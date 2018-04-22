Бібліотека ім. Вернадського руйнується через метро?

Днями деякі ЗМІ поширили інформацію, що найбільшу бібліотеку країни - імені Вернадського - можуть закрити через тріщини, які з’явилися після початку будівництва метрополітену. УНІАН вирішив з’ясувати ситуацію. Виявилося, що преса трохи перебільшила, але проблема насправді таки існує.

Після початку будівництва метрополітену в напрямку Національного виставкого центру, співробітники бібліотеки почали помічати на будівлі тріщини. “Ми поставили маячки. Спочатку все було нормально, тріщини були маленькі. А коли почали будувати вихід з метро, забивати палі, ці тріщини розширились,” – розповідає заступник директора Національної бібліотеки ім. Вернадського Віктор Василюк.

Тоді вже керівництво почало хвилюватися. За словами Василюка, він запросив до бібліотеки головного інженера “Київметробуду”. Останній погодився. Пройшовся, подивився і поїхав. А через два дні перетелефонував і повідомив, що тріснуте приміщення – не їх провина, а бібліотека просто хоче зробити ремонт за кошти підприємства.

Будівля руйнується через вібрації ґрунту, від будівництва станції метро Деміївська, впевнені співробітники бібліотеки, адже між закладом та котлованом – лише 100 метрів. Місяць тому у фотолабораторії зробили ремонт, а на стінах вже з’явилися нові тріщини. До речі тріщини є і на фасаді будівлі, найбільш помітна - поперечна одразу біля центрального входу до бібліотеки.

“Дехто каже, що ми неправильно використовуємо будівлю. Як можна її неправильно експлуатувати? 18 років вона стояла і ніяких тріщин не було, поки не почали будувати метро,” - обурено розповідає Віктор Степанович. “Бібліотека була збудована навіки: фундамент міцний, палі, обшита металом. Тому не треба думати, що вона впаде”, - одразу заспокоює Василюк . У залах тріщин немає, тож і читачам немає чого хвилюватися. Бібліотеку на збираються закривати чи навіть зменшити потік відвідувачів.

За ініціативою Київського міського голови Головне управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА доручило Науково-дослідному інституту будівельних конструкцій провести експертизу і доповісти з приводу виникнення тріщини в будівлі бібліотеки, адже бібліотека перебуває на державному фінансуванні. Як повідомляє офіційний сайт КМДА, начальник вказаного управління Віталій Пшеничний, навіть не чекаючи висновків фахівців, заявив, що новоявлена тріщина не може бути наслідком будівництва, адже установа розташована досить далеко від будівельного майданчика станції метро "Деміївська" - на відстані більше 100 м. Швидше за все, на появу тріщини вплинув природний чинник. Як зазначив Пшеничний, слід враховувати особливість місцевого ґрунту – неподалеку протікає річка Либідь і знаходиться багато боліт. На що Василюк заперечує: “Либідь і раніше протікала. 18 років текла – нічого. І раптом з’явилися тріщини. Звичайно, кожен хоче відбити від себе, що це не він.”

Шляхи вирішення проблеми намітяться тільки після проведення незалежної експертизи. Хоча коштуватиме вона доволі дорого – приблизно 67 тис. грн., керівництво бібліотеки на це погоджується. Воно проситиме Академію наук, щоб та виділила кошти. “Якщо експертиза доведе, що винний Метробуд, ми будемо подавати на них до суду”, - наголосив Василюк.

Начальник прес-центру "Київметробуду" Валентин Кейбис теж заявляє, що будівництво метро не має ніякого відношення до тріщин бібліотеки: “Їх обвинувачення необґрунтовані. Вони голослівні. От коли будуть результати експертизи – тоді й побалакаємо”.

Національна бібліотека ім. Вернадського - найбільша в Україні і входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу. Щодня бібліотеку відвідують близько 2-2,5 тис. осіб. У фондах 27-поверхового комплексу - близько 15 мільйонів одиниць зберігання. Тут знаходяться одне з найбагатших зібрань стародавніх пам`яток слов`янської писемності, рукописних книг XI - XVIII ст., історичних документів XVI - XVIII ст. і навіть славнозвісне "Пересопницьке Євангеліє" XVI ст., на якому присягають Президенти України під час інавгурації.

Анна Ященко

Фото з сайтів "Ностальгія" та "Архітектурний союз"