру. Якщо видобування розпочнеться під центральною частиною Кіровограда, наслідки можуть бути катастрофічними, як в екологічному, так і техногенному плані», - переконаний Сергій Злакоман.

За його словами, на сьогодні можна констатувати практично повне ігнорування державою соціально-економічних проблем населення, які виникають в результаті видобування уранової руди на території Кіровоградщини.

Своє ставлення до проблеми найближчим часом повинні висловити депутати Кіровоградської міськради. Тим часом, учасники обговорення доручили міському голові Володимиру Пузакову звернутись до Президента, Прем’єр-міністра, профільних міністрів та правоохоронних органів з клопотанням про здійснення комплексного аналізу ситуації. Питання уранового видобутку є стратегічним для держави, а отже вона повинна подбати про захист та здоров’я своїх громадян, забезпечити для них максимально безпечне довкілля, - вважають мешканці Кіровограда. Своє слово тут повинні сказати і правові захисники, зокрема перевірити додержання вимог чинного законодавства при наданні дозволу на проведення видобування урану безпосередньо під житловим масивом Кіровограда.

Перед початком слухань активісти ГО «Громадська варта» роздавали перехожим на вулицях пам’ятки про те, як в побутових умовах зменшити шкідливий радоновий вплив на людський організм. Виходить, доки центральна влада не загострить увагу на проблемі кіровоградців, їм нічого іншого не залишається, як частіше провітрювати житлові приміщення. Відтак, кіровоградці резонно запитують, чи може вважатись, що така влада існує для них, людей, а не навпаки? При цьому виходить, що люди є для неї просто “ витратним матеріалом”. Як уран чи вибухівка для його видобування.

Анна Біла