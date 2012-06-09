Харківським протестувальникам пообіцяли розповісти усе наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу, коментуючи сьогоднішню акцію протесту робітників підприємства, сказав директор заводу Юрій Мазниченко.

Він також висловив сподівання, що наступного тижня план реструктуризації підприємства, розроблений робочою групою у складі спеціалістів Харківської облдержадміністрації та ДК «Укроборонпром», буде підписаний керівництвом «Укроборонпрому».

За словами директора заводу, відповідно до розробленого плану реструктуризації, на підприємстві будуть збережені всі технології, однак буде зменшена чисельність робітників до 550 осіб (на сьогодні на підприємстві працює 1100 осіб) та буде оптимізовано незадіяне у виробництві майно.

Ю.Мазниченко підкреслив, що з кінця травня борг по зарплаті на заводі зменшився на 2 млн грн і на сьогодні становить близько 30 млн грн.

«Я вважаю, що це суто політична акція, не підкріплена справою. Я не хочу бути останнім директором. Я знаю, що завод буде жити і буде працювати. В це я вірю і всьому колективу скажу», - підкреслив Ю.Мазниченко.

У свою чергу, начальник інструментального цеху заводу Олексій Швидкий зауважив, що квітнева зарплата на підприємстві виплачена, з наступного вівторка очікується виплата травневої зарплати.

«Акція, яка зараз була, вона абсолютно нам чужа. У цій ситуації я вважаю, що вона нікому не потрібна. Ця акція робить шкоду не тільки Харкову, але й усій Україні. Квітневу зарплату отримали, наступного тижня з вівторка плануємо отримати травневу зарплату», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 100 робітників ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка» та ДП «Завод ім. Малишева» проводили пікет перед офіційною фан-зоною Євро-2012 з вимогою виплати боргів по зарплаті.