Ющенку принесли бабу з мітлою (фоторепортаж)

Секретаріат Президента вже підготувався і до Різдва Христового, і до Нового року – на вулиці перед кабінетом Ющенка поставили двох снігових баб...

... вони начебто охороняють Президента

... хоч, на відміну від справжньої охорони, з добрими посмішками, вітають перехожих

...і так звану Шопку (або “Віфлеєм”, або, як ще іноді називають, “різдвяний вертеп” ) – композицію з євангельським зображенням народження Христа у Віфлеємі.

Будівництво шопки – традиція, яка практикується з початку 19 ст. У Кракові, приміром, щороку проходить конкурс на кращу шопку

... але в Києві це рідкість, і чи не єдину Шопку можна побачити саме на вулиці Банковій

... тому перехожі, незвиклі до такого явища, з подивом оглядаються

А ось Верховна рада... ... та Кабінет міністрів прикрашені зовні більш ніж скромно ... головний вхід до будівлі уряду лише трохи “позеленів” від ялинкових гілочок

Фото Дмитра Стаховського