Трагедія у Луцьку: людей вбили дивани перед телевізорами

Ранок неділі 10 червня для декількох десятків лучан, що проживали в будинку № 109 на вулиці Рівненській розпочався, м`яко кажучи, не традиційно. О 4:25 годині ранку мешканців шести під’їздів п`ятиповерхівки розбудив страшенний шум та грюкіт. Їх перше враження - землетрус. Проте не природнє лихо забрало життя двох чоловіків, вклало на лікарняне ліжко двох літніх жінок та майже 30 лучан залишило без даху над голову. Ще майже сотня мешканців горезвісного будинку досі тиняються у родичів чи з острахом за подальшу долю покинутого помешкання засинають у готельних номерах.

Офіційна версія, яку на місці події озвучив представникам ЗМІ начальник Територіального управління МНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, така: раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи між першим та другим під`їздами. Справжні причини ж з’ясовуватиме спеціально створена комісія.

Про те, що все відбувалося несподівано і дуже швидко, розповідають і самі очевидці. Вони кажуть, що було дуже багато шуму, але в повітрі не чулося запаху газу, що, на щастя, не призвело до вибуху. Крім того, жертв небагато ще й тому, що була дуже рання пора і люди знаходилися в спальнях, а обвалились стіни віталень. Зокрема, зі слів однієї з жінок, яка постраждала під час обрушення стін, почувши неймовірний шум, спочатку не зорієнтувалась, що сталось, а коли хотіла вийти зі спальні і глянути, чи все гаразд з чоловіком, який залишився у вітальні, то побачила, як він разом з диваном зісковзнув вниз. Зверху на нього падали будматеріали, частини панелей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів його тіло, а також розбитий диван.

Рятувальники, які прибули на сигнал біди уже за декілька хвилин, на місці події побачили як рушились стіни, у повітрі стояв стовп густого диму і пилюки. Як розповів Володимир Дунець, командир відділення УМНС Волинської області, який разом з працівниками державної пожежно-рятувальної частини №1 прибув на виклик, всюди чулися крики про допомогу, плакали люди. «Врятували маленьку дитину, років 3-4. Вона залишилась сама на 4 поверсі і кликала маму чи бабусю», - зазначив рятувальник.

Знімали людей по одному за допомогою пожежного автомобіля і автодрабини. У перші хвилини рятували мешканців тих квартир, які були напівзруйновані. Зокрема, 18 осіб, ще 40 мешканців евакуювали негайно. Загалом, протягом дня з будинку було відселено 76 мешканців квартир, які знаходилися в постраждалих першому та другому під`їздах. Їх розмістили у 30-ти готельних номерах готелю «Світязь». Хоча люди й поселилися там, проте майже весь день стояли під будинком у дворі, куди раніше виходили їх вікна.

Після евакуації потерпілих та відселення людей з сусідніх під’їздів рятувальники спільно з працівниками комунального підприємства «Луцьккомунтранс» майже до 23.00 вечора 10 червня розбирали завали обрушених будівельних конструкцій. Першу жертву аварії знайшли зранку, тіло другого чоловіка серед розвалин виявили ближче до обіду. Загиблі - 74-річний мешканець 5-го поверху та 77-річний мешканець 4-го поверху, за неофіційною інформацією рятувальників, заснули у вітальні після перегляду футбольних матчів Євро 2012.

Втім, як написав у фейсбуку лучанин Андрій Лучик, мешканці навколишніх будинків розказують про щасливий випадок, завдяки якому жертв стало на одну менше. Адже телевізор у вітальні дивився ще один нетверезий мешканець, і коли під ранок він вийшов у туалет, за ним відразу обрушилося те, що тільки що було вітальнею. В соціальних мережах також пишуть про кота, який врятував життя господині тим, що вчасно примусив її вийти з кімнати.

Зранку на місце надзвичайної події прибули високопосадовці, представники міської та обласної влад, міліції, прокуратури. Відразу було створено комісію, яка протягом трьох днів повинна дослідити і з’ясувати причини обрушення стін.

Як відразу заявив міський голова Микола Романюк, будинок не був аварійний, саме тому дивно, що так сталося. Проте, висновок прокуратури дещо інший. У той же день, 10 червня, за повідомленням прес-служби прокуратури було порушено кримінальну справу «за фактом службової недбалості службових осіб, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України)». Оскільки, як зазначено в повідомленні, ще в травні цього року, як стверджують мешканці будинку, на місці обвалу на рівні першого поверху відбулася часткова руйнація несучої стіни. «Однак службові особи Луцького ЖКП №7 та Луцької міськради, неналежно виконуючи свої обов’язки, вчасно не вжили заходів щодо обстеження будинку, встановлення причин руйнації та проведення ремонту», - кажуть в прокуратурі.

Наразі ж у цій справі триває досудове слідство та призначено ряд експертиз, проводяться інші слідчі дії. «Коли ж винних встановлять – прокуратурою буде вжито усіх можливих заходів щодо відшкодування збитків постраждалим мешканцям зруйнованих квартир», - наголошують у цьому відомстві.

Після оперативного засідання комісії, яка в той же день намагалась з’ясувати причини аварії, стало відомо, що обставини руйнування будинку в Луцьку будуть з’ясовувати не місцеві, а рівненські фахівці. Наступного дня, 11 червня, вони оглянули підвальні приміщення і частково квартири першого та другого під’їздів. Проте, як повідомляють місцеві ЗМІ, мешканці будинку обурювалися тим, як експерти оглядали місце трагедії. Мовляв, без потужних ліхтарів і освітлення не все можна було побачити, оскільки електропостачання поки не відновлено.

Попередньо, як пише місцеве видання «Волинські новини», після оглядин член комісії, завідувач рівненської лабораторії будівельних конструкцій і споруд Олександр Борисюк заявив, що буде зроблено все можливе, аби люди чимшвидше отримали житло. Тобто вони нададуть висновки причин руйнування та пропозиції щодо подальшої долі будинку.

«Причину я назву після лабораторного дослідження матеріалів. Попередня – один з простінків першого поверху не витримав навантаження», - відзначив фахівець. Також, з його слів, перебудови в магазині меблів, який на першому поверсі, не було, тому перепланування торгового об’єкту не могло спровокувати обвал. На думку фахівця, будівля підлягає відновленню. Щодо третього під’їзду, жителі якого обіцяють бунт, якщо влада не гарантуватиме їм безпеку в оселях, то Борисюк рекомендує людей звідти відселити. «Принаймні поки не зроблять посилення всіх проміжних простінків», - сказав він.

Зараз працівники будівельної організації СУ-536 «Луцьксантехмонтаж» встановили у напівзруйнованому будинку спеціальні опори на 1-му, 4-му та 5-му поверхах для запобігання подальшого обвалення плит перекриття. Але, як кажуть, біда навчить, тому вже у найкоротші терміни у Луцьку перевірять понад 1750 будинків житлового фонду на аварійність.

Що ж до надання матеріальної допомоги постраждалим, то мер міста Микола Романюк запевнив відразу, що кожній родині буде виділено аналогічну квартиру, а кожному постраждалому надано матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Уже наступного дня, 11 червня, виконком ухвалив рішення, згідно з яким усім, хто мешкав у зруйнованих квартирах будинку на вулиці Рівненській, 109, буде виплачено по 10 тисяч гривень. Загалом це 270 тисяч гривень, а діти, які проживають в будинку, будуть оздоровлені за кошти обласного і міського бюджетів. У середу, 13 червня, мер скликає позачергову сесію, якій пропонуватиме внести зміни в бюджет міста у зв’язку з виділенням коштів на закупівлю чотирьох трикімнатних квартир людям, які постраждали внаслідок руйнування будинку на Рівненській, 109.

Житло постраждалим у рівній мірі обіцяють як міська, так і обласна влада. «За кошти міського бюджету буде придбано чотири трикімнатні квартири, з обласного бюджету буде закуплено ще чотири двохкімнатні квартири», - повідомив мер Луцька. Він розповів, що уже мав розмову з головою наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктором Чорнухою, який пообіцяв уже через 2-3 тижні здати квартири в експлуатацію і потерпілі зможуть заселитися у них. Міська влада також обіцяє допомогти постраждалим придбати нові меблі.

Тема напівзруйнованого будинку на устах кожного в Луцьку. Її активно обговорюють в громадському транспорті, на вулицях, вдома, роботі. І, що найгірше, більшість моделює ситуацію на свої помешкання. Будинок, у якому трагічно обірвалося життя двох пенсіонерів був збудований у 1971 році, люди ж мешкають у забудовах 50-х, 60-х років. Як правило це пенсіонери, які не мають коштів на капітальний ремонт помешкань, не кажучи вже про укріплення стін, стель, покрівлі. Проте, ситуація в Луцьку не є винятковою, такою ж вона залишається у більшості міст нашої країни. Адже, зараз далеко не кожна молода сім’я чи навіть родина з середнім достатком може дозволити собі житло. Тому залишається сподіватися, що радянські забудови - «хрущовки», «брєжнєвки», «панельні пенали», у яких мешкає більшість міських мешканців, якось недільного ранку раптово не втратять «несучих спроможностей будівельних конструкцій» і не заберуть з собою людських життів...

Оксана Вашкевич

Фото УНІАН