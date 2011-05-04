Екс-директор Київського зоопарку на гніздах і т.п. наварила 375 тисяч?

Колишній генеральний директор Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА звинувачується у розтраті бюджетних коштів на суму 375 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

У прес-службі підтвердили, що відомством порушено кримінальну справу стосовно колишнього генерального директора Київського зоопарку загальнодержавного значення за фактом зловживання службовим становищем та розтрати коштів: ч.2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що колишній директор Київського зоопарку уклала договір з одним із громадських об’єднань столиці на виконання робіт зі створення схеми екологічної стежки на території Київського зоопарку, виготовлення штучних гніздівель для тварин, розробку типових макетів етикетажу та ін. на суму 167 тис. грн. Проте роботи за даним договором залишилися не виконаними.

Крім того, з іншим суб’єктом господарювання було укладено договір на суму 208 тис. грн. на виконання робіт з постійного інформування мешканців міста щодо впровадження системи селекторного (роздільного) збору твердих побутових відходів, створення для цього web-сайту. Однак, як з’ясувалося у ході дослідчої перевірки роботи виконані були лише частково.

Таким чином, колишній генеральний директор Київського зоологічного парку умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей, розтратила бюджетні кошти на загальну суму 375 тис. грн.

Для організації досудового слідства кримінальну справу направлено до прокуратури Шевченківського району м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 травня, громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» заявила, що проти С.БЕРЗІНОЇ, яка нині обіймає посаду директора комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» Київської міськдержадміністрації, порушено кримінальну справу.

Як заявили у «Форумі порятунку Києва» справу порушено за результатами перевірки звернення 14 представників громадських організацій, журналістів і відомих людей до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.