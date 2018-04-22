«Львівський» фосфор належить майбутньому мерові Єрусалима?

На території колишнього Союзу двічі виникала небезпека спалаху фосфору за останній час. А власник фосфору, що загорівся у Львівській області, – ізраїльський мільярдер, уродженець Бердичева, кандидат в мери Єрусалима...

Як вже повідомляли ЗМІ, 15 цистерн з жовтим фосфором, що зійшли з рейок 16 липня, належать компанії «Казфосфат». Казахстанська преса пов`язує цю фірму з громадянами Ізраїлю Левом Лєваєвим і Аркадієм Гайдамакою. Газета «Дело» пише, що, за даними агентства «ЦентрАзії», останній з бізнесменів оголошувався в розшук Інтерполом на вимогу Франції. Зараз обидва підприємці проживають в Ізраїлі.

Агентство «Ура-Інформ» повідомило, що бізнесмен Аркадій Гайдамака (Арьє Бар-Лев) народився 8 квітня 1952 року в Бердичеві Житомирської області. Якраз в день аварії російська газета «Время новостей» повідомила, що ізраїльський бізнесмен «російського» походження 55-річний Аркадій Гайдамака провів перший з`їзд партії "Соціальна справедливість". Сам Гайдамака заявив про бажання стати мером Єрусалима.

Російськомовний мільярдер став одним з найпопулярніших людей в Ізраїлі під час Другої ліванської війни. Він створював табори біженців, де минулого літа від ракет "Хезболла" рятувалися тисячі жителів північних районів Ізраїлю. І це не зважаючи на те, що він вважається організатором однієї з найкрупніших корупційних справ в історії Франції. Гайдамаку разом з 41 політиком і бізнесменом звинувачують в незаконних фінансових операціях і хабарництві при продажі зброї уряду Анголи. Серед фігурантів справи, що одержала в пресіназва «Анголагейт» – колишній глава МВС, помічник екс-президента, син покійного глави Франції Жан-Крістоф Міттеран. Йдеться про постачання уряду Анголи впродовж 1990-х років зброї на суму близько 800 млн. доларів в обхід уряду Франції.

У Росії Гайдамака відомий як президент Конгресу єврейських релігійних організацій і об`єднань Росії і власник видавничого дому"Московские новости". Його ім`я згадується у зв`язку з покупкою ним тольяттинского ВАТ "Фосфор" в Самарській області.

Колись тольяттинский "Фосфор" був єдиним в Росії виробником жовтого фосфору, але припинив його виробництво кілька років тому. Тепер Росія купує цю речовину в Казахстані на підприємствах того ж Гайдамаки. І на сьогоднішній день на території ВАТ «Фосфор» склалася критична ситуація з накопиченням особливо небезпечних відходів. І тепер це російське місто шукає півмільярда рублів на запобігання екологічній катастрофі. Недоброзичливці все це також пов`язали з ім`ям ізраїльського бізнесмена.

Щось подібне відбулося в 2001 році на Слов`янському содовому заводі в Донецькій області, на території якого під шаром води зберігалися 420 тонн залишків жовтого фосфору. «Згідно технології, до моменту утилізації відпрацьовані залишки жовтого фосфору повинні зберігатися під товщею води. Якщо з якої-небудь причини вода зникне або випарується, відбудеться самозагорання фосфору. В результаті почне виділятися отруйний газ в такій кількості, що Донецький регіон у прямому розумінні слова задихнеться від задухи», – писала в 2001 році «Комсомольська правда».

Газета також повідомляла: проблема полягає в тому, що утилізувати ці відходи в Україні неможливо, оскільки у нас немає спеціалізованих підприємств з переробки жовтого фосфору. А значить, рано чи пізно отруйні речовини про себе заявлять, і екологічної катастрофи не минути. Тоді Донецька область оголосила тендер на утилізацію і відправлення небезпечної речовини все до того ж Казахстану на завод спеціального профілю.

І у Тольятті, і в Слов`янську катастроф вдалося уникнути, хоча все висіло буквально на волосині. Але, мабуть, цьому фосфору все ж таки судилося колись вирватися назовні і спалахнути. Навряд чи, звичайно, в цьому винен Аркадій Гайдамака. Хоча, якщо за однією з версій прокурора Львівської області Анатолія Пришка, аварія відбулася при порушенні правил безпеки перевезення небезпечного вантажу, то, можливо, ми ще почуємо прізвище ізраїльського бізнесмена у зв`язку з цією справою.

Антон Зікора