Чи перевезуть Київський зоопарк на ВДНГ?

Нещодавно головний архітектор Києва Сергій Целовальник заявив, що Київський зоопарк було б ідеально розмістити на ВДНГ (нині - Національний комплекс "Експоцентр України"), мовляв “…земля там є, природа прекрасна. Там є і балки, є можливості зробити водні резервуари. Я б вважав, що там міг би бути серйозний великий зоопарк. Метро туди ми прокладаємо, люди туди зможуть приїжджати, і об’їзна дорога поряд”.

Звісно, кілька десятків гектарів землі в центрі столиці – надто ласий шматок для будь-якого чиновника чи забудовника. Як тут не згадати розмови про те, що тогорічний мор тварин у зоопарку за часів керування Світлани Берзіної був невипадковий і йшлося про зачищення території від звірів для її подальшого фінансово аж дуже вигідного використання. Щоправда, наразі проти екс-чиновниці прокуратура порушила кримінальну справу, вона звинувачується у розтраті бюджетних коштів на суму 375 тис. грн. А з осені минулого року очолювати звіринець став Олексій Толстоухов, син екс-міністра Анатолія Толстоухова. Тож ми спробували з’ясувати, як змінилося життя зоопарку з приходом нової влади і чи доведеться вцілілим звірям переселятися.

Ціна питання

– Це питання мені відоме з 2007 року. Тоді розглядали перенесення зоопарку під Вишгород. Зараз розглядається переселення на ВДНГ. Офіційна мета – допомогти бідним тваринам, які, бачите, гинуть через те, що ніби там дуже загазована атмосфера, – розповідає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. – Насправді, тут є три ініціативи. Головна – прибрати тварин, щоби це місце здати під забудову. Головний архітектор Целовальник – це та особа, яка віддала половину зелених зон Києва під забудову. Звісно, величезний шмат - більше 30 га - у центрі міста біля метро в обрамленні дерев – що може бути краще для побудови елітних будинків?! Думаю, там вже десь торг йде під землю… Друге, є певні люди у міській адміністрації і самому зоопарку, які зацікавлені в тому, щоби до них не добралася прокуратура, не притягнула їх до відповідальності за 12 безнадіййних довгобудів у зоопарку, щоб назавжди цю справу закрити. Гроші заплачені – а приміщення не побудовані: ні слоновник, ні мавп`ятник, ні ветлікарня.

– Через пані Берзіну?

– Та при чому тут Берзіна! Що ви всі у неї вчепилися! Вона там пішак щодо всіх цих справ. Витрачені шалені гроші, причому не ті копійки, які їй зараз інкримінують, а сотні мільйони гривень по цінах 90-х років. І ніхто за них не сів. І документація будівельна зникла. І будівлі не функціонують. Тож зацікавлені особи хочуть вивезти звідти зоопарк і потім все під забудову зруйнувати.

Третє – це дрібний зоопарковий бізнес, який активно торгує тваринами. Якщо тварини будуть переїздити кудись, то це буде як у задачці: з пункту А до пункту Б поїхало 5 мавп, 20 рибок, 30 крокодилів. Питання: скільки тварин доїхало до пункту Б? Звісно, що частина просто не доїде, вони доїдуть до Куренівки і підвалів наших київських зоомагазинів.

Колишній заступник директора зоопарку Кирило Тарантін вважає, що в ідеалі переїзд зоопарку на ВДНГ – гарна ідея. Але коштуватиме вона 200-300 мільйонів доларів. Тож навряд чи на це хтось наважиться.

– Це не повинен бути зоопарк у тому вигляді, як ми це розуміємо. Це повинен бути сафарі-парк: гарний, дорогий, сучасний. Але я дуже сумніваюся, що хтось знайде такі величезні гроші. До того ж, його доведеться будувати не рік і не два, а мінімум – 15 років. І жодну тварину з Київського зоопарку переселяти туди не можна… Після трьох років берзіновського жаху і того, що ми відбили Київський зоопарк у Черновецького, не думаю, що хтось зараз захоче переносити зоопарк на ВДНГ. Кияни будуть проти. Намагання це зробити – це програш виборів у столиці, які зараза на кону. Зоопарк не доцільно переносити, а з політичної точки зору – взагалі вбивчо для людей при владі.

Щоб дізнатися про майбутнє зоопарку, ми зателефонували і головному офіційному опікуну столичних звірів Олексію Толстоухову.

– Зоопарк таки планують поступово виселяти на ВДНГ? – поцікавились ми у нього.

– У мене такої інформації немає, – відповів директор.

– Але головний архітектор Києва заявив, що ідеально було б перенести туди звіринець. Ніби і мешканці навколишніх будинків …

– Я у зоопарку 10 років працюю і жодного разу не чув, щоб люди жалілися… На колегії по зоопарку в КМДА головний архітектор міста Києва виніс свою особисту пропозицію – дати територію на ВДНГ, побудувати там новий сучасний зоопарк з усіма умовами. Потім з часом перенести цей туди і тут його закрити. На що Олександр Павлович Попов йому сказав у присутності голів адміністрацій і начальників управлінь, що він як голова міста буде розбудовувати зоопарк і приводити його у порядок на цій території. А моя особиста точка зору – якщо вони мають вільну територію у Києві і їм її не шкода, то я і працівники зоопарку були б дуже раді, щоб нам дали не менше 100 га для створення розплідника Київського зоопарку.

До речі, одразу після призначення на посаду наприкінці жовтня 2010 року Толстоухов запевняв журналістів, що землі Київського зоопарку не передаватимуть інвесторам під забудову

– Поки я буду директором Київського зоопарку – жодна частина його землі нікуди не відійде, – наголошував чиновник.

Як то кажуть, поживемо – побачимо…

Чому у Київському зоопарку мруть тварини?

Нагадаємо, що КРУ недорахувалосьу Київському зоопарку понад 130 тварин та виявило порушень на 328 млн. грн. за період із 1 червня 2009 по 1 жовтня 2010 року. У звіті ревізійників наприкінці грудня 2010 року значилося, що тварин без дозволу продавали і перепродавали, продукти списували, проводили різні фінансові оборудки з квитками тощо.

За даними Толстоухова, інвентаризація тварин, проведена наприкінці 2010 року, показала, що в колекції Київського зоопарку всього 2600 голів. Він також додав, що 65% колекції – це біологічно старі тварини.

– Тварини дохнуть з кількох причин, – зазначає пан Борейко. – Перша – стара зоологічна колекція, не оновлювалася більше 20 років. Друга – дуже некваліфікований персонал, бо нема грошей на зарплату. Директори змінюються, персонал залишається, зарплату ніхто не підвищує. А це ж не свиню вирощувати, а червонокнижних тварин з Африки, Америки, які потребують тонкого підходу, а не п’яних баб.

– А хіба зі зміною керівництва підхід до тварин не змінився?

– Зміна керівництва потрібна була зоопарківській мафії, яка змінює директорів тоді, коли директори починають наступати їм на горло і відбирати у них бабло.

– А хто стоїть за цією мафією?

– Зоопарківська мафія – це співробітники середньої ланки, які на цій справі вічно піднімали гроші: на довгобудовах, на закупівлі кормів утричі дорожче, на неіснуючій оренді, на атракціонах. Знаєте, які там гроші з атракціонів йшли у кишеню! Коли частину з них Берзіна вигнала, вони стали травити тварин і піаритися, що там все дохне, а потім благополучно повернулися назад. Так само розібралися з попередником Берзіної Федором Ромашем. Травити тварин – це старий спосіб. Знімають завжди директора, а вони залишаються.

Слонів не себе візьме екс-мер

Основною “фішкою” оновленої колекції звіринця мають стати слони. У всякому разі про те, що Київський зоопарк чекає на двох слоних, говорять вже кілька місяців. Щоправда, коштуватиме таке задоволення ні багато, ні мало – 220 тисяч євро. Ходили чутки, що екс-мер Києва Олександр Омельченко і депутат-регіонал Василь Горбаль нібито не проти взяти на себе всі грошові витрати.

– Я не знаю про Горбаля. Я знаю, що Омельченко готовий оплатити і купівлю, і транспортування двох слонів, – повідомив нам Олексій Толстоухов. – Ми десь 15 травня починаємо роботи з технічного оснащення існуючого слоновника для його приведення до всіх європейських норм утримання слонів. Після того, як буде завершене це технічне оснащення, будуть везти слонів. Їх будуть везти не тільки в Україну. Дві слонихи нам, дві слонихи у Миколаївський зоопарк, а паралельно через Київ чи напряму ще у два чеських зоопарки і єреванський.

Київський зоопарк також прагне відновити своє членство у Європейській асоціації зоопарків і акваріумів (EAZA). Наш звіринець був виключений у 2007 році і за правилами тільки через 5 років зоопарк може повторно подавати документи на вступ. Тож в наступному році Толстоухов обіцяє запросити інспекцію EAZA.

– Ми мусимо відновитися в асоціації зоопарків, – переконаний Кирило Тарантін. – Але зможемо тоді, коли приведемо зоопарк у більш-менш належний стан. Я не кажу у європейський – в жодному разі. По меншій мірі чисті вольєри, чисті тварини, чисті туалети. Ми повинні довести Європі, що для нас відновлення зоопарків – це не політичне питання, а конкретне бажання працювати з цими людьми, розробляти програму розведення і утримання видів тварин, які щезають. Хоча б одного. Треба показати, що ми хоча б маленького щура розводимо, якогось рідкісного і цікавого.

– Вважаєте, нинішнє керівництво зацікавлене розвивати зоопарк?

– А у них виходу нема, – сміється знавець тварин.

Яна Солнцева