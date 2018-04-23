Кличко: За один день Київрада ухвалила рішення, які дорівнюють двом Криворіжсталям

Депутат Київради Віталій Кличко в інтерв`ю УНІАН розповів про своє бачення рішення земельного питання в столиці, відносинах з нині діючим мером Черновецьким і про майбутні вибори мера Віталію, Ви виступили проти 496 сумнозвісних рішень Київради від 1 жовтня про виділення землі та збиралися оскаржити їх у суді. Яка зараз доля цієї землі? Сесія, яка проходила 1 жовтня, була нелегітимною. У залі не було кворуму. Це була не сесія, а збори депутатів. Вона проводилася з порушенням регламенту. На екрані ми бачили, що голосують більше 60 депутатів, але реально в залі знаходилося близько 50. Голосували картками навіть тих депутатів, які у цей момент знаходилися далеко за кордоном. Практично у всіх питаннях не було проектів узгодження. Питання голосувалися пакетом. Швидкість, з якою було проведено більше 600 питань за 4,5 години, я думаю, можна помістити до Книги рекордів Гіннеса.

Юлія Тимошенко заявляє, що поверне незаконно приватизовані об`єкти і землю. Якщо Ви станете мером, Ви забиратимете роздану землю, і яким чином? В першу чергу, я підняв би питання про перегляд всіх незаконних рішень, прийнятих командою, яка сьогодні знаходиться при владі. Рішення, виставлені на голосування, проводилися з порушенням процедур і регламенту. Я твердо впевнений, що ці землі не повинні роздаватися комусь за «просто так». Команда Черновецького ще на виборах півтора роки тому виступала за відкриті аукціони по землі, але ці гасла, на жаль, виявилися красивими тільки на словах. А повертати незаконно роздане ми будемо рішеннями Київради. У разі виникнення конфліктних ситуацій ми готові будемо звертатися в судові інстанції, в прокуратуру.

Ви вважаєте, дерибан землі в столиці можна припинити? В тому то і річ, що сьогоднішня команда в міськадміністрації хоче швидше «роздарувати» всю землю, щоб нічого було дерибанити, – тоді дерибан припиниться автоматично.

А яким Ви бачите вирішення земельного питання? Я бачу дві умови, які допоможуть вирішити земельне питання. По-перше, всі земельні ділянки повинні видаватися під конкретні проекти, відповідно до Генерального плану. Якщо треба побудувати житловий будинок – ділянка відводиться саме під будинок, а не під заправку або торговий центр. При цьому майбутній проект повинен пройти всі комісії. Друга умова – наявність конкуренції, коли земельні питання вирішуватимуться за допомогою тендерів або аукціонів. Повинна бути стратегія розвитку міста, а не хаотична забудова, яка сьогодні знищує не тільки історичне обличчя міста, а і місто взагалі.

Подивіться, який резонанс був у пресі з приводу приватизації “Криворіжсталі”? А сесія 1 жовтня за своєю ринковою вартістю дорівнює двом “Криворіжсталям” і двом річним бюджетам міста Києва. Земля не повинна роздаватися під столом як незрозумілі винагороди незрозумілим фірмам. У нас є ринок землі, і за рахунок його повинні поповнюватися бюджет міста Києва, а не статки окремих людей.

У питаннях землі Ви були єдині з “регіонами” і БЮТ. Проте київська фракція “Нашої України” голосувала за відведення землі. Як складаються відносини з фракціями? На жаль, в позиціях «Нашої України» парламентської і «Нашої України» київської є багато відмінностей. Поки перші говорять про необхідність дострокових виборів в столиці, другі дуже жваво голосують по земельних питаннях. І в їх очах помітна не тільки моральна зацікавленість.

Вам не вдається порозумітися з фракцією “Нашою Україною” в Київраді? “Наша Україна” де-юре знаходиться в «Демократичному Києві», але де-факто голосує в унісон з «земельною більшістю». Я не знаю, якою була їх мотивація під час голосування 1 жовтня. Партія регіонів відмовилася голосувати за ці питання, Блок Юлії Тимошенко також виступав проти, Блок Віталія Кличка відмовився голосувати. Частина людей з фракції “Наша Україна” теж не взяли участь в голосуванні і демонстративно вийшли з залу. Але інша частина “нашеукраїнців” дружно, з величезним ентузіазмом і величезною швидкістю встигали натискати кнопки.

Постанови Київради переконливо демонструють, що всі її рішення прозорі. А Ваші демонстративні виходи з Ради деякі називають популізмом... Межі цинізму людям, які про це говорять, напевно, немає. Вони говорять на біле чорне, на чорне біле. Ми вимагаємо список поіменного голосування тих депутатів, які були присутні на сесії 1 жовтня. Досі списку від міської адміністрації ми так і не одержали. Чому? Здогадатися не важко. Проектів рішень, які розглядалися, просто не існує в природі. Це популізм чи ні?

Як складаються у Вас відносини з діючим мером Черновецьким? У мене немає ніяких питань особисто до пана Черновецького. У мене є питання тільки до тих дій, які робить команда з ним на чолі.

Як складається ситуація з вибором єдиної кандидатури? Адже у Вас йшли переговори з цього приводу з лідерами фракцій. Зараз йде процес переговорів. І рано про що-небудь говорити.

Якщо Ви станете мером, якими будуть Ваші перші кроки? Буде два вектори моїх дій. По-перше, я добиватимуся перегляду всіх незаконних рішень, які були прийняті. І ті люди, які були причетні до ухвалення незаконних рішень, мають понести відповідальність. До того часу, поки чиновники відчуватимуть свою безкарність, вони не боятимуться порушувати закон. По-друге, я займуся реалізацією Стратегії розвитку Києва, тієї програми, з якою я піду на вибори. Наприклад, як вирішити проблему хаотичної забудови і землевідведень, я вже говорив – це Генеральний план, проектне виділення, конкурсний підхід. Якщо згадувати про реформу ЖКГ, то необхідно говорити про створення конкуренції. Тільки вона допоможе підняти якість і стабілізувати ціни. Комплексної програми реформ вимагають київські дороги, де треба вирішувати все – від «пробок» до якості покриття і розв`язок. У моїй команді є професіонали в різних областях містобудування.

Кого Ви бачите своїм суперником на мерське крісло? Суперників на виборах може бути велика кількість. Всі гідні. Перш за все, я хотів би, щоб ці вибори були не суперництвом в обливанні один одного брудом, а суперництвом програм, суперництвом в тому, що люди декларують і в тому, що вони роблять. Обіцянок на цих виборах, як і на всіх інших, буде більш ніж досить. Але одна справа обіцяти, а інша – дотримуватися своїх обіцянок і втілювати їх у життя.

Розмовляла Анна Ященко