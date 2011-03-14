Горбаль і Омельченко куплять по слонові

Технічне переоснащення слоновника в Київському зоопарку обійдеться бюджету міста в 900 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор КП «Київський зоопарк» Олексій ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, ця сума передбачена в бюджеті цього року. На сьогодні вже є технічне завдання і оголошений тендер на кращий проект оновлення слоновника.

Технічне переоснащення вольєри включатиме заміну підлоги, стін, стель як у внутрішньому приміщенні слоновника, так і заміну каналізацій, освітлення, роботи з оновлення перегінної та оглядової галерей, а також переоснащення зовнішнього вольєру.

Як повідомив О.ТОЛСТОУХОВ, роботи безпосередньо розпочнуться відразу після визначення переможця тендеру, і їх планується завершити за два – два з половиною місяці. Після цього, як уточнив директор зоопарку, в звіринець можна буде привезти слонів. (УНІАН: слон, який був у столичному зоопарку, помер 26 квітня минулого року).

О.ТОЛСТОУХОВ повідомив, що зараз ведуться переговори з голландською фірмою про продаж двох слонів Київському зоопарку з Лаосу. Слони, їх транспортування, а також оформлення відповідних документів обійдеться в 220 тис. євро, додав О.ТОЛСТОУХОВ. (Як повідомляє ТСН, гроші за слонів вже готові заплатити політики – екс-мер Києва Олександр Омельченко та депутат Василь Горбаль).

О.ТОЛСТОУХОВ розповів, що тривають переговори також з урядом Шрі-Ланки про те, щоб зоопарку в Києві подарували двох слонів. На сьогодні, за словами О.ТОЛСТОУХОВА, важко сказати, звідки в результаті приїдуть слони в Київський зоопарк, але в обох випадках йдеться про двох самок 4-5 років.

За інформацією О.ТОЛСТОУХОВА, цього року на утримання зоопарку в бюджеті міста передбачено 14,5 млн. грн. – це гроші на зарплату персоналу, оплату комунальних послуг і корм для тварин, а також 5,270 млн. грн. - на реконструкцію і технічне переоснащення вольєрів.

Крім того, Київському зоопарку, за інформацією директора, планується виділити ще 6,7 млн. грн. з екологічного фонду, які також будуть використані на будівництво нових вольєрів, реконструкцію котельної і реконструкцію п`яти озер на території зоопарку.

О.ТОЛСТОУХОВ зазначив, що зоопарк проводить активні переговори зі спонсорами про будівництво нових вольєрів, експозицій і купівлю нових тварин у колекцію. За його даними, інвентаризація тварин, проведена наприкінці 2010 року, показала, що в колекції Київського зоопарку всього 2600 голів. Разом з цим він додав, що 65% колекції – це біологічно старі тварини. З метою оновлення колекції зараз ведуться переговори з московським зоопарком, і вже є домовленості, що після будівництва вольєрів київському звіринцю подарують і дадуть на утримання деяких тварин, зокрема, групу блакитних баранів, групу безгорбих верблюдів, пару росомах і уточнюється питання щодо птахів.

Крім того, як повідомив О.ТОЛСТОУХОВ, спонсори планують купити в пітерського зоопарку для київського жовтих мангуст і сурікат. Вартість цих тварин становить 4 тис. євро. Але для того, щоб їх експонувати в зоопарку, також необхідні спеціальні вольєри, і спонсори погодилися збудувати ці вольєри.

Також О.ТОЛСТОУХОВ сказав, що є спонсор, який хоче привезти тварин з Африки – гепардів, фламінго, марабу. Ще ведуться переговори, і оскільки також немає умов для їх утримання, спонсору запропоновано спочатку зайнятися облаштуванням вольєрів.