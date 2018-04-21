Ющенку принесли бабу з мітлою (фоторепортаж)

Ющенку принесли бабу з мітлою (фоторепортаж)

17:15, 18 грудня 2006
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Секретаріат Президента вже підготувався і до Різдва Христового, і до Нового року – на вулиці перед кабінетом Ющенка поставили двох снігових баб...

Секретаріат Президента вже підготувався і до Різдва Христового, і до Нового року – на вулиці перед кабінетом Ющенка поставили двох снігових баб...

... вони начебто охороняють Президента

... хоч, на відміну від справжньої охорони, з добрими посмішками, вітають перехожих

...і так звану Шопку (або “Віфлеєм”, або, як ще іноді називають, “різдвяний вертеп” ) – композицію з євангельським зображенням народження Христа у Віфлеємі.

Будівництво шопки – традиція, яка практикується з початку 19 ст. У Кракові, приміром, щороку проходить конкурс на кращу шопку

... але в Києві це рідкість, і чи не єдину Шопку можна побачити саме на вулиці Банковій
... тому перехожі, незвиклі до такого явища, з подивом оглядаються
А ось Верховна рада...
... та Кабінет міністрів прикрашені зовні більш ніж скромно
... головний вхід до будівлі уряду лише трохи “позеленів” від ялинкових гілочок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Дмитра Стаховського

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