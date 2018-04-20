«Еліта-центр»: як примножити гроші, закопавши їх у землю

Міські власті цинічно узялися «усувати» наслідки своєї ж діяльності, вирішивши заробити на цьому повторно. Для забезпечення житлом потерпілих від «Еліти-Центру» під забудову будуть видані нові ділянки столичної території. Замовником будівництва виступить комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство". Готується проект рішення Київради "Про надання дозволу комунальному підприємству "Київське інвестиційне агентство" на передачу як запоруки майна територіальної общини Києва.”

А зараз задумаємося: за чий рахунок вирішуватимуть проблему обкрадених з потурання місцевих властей інвесторів з «Еліти-Центру»? Правильно, за рахунок всієї столичної общини, тобто міські власті вирішили, що кожен киянин пожертвує гривню-другу і постраждалим побудують житло.

В принципі нічого тут поганого немає - спрадавна погорільцям будували хати всім миром. Ось тільки є одне але.

Адже завдання вирішується чесніше і простіше. Засобів для споруди житла інвесторам достатньо, вони в буквальному розумінні слова закопані в землі! Досить пригадати таке економічне поняття, як земельна рента. Це вартість землі, на якій зводиться будинок, що включається у вартість самого житла. У нас про земельну ренту ніхто не говорить, оскільки саме вона і є суттю всіх махінацій на столичному і не тільки ринку нерухомості.

Житло будується однаково – не залежно від району, - вартість його становить приблизно 2000 гривень за квадратний метр. Додамо сюди ще 20-процентну рентабельність і одержимо не більше 2500 гривень або 500 доларів за квадратний метр. Проте мінімальна вартість житла на первинному ринку Києва – 1000 доларів. А в центрі житло коштує в 2 - 3 рази більше. Звідки ж беруться такі суми? Та дуже просто: остаточна сума враховує і вартість землі, на якій зведений будинок. І очевидно, що в центрі земля, а відповідно і житло - дорожче.

Але хто одержує жирний «боковик» у вигляді земельної ренти? За ідеєю повинна одержувати київська громада. Але цього не відбувається, бо ділянки не продаються на аукціоні, а розподіляються Київрадою. Депутати, котрі входять в омельченківську більшість, давно пов`язані бізнесом на комунальному господарстві, елітними ділянками під дачки і ін.

Одна з відпрацьованих схем: держструктурі виділяється ділянка під забудову. Але у цієї структури немає власних грошей на будівництво, і тоді вона укладає договір із забудовником, який одержує собі ділянку, зводить на нім будинок, розплачуючись з первинний власником ділянки декількома квартирами, які не йдуть ні в яке порівняння з вартістю одержаної ділянки землі.

Повертаючись до постраждалих з вини «Еліта-центру»: є можливість побудувати їм нове житло без залучення додаткових засобів. Потрібно лише виставити на аукціон ті ділянки, які були відведені під забудову «Еліті-центру». Виручених грошей очевидно з лишком вистачить для придбання квартир. У КМДА це чудово розуміють, так само як і те, що у такому разі з`явиться прецедент реалізації столичної землі за її ринкову вартість – на аукціоні. Щоб цього не трапилося, на ділянки швиденько наклали арешт в рамках кримінальної справи. На цій підставі команда Олександра Омельченка оперативно вирішує виділити нові ділянки під забудову.

Пояснимо суть чергової афери столичної влади. Нові ділянки знову виділять безоплатно. І через "Київське інвестиційне агентство" буде знов вкрадена вартість земельної ренти. Ті ж ділянки, які відводилися спочатку і які нині арештовані (хоча, слідство вправі зняти арешт в найкоротші терміни), будуть пізніше «надані» по другому кругу. Таким чином, на них міське начальство «зрубає ренту» повторно.

Всім чудово відома ситуація навколо земельної ренти і причина, з якої міські власті не бажають продовжувати будівництво на колишніх майданчиках «Еліти-Центру», так само як і проводити прозорі аукціони з продажу землі. Але ніхто, від кого це залежить, палець об палець не ударить, щоб вирішити проблему цивілізовано, як описано вище. Тому що дуже багато хто в цій історії пов`язаний непрозорою схемою розподілу земельних ділянок. Активний гравець на столичному ринку землі – Генпрокуратура, яка з 2002 року дістала 46 ділянок, СБУ, що одержала за цей період 25 ділянок, ще один активний «землевласник» - Міністерство оборони. Правосуддя також на стороні команди Омельченка – судді київських судів одержують квартири в столиці протягом місяця.

Не складає труднощів поіменно назвати всіх, хто заробляє мільярди на київській землі. Треба всього лише оприлюднити те, кому і на яких підставах виділяли земельні ділянки. Відомі лише найбільш активні «одержувачі» - компанія «21 століття», яку пов`язують з Парцхаладзе, і фірма «Кроун», пов`язана з депутатом Київради Кобрінським. Після отримання ділянки перепродуються по невитіюватих схемах, і земельна рента виводиться в офшори. А щоб країна не знала імен своїх героїв, Київська рада за підписом Олександра Омельченка ухвалює 18 листопада 2004 року рішення № 805, яким забороняє оголошення рішень з майнових і земельних питань.

У темноті секретності легше розкрадати столичні території. Втім, все вже вкрадено. Останніми роками в Києві відведено ділянок під забудову площею близько 8 млн. квадратних метрів. І це в той час, коли обсяги будівництва ледве перевищують 1 млн. квадратних метрів в рік. Ніхто в цій країні, окрім найвищих чиновників не знає, що і кому віддане. А кияни в більшості випадків дізнаються про початок будівництва лише після того, як у них під вікнами захищають огорожею черговий будівельний майданчик.