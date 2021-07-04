"30 кроків" Незалежності. 2013-й - поява "тітушок", повстання Врадіївки, втеча Мельника та Євромайдан

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2013-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

У 2013 році помирає Маргарет Тетчер, терористи в Сирії та Іраку створюють ІДІЛ - Ісламську Державу, а на Бостонському марафоні вибухають бомби. Тим часом в Росії розлучається Володимир Путін.

Подружжя, яке було разом 30 років, оголосило про кінець спільного існування після перегляду балету. Чутки про те, що Путіни не живуть разом, з’являлися з 2008 року. Зокрема пліткували про роман Путіна з Аліною Кабаєвою. Це використали українські Фемен, влаштувавши акцію «Україна - не Аліна» під час візиту Путіна в Київ.

7 червня 2013 року Людмила Путіна розповіла журналістам, що фактично вони з чоловіком перестали бачитися, оскільки весь його час приділений роботі. Розлучення остаточно звільняє сімейний час Путіна для розв’язання українського питання.

17 липня 2013 року на Азовському морі відбувається репетиція гібридного нападу. Катер берегової охорони Росії таранить і топить баркас з п’ятьма українськими рибалками. Розправу знімають на відео. Вижити вдається лише одному - його захоплюють в полон і готуються… судити! Головне обвинувачення - українці займалися браконьєрством в російських територіальних водах! Нікого не цікавить, що згідно з україно-російськими угодами, Азовське море є спільним, і в ньому морських кордонів не існує.

Рибалку, який вижив, пізніше передадуть в Україну. Він розповість, що катер прикордонників зробив кілька спроб потопити баркас українців. За його словами, росіяни вчинили це навмисне.

7 квітня 2013 року Віктор Янукович підписує указ про помилування шістьох в’язнів. Серед них два колишні міністри - Георгій Філіпчук та Юрій Луценко. Екс-міністр внутрішніх справ відсидів понад два роки. Але про помилування не просив.

Більшість часу ув’язнення Луценка - це шлях між зоною та лікарнею. Ще у 2011 році, за словами його дружини, екс-міністра заразили гепатитом під час переливання крові в слідчому ізоляторі. В січні 2013 року Юрію Луценку стає дуже зле - його везуть в лікарню швидкої допомоги. Там політв’язня обстежують і доправляють назад, в колонію. Під її стінами Луценко заявляє - на волю виходить головний оптиміст країни! Він обіцяє не брати участі у президентських виборах 2015 року, але планує підтримувати єдиного кандидата від опозиції. Луценко не здогадується, що ці вибори доведеться провести достроково.

Навесні 2012 року українськими містами проходять багатотисячні мітинги. Акція опозиції «Вставай, Україно» - єдина можливість сказати своє «ні» режиму Януковича для десятків тисяч ще вчора аполітичних людей з усієї України.

Фінал акції - 18 травня - в день Європи. Але на шляху колони мітингувальників починаються перші провокації. БРДМ, розмальований морквинками, перекриває дорогу демонстрантам. А коли ті намагаються відігнати броньовик, на сцену виходять кримінальні спортсмени.

Сцену побиття «свободівців» найнятими владою професійними бійцями фільмують журналісти. І весь гнів бойовиків переключається на них.

Журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя б’ють руками та ногами, а міліція ніяк не реагує. Нападників миттєво упізнають - ними виявляються спортсмени з Білої Церкви, які тренуються у клубі МВС. Від імені одного з них - Вадима Титушка - ці бійці і отримують своє нове ім’я. Здебільшого спортсмени з провінційних міст наймаються по 500-600 гривень - розігнати мітинг та побити активістів. Тітушки - гарматне м’ясо, яким керують міліціонери в цивільному та працівники спецслужб.

Посеред літа 2013 року повстає Миколаївщина. Там, у селищі Врадіївка, в ніч на 27 червня, троє чоловіків викрадають місцеву продавчиню Ірину Крашкову. 29-річну жінку силоміць затягують в автомобіль, де люто б’ють та ґвалтують, а потім викидають у лісосмузі.

Побита, з кількома тріщинами в черепі, жінка дістається до місцевої лікарні. Там її стан позначать як важкий. Але вона називає імена злодюг. Ними виявляються двоє місцевих міліціонерів і таксист. Двох з названої трійки затримують. Третій - капітан Євген Дрижак - нібито в цей час знаходиться в райвідділку на чергуванні - на камерах спостереження не видно, як він виходить. От тільки у Врадіївці всім відомо - у відділку є «чорний вихід», не обладнаний відеокамерами.

Дрижака допитують як свідка. Ніхто не планує висувати йому звинувачень, бо він, за неофіційною інформацією, хрещеник миколаївського міліцейського генерала Парсенюка. І люди повстають.

Юрба вимагає видати міліцейського мажора, а потім ледь не спалює відділок «коктейлями Молотова», виламує двері. Міліціонери намагаються захищатися сльозогінним газом та табельною зброєю. Людей заспокоює лише головний міліціонер Миколаївщини, який обіцяє об’єктивне розслідування. Через кілька днів Дрижчака арештовують: в автомобілі таксиста Рябиненка знаходять кров постраждалої і він починає говорити.

12 липня 2013 року журналісти публікують висновки внутрішнього розслідування. Українській міліції вперше ставлять діагноз - відчуття безкарності та кругова порука.

9 серпня 2013 року країна дізнається - ректор - хабарник Петро Мельник втік, у хитрий спосіб знявши електронний браслет! За справою колишнього нардепа-регіонала стежить вся країна.

Ректора Податкової академії напередодні затримують на гарячому - брав хабар від батьків абітурієнтів за вступ у ВИШ, який помилково вважав своєю власністю. Мельника затримують, але він артистично імітує серцевий напад та їде в лікарню. Спочатку в нього нібито блокада серця, потім - гіпертонічний криз. Але всі ці діагнози не заважають Петру Мельнику втекти. Він пробирається в Білорусь, звідти - в Австрію, потім - в США. Втікач повернеться в Україну лише у квітні 2014 року. Його знову затримують, але випускають під заставу 600 тисяч гривень. У 2017 році суд визнає Петра Мельника невинуватим, мовляв, обвинувачення не довело склад злочину. А у 2018 році вже не злочинець Петро Мельник помирає в лікарні для можновладців –«Феофанія» - від двосторонньої пневмонії.

Робота над Угодою про асоційоване членство України в Євросоюзі почалася ще у 2007 році. У 2013-му її мають урочисто підписати у Вільнюсі, закріпивши курс на повну євроінтеграцію. Та 21 листопада прем’єр Микола Азаров оголошує: Україна призупиняє всі підготовчі процеси і буде рухатися лише в російському напрямку.

«Рішення призупинити підготовку підписання Угоди про асоціацію з Зоною вільної торгівлі з Європейським союзом важке, але єдино можливе в даній економічній ситуації, яка склалася на Україні… На першому місці для Уряду - питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією», - заявив він на засіданні Верховної Ради і був освистаний.

Україна здригнулася, ніби від удару. Попереду замайорів кінець усього, що робило українців українцями. І те, що сталося далі, просто не могло не статися.

Майдан неможливо умістити в короткій історії. Кожен день після 21 листопада 2013 року докорінно міняв чиїсь долі, розкручуючи події зі швидкістю велетенського блокбастера. Розгін та побиття студентів, марш мільйонів, перший штурм та побиття Тетяни Чорновіл, візит Байдена та виступ на Майдані «Океану Ельзи»…

Ця зима буде найважчою.

Станіслав Ясинський

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