Бюджет-2008: хто торгує землею, той володіє Україною

Проект бюджету-2008, який сьогодні ближче до вечора буде зареєстрований у фантомній Верховній Раді, у очікуваннях постає здебільшого в образі пишної багатосторінкової ялинки, розцяцькованої яскравими передвиборчими обіцянками Партії регіонів.

При найближчому огляді з`ясовується, що ялинка витримана у стильних тонах, а з її коротко (лише 93 статті) підстрижених гілок не звисає популістична лапша. Юлія Тимошенко вже поспішила навіть оголосити, що бюджет-2008 не враховує передвиборчі обіцянки Партії регіонів. Насправді обіцянки-цяцянки не дратують око кітчевими гірляндами через те, що вони сховані поглибше у бюджетному гіллі. Зокрема, там можна відшукати:

- і один мільярд гривень урядових гарантій на "інвестування будівництва житлового фонду для заохочення робітників необхідних спеціальностей" (іншими словами, "кожному бюджетнику - доступне житло");

- і розрекламоване Папієвим збільшення коефіцієнту трудового стажу із одного відсотка, за яким зараз нараховуються трудові пенсії, до двох - для тих, у кого стаж перевищує мінімально необхідні 25 років для чоловіків і 20 - для жінок;

- і перехоплені у Ющенка та "Нашої України" виплати для матерів, хай навіть вони половинчато передбачені безпосередньо в асигнуваннях;

- і сім мільярдів гривень на закупівлю медтехніки на умовах лізингу і т.д.

Однак "родзинка" бюджету-2008 все ж таки не в соціалці - одну шосту тексту бюджету займає ретельне пропрацювання ідеї-фікс, яка, напевне, хвилює чинний уряд значно більше, аніж забезпечення кефіром пенсіонерів та визначення порогу доходу батьків ( до слова - 191 гривня на особу), нижче якого малюк набуває право на безкоштовне харчування у дитсадку. Уряд, не збираючися виносити речі з кабінетів на Грушевського, вже нині набиває порохом мушкети, з якими він стане на вирішальний герць з Президентом у післявересневій, остаточно дорегіоналізований Україні.

Форпостом Президента залишаються його префекти на місцях - голови місцевих державних адміністрацій. У скорлупі їх повноважень виблискує золотом голка їх смерті та голка їх могутності - бюджет та земля.

Саме останню у них і забирає бюджет-2008. Лоєри Кабміну ретельно, закон за законом, починаючи від Земельного Кодексу та завершуючи Законом "Про землеустрій", виписали зміни, суть яких зводиться до одного - не просто обкраяти, а повністю забрати у місцевих державних адміністрацій всі повноваження в регулюванні земельних відносин і віддати їх улюбленому дітищу - Агентству України з питань земельних ресурсів. В кожній ієрархічній клітинці цього зонду, запущеного регіоналами в глибину стравоходу помаранчевих, вже сидить відданий справі індивідуум, готовий втілювати в життя політику партії та уряду в золотоносній галузі земельних відносин.

Якщо припустити юридичний апокаліпсис (викликаний до життя, скажімо, нищівними для помаранчевих результатами виборів) і уявити, що пропоновані зміни стали законом, а сумнозвісний мораторій на продаж земель - анахронізмом, то місцеві державні адміністрації з 1 січня 2008 року втратять право розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності, в т.ч. приймати рішення про їх відчудження та готувати проекти відведення. Іншими словами, завдається серйозного мотиваційного удару по стимулах голів ОДА та РДА (не одними ж займатися питаннями відновлення поголів`я на фермах та вирішення трудових спорів у районних лікарнях); у переддень президентських виборів Банкова отримує фінансову пробоїну нижче ватерлінії, а посада, тим паче керівна, в Агентстві з питань земельних ресурсів означає одне: "жизнь удалась".

Окрім соціальних презентів та земельної контреволюції, у проекті бюджету-2008 є ще чимало інших речей, на які варто звернути увагу. Скажімо, далекоглядно вмонтовано статтю про фінансування наступного року місцевих виборів. Зазначена там сума - 14 мільйонів гривень - не повинна вводити в оману: у разі потреби вона буде швидко відкорегована. Творчо обійдено законодавчі перепони, виставлені рішенням Конституційного суду стосовно заборони ставити фінансування пільг у залежність від доходу пільговика: натомість Мінфін виписав, що пільги будуть надаватися у межах кошторису, виділеного для бюджетних установ, а цю норму посилив ретельно виписаною статтею, за яких обставин кошти можуть списуватися у безспірному порядку із казначейського рахунку. Це на той випадок, якщо ображені пільговики підуть до суду, а той буде виносити вердикти на їх користь. Лаконічність бюджету пояснюється тим, що всі податкові норми будуть винесені в окремий законопроект, а оскільки від цього проекту передвиборчої користі кіт наплакав (а можливо і зашкодить), то з ним в уряді поспішати не будуть.

"Бюджет - це розподіл розчарувань",- зауважив один досвідчений американський сенатор. Бюджет-2008 українського зразка - закодована партитура, в нотах якої розбирається лише диригент та кілька перших скрипок. Якщо на прем`єрі гратимуть вони - мелодія зазвучить із прихованою нині силою. Якщо ж новий оркестр - партитуру перепишуть до невпізнання.

Станіслав Голубенко