Як не платити шість років по тарифах Черновецького. Поради фахівця

Поки кияни відходять від шоку, викликаного отриманням відомостей з новими тарифами за послуги ЖКГ, незалежний адвокат Тетяна Монтян закликає людей, які живуть в її будинку, взагалі не платити ЖЕКові. За шість років, що минули звідтоді, як вона оселилася в новій квартирі, Монтян не заплатила за послуги ЖКГ ні копійки, не збирається цього робити надалі, і навіть не знає, скільки там «накапало». Сьогодні вона ділиться порадами, як простій людині не платити за новими тарифами і, як кажуть, «щоб за це нічого не було».

Тетяна Монтян

- Не платити за послуги ЖКГ – елементарно: берете і не платите, - каже адвокат. - Якщо у вас грошей досить, і ви не боїтеся, що в разі настання чорного дня вам ніде буде їх узяти, витрачайте їх на що хочете. Якщо ж ви боїтеся, що настане день Ікс, коли платити буде нічим, то йдіть до банку і покладіть туди ту суму, що зазначена в платіжці, і щомісяця відраховуйте гроші на цільовий внесок. Ці гроші стануть в нагоді на той випадок, якщо станеться велика жопа, і до вас прийдуть з виконавчим листом.

- Що ж робити тоді?

- Ця жопа з вами, швидше за все, не станеться ніколи в житті. Адже вже навіть пан Яструбинський (начальник головного управління з питань цінової політики КМДА - УНІАН) визнав, що вам нічого не буде, якщо ви припинете платити. Кожен ЖЕК обслуговує неймовірну кількість платників або неплатників, і юристів там страшенно не вистачає. Для того, щоб висунути вам позов, необхідно зробити купу всяких важливих речей: написати його, сплатити мито, відправити цей позов до суду. Потім суддя повинен порушити провадження у справі, відправити вам повістки, призначити засідання. Уявіть самі, скільки неплатників припадає на одного жеківського юриста.

- Припустімо, вони не полінуються це зробити. - Якщо цей позов до вас все ж таки прийшов, тоді йдіть сміливо до суду і доводьте, що ЖЕК хоче взяти з вас гроші ні за що, що ви з ним не підписували ніяких договорів, послуг ви не одержували. Якщо поводитися досить нахабно і впевнено, то суддя тихенько скаже ЖЕКові: не приходьте пару разів на засідання, і ми закриємо справу внаслідок вашої нез`яви.

- Наскільки неплатник у такому разі буде правий? - Абсолютно. Причому не тільки формою, а й по суті. Тому що, згідно з рішенням Конституційного суду, кожен будинок є цілісним майновим комплексом. А в статті десять Закону України про приватизацію житлового фонду написано, що ви повинні платити не міфічні тарифи за опалення і комунальні послуги у вигляді 26 видів послуг, а свою частку у витратах ЖЕКу на утримання саме вашого будинку. А жоден ЖЕК ніколи в житті не відкриє свою бухгалтерію і не скаже, скільки саме він витратив на ваш будинок, і тим більше не скаже, яка частка саме вашої квартири. З юридичного погляду вам боятися нема чого, хіба що суддівського беззаконня.

- Але ж і таке трапляється... - Якщо суддя скаже: ви повинні платити, і винесе ухвалу проти вас, то йдіть до апеляційного суду і спробуйте відбитися там. Особисто я не знаю ні про одне позитивне рішення на користь ЖЕКу, коли чоловік вимагав в суді, щоб ЖЕК розповів, скільки саме він витратив на його конкретний будинок і яка частка його виплат відповідно до площі його квартири. Зазвичай такі справи припиняються у зв`язку з нез`явою комунальників. Уявіть собі: в Києві всього двісті п`ятдесят суддів на все наше населення. Навіть якщо вони закинуть решту всіх справ – вбивства, згвалтування, розподіл майна, спадки, справу про честь і гідність та іншу хрінь, - скільки позовів доведеться розглянути судді тільки по ЖКГ? І вірогідність того, що у судді дійдуть руки саме до вашого позову, ще менша, ніж те, що ЖЕК подасть до суду саме на вас.

- Розглядаємо гірший варіант: судове рішення вже остаточне, справа надійшла у виконавчу службу... - Чи варто її боятися, вирішуйте самі. Якщо ви, маючи хвилинку, забіжите до цієї служби, подивитеся, що там робиться: яка кількість там виконавців і яка кількість охочих одержати гроші з боржників. Вірогідність, що саме до вашого виконавчого листа дійдуть руки у конкретного судового виконавця ще менше, ніж вся вірогідність разом, що ви одержите це судове рішення. Мораль цієї байки така: у вас значно більше шансів бути прибитим цеглиною з будівництва, ніж розплатитися з нашим ЖЕКом. А тому: не хочте – не платіть. Нічого вам за це не буде! Навіть у найбільш крайньому випадку: якщо вас одного на мільйон киян захочуть зробити зразково-показовим відбувайлом, все, що вам загрожує, - це зняти з депозиту гроші, віддати їх, щоб відчепилися, а на відсотки випити за здоров`я нашої влади як місцевої, так і центральної.

- Ви самі пройшли все це? - Мій ЖЕК так не зміг пояснити мені в суді, скільки ж грошей вони витратили конкретно на мій будинок і яка моя частка в цих витратах. Адже і я не вимагала нічого особливо. Я завжди кажу своєму рідному ЖЕКу: тільки-но ви обгрунтуєте свої претензії, за що ви з мене берете гроші, я вам негайно заплачу, тому що деякі послуги я все-таки одержую. Але мені цікаво знати, скільки вони конкретно коштують, а не те, що вони взяли зі стелі і намалювали в квитанції. Проблема в тому, що у нас на будинку висить лічильник гіга-калорій – і вони розраховуються згідно з цим лічильником. Припустімо, наш будинок спалив тисячу гіга-калорій, а з людей стягають у квадратних метрах, і сума виходить в чотири рази більша, а з урахуванням нинішньої теплої зими – разів у шість. То чому я маю платити не за гіга-калорії, а за якісь дебільні квадратні метри? Але вони відмовляються говорити, скільки гіга-калорій ми спалили, бояться, що люди дізнаються, як вони нас дурять.

- А як же щодо відключень? - Ясний пінь, вони давно б нас відключили, але як вони це зроблять, якщо у нас стояк іде по всіх вісімнадцяти поверхах.

- Чи багато таких людей, як Ви, хто не платить? - Є вже купа народу, який зрозумів, що можна не платити і нічого за це не буде. Збитки покривають за рахунок дурних людей, які платять невідомо за що. Щоправда, мене вражає те, що багато українців готові торгуватися до сказу за іржаву копійку в магазинах і на базарах, але ЖЕКам платять спокійно, не нарікаючи.

Голова ВО «Молодь – надія України» відсилає свою платіжку Черновецькому

Серед «купи народу, який зрозумів, що можна не платити і нічого за це не буде», кілька членів Всеукраїнського об`єднання «Молодь – надія України». Одержавши платіжні відомості із зазначенням нових тарифів, вони написали на них: «Черновецький, заплати!» і відправили їх поштою київському мерові.

Антон Зікора