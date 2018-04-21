Бюджет-2007: олігархи з комуністами об`єдналися проти пролетаріату

Остання бюджетна ніч (доопрацювання проекту бюджету профільним комітетом перед внесенням його до сесійного залу) і бюджетний день, коли приймається головний фінансовий документ країни, зазвичай перетворюється на феєричне шоу. Під час якого поправки вносяться до головного фінансового документа країни «з голосу», лідери фракцій піаряться щосили, лаючи на смак: або «олігархічний» бюджет, або «бюджет проїдання». Керівники підприємств зубами вгризаються в статтю зі скромною назвою «Програма підтримки» і таке інше, члени уряду переконують, що не було в Україні більш народного бюджету.

Цього разу все минулося статечно. Хоча, звісно, і нині уряд ритуально пішов на якісь поступки парламентському комітетові. Зняті обмеження щодо нарахування пенсій працюючим пенсіонерам і по виплатах при народженні дитини. Процес пройшов настільки мирно, що викликає серйозні побоювання у сенсі подальшого підписання Президентом.

Голову Мінфіну Миколу Азарова, який, до речі, представляв бюджет українською мовою, одні мляво кусали, інші ставили улесливі питання, змішуючи їх з компліментами. Це був не той випадок, коли парламентський комітет б`ється, відвойовуючи у Мінфіну кожну копійку.

Тепер, виконавча і законодавча влада (мається на увазі – “антикризова” її частина) демонструвала єдність. Відповідаючи на запитання, чому ви тільки на 15 гривень підняли прожитковий мінімум, глава парламентського комітету Володимир Макєєнко відповів: «Ціна питання, про яке ви говорите, – це п`ять з половиною мільярдів гривень. Де їх узяти?» Раніше парламент питання – де взяти гроші – залишав Мінфіну. Утім, цікаві звинувачення і політичні рефлексії на тему “куди йдуть гроші” в сесійному залі і в кулуарах пролунали.

Симоненко вже вимирає і формує покоління дистрофіків

«Шановні колеги! – звернувся головний комуніст з трибуни парламенту. – Бюджет складний, і ми їм не задоволені. Зростання цін тарифів настільки стрімке, що це збільшення відстає від реальних потреб… Ми не тільки вимираємо, але фактично формуємо поколінням дистрофіків. Металург, шахтар, енергетик споживають менше кілокалорій. Підтримка рослинництва скоротилася на кілька мільярдів. На підтримку фермерських господарство виділені 25 мільйонів. Якщо поділити це на 43 тисячі господарств, значить, кожному господарству дістанеться по 580 гривень

3,4 мільйона гривень виділено на підтримку Інституту пам`яті. Та в нас безпам`ятність спостерігається, тому що не підтримуємо виробника. 5 мільйонів виділено на підтримку діаспори. Цій тієї діаспори, яка блокує приїзд прем`єр-міністра до Америки. Чи варто виділяти такій діаспорі. А економити потрібно, починаючи з себе. Скоротити пільги єврочиновникам, припинити євроремонти, закупівлю дорогих автомобілів. Так, на Секретаріат Президента 70 мільйонів виділяємо, а він перетворився на відстійник для тих, кого звільняє Верховна Рада, і бригадирів кримінальних груп.

Представники великих представників, – кепкував в припадку розкуркулення головний комуніст, – понизьте ціни на хліб, цукор, на цукерки, і тоді ви будете по-справжньому народними депутатами».

До речі, 70 мільйонів, згаданих Петром Симоненко, за словами народного депутата Павла Жебрівського, – це витрати, виділені на ДУС (Державне управління справами). У коментарі УНІАН Жебровській зазначив, що некоректно говорити, що це «витрати Секретаріату». Це витрати і на Кабмін, і на Верховну Раду.

Спецлікарня для чиновників одержить удвічі більше, ніж сільська медицина

Юлії Тимошенко в залі не було, але трибуну ефективно використовував її найближчий соратник Олександр Турчинов.

«Один з депутатів Партії регіонів, – нагадав він, – дорікнув, що під час прем`єрства Тимошенко була збільшена вартість робочої сили. Це для них люди – робоча сила, а для нас – зарплати нашого народу. Не називайте людей на ваших підприємствах робочою силою (чутний помітний шум схвалення).

НАК «Нафтогаз» в 2007 році буде банкротом, якого розпродадуть за кредити, заплановані цим бюджетом.

На 29% збільшується фінансування Кабміну. Водночас судова влада недофінансується на 49%. Уряд знову пропонує існувати судовій владі за рахунок хабарів.

До речі, на розвиток столичного лікувального VIP-комплексу «Феофанія» пропонується 216 мільйонів гривень, тобто удвічі більше, ніж на всю сільську медицину».

Тарасюку гроша не давати!

«Якщо Президент і лобіст, сказав в парламенті Павло Жебрівський (фракція «Наша Україна»), – то він лобіст українського народу. А якщо дехто говорить про Секретаріат як про відстійник, то він (йдеться про Симоненко. – Авт.) в цьому відстійнику знаходиться вже давно.

Уявіть собі, гроші на розвиток іміджу Україна, – це 20 мільйонів гривень – передаються з МЗС Міністерству освіти. 53 мільйони гривень, передбачені на розвиток дипломатичних установ, передаються Мінфіну і дипзакладам до Москви. Таке враження, що у нас більше ніде немає дипзакладів, тільки в Москві».

Парламент перейшов до постатейного розгляду проекту бюджету. А ми вийшли в кулуари. Там Олександр Баранівський (СПУ) нахвалював бюджетну підтримку сіла, Михайло Поживанов лаяв антисоціальний бюджет, пророкуючи йому президентське вето.

Експерти прогнозують вето

У пошуках відносного незалежного експерта, ми зустріли народного депутата минулого скликання, екс-голову бюджетного комітету Людмилу Супрун. Відтак звернулися з проханням прокоментувати показники бюджету – 2007.

«У законі, який сьогодні проголосований, є підстави для непідписання його Президентом, – сказала Людмила Павлівна. – Конституцією заборонено зменшувати доходи громадян. На жаль, уряд залишив рівень зарплати на тому ж рівні, що й 2006 року. А податок на доходи громадян збільшується.

Потрібно було з 1 січня 2007 року хоч би на два відсотки підняти зарплату. Тому що 408 гривень – це той стандарт, нижче за який Кабмін не має права спуститися, а мінімальна зарплата нижче 408 гривень, не могла з`явитися в законі про бюджет.

Я нещодавно почула з вуст одного поважного члена уряду, що вони наполягатимуть на тому, щоб зростали обсяги виробництва, але не підніматимуть доходи громадян. Даруйте, а навіщо тоді нарощувати виробництво?

Бюджет сьогодні відображає інтереси власників великих підприємств.

Було багато розмов, про те, скільки віддадуть місцевому самоврядуванню грошей, повноважень. Нічого подібного. На місцеве самоврядування не вистачає сьогодні 9 мільярдів. Немає коштів на реалізацію делегованих центром повноважень.

У бюджеті передбачено, що на кожну тисячу кубів газу, яка йде на створення теплової енергії, фактично виділяються 50 доларів субсидії від держави. Український газ купується по 160 гривень, населенню продається по 339 гривень. Збитків ніде не немає. То чому зростає вартість тарифів? На якій підставі піднімається вартість послуг ЖКГ? Я думаю, що заробляють посередники.

Отаких питань може набратися ще мінімум шість. І цього вже достатньо, щоб Президент не підписував бюджет».

Маша Міщенко