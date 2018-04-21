Ющенку принесли бабу з мітлою (фоторепортаж)
Секретаріат Президента вже підготувався і до Різдва Христового, і до Нового року – на вулиці перед кабінетом Ющенка поставили двох снігових баб...
Секретаріат Президента вже підготувався і до Різдва Христового, і до Нового року – на вулиці перед кабінетом Ющенка поставили двох снігових баб...
|... вони начебто охороняють Президента
|... хоч, на відміну від справжньої охорони, з добрими посмішками, вітають перехожих
...і так звану Шопку (або “Віфлеєм”, або, як ще іноді називають, “різдвяний вертеп” ) – композицію з євангельським зображенням народження Христа у Віфлеємі.
|Будівництво шопки – традиція, яка практикується з початку 19 ст. У Кракові, приміром, щороку проходить конкурс на кращу шопку
|... але в Києві це рідкість, і чи не єдину Шопку можна побачити саме на вулиці Банковій
|... тому перехожі, незвиклі до такого явища, з подивом оглядаються
Фото Дмитра Стаховського
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