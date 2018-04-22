Що станеться з гривнею, якщо євро здригнеться перед доларом

Із США пролунали оптимістичні заяви щодо долю долара – після того, як минулого тижня він нарешті припинив своє падіння проти євро і навіть трохи підріс. Що чекає Україну?

Джордж Буш повернувся до долара обличчям

Наприкінці минулого тижня міністр фінансів Сполучених Штатів Генрі Полсон, виступаючи перед журналістами в Кейптауні, повідомив, що в найближчі вихідні на зустрічі міністрів фінансів 20 провідних країн світу (G20) обговорюватиметься питання посилення долара. «Я вважаю, що наша економіка продовжить зростання, і її основні довгострокові переваги позначаться на ринках», – заявив він.

Прогнози такого ж роду прозвучали нещодавно і з вуст президента США Джорджа Буша. Він упевнений, що сильна економіка Сполучених Штатів зможе відновити втрачені позиції національної валюти. «Якщо люди подивляться на силу нашої економіки, то зрозуміють, чому я переконаний, що долар стане сильнішим», – сказав американський президент в інтерв`ю інформаційному каналові «Фокс бізнес». На його думку, в США залишаються сильними основні економічні показники: низька інфляція, невисокі процентні ставки, зростання кількості робочих місць і ВВП. «Ми проводимо сильну доларову політику, і світові важливо знати це. Ми також вважаємо, що для ринку важливо встановити вартість долара пропорційно щодо інших валют», – наголосив Джордж Буш.

Такі заяви від американських високопосадовців було б дивно почути ще в жовтні або в першій декаді листопада. Адже в той період долар день у днем «худішав» проти євро, встановлюючи все нові рекорди. Проте минулого тижня тенденція змінилася.

Історія злетів і падінь

Після досягнення 11 листопада пікового значення – 1,4675 долл./євро – долар став надолужувати згаяне. Минулої п`ятниці (16 листопада) курс склав 1,4648. Протягом тижня ж він спускався до 1,4537 долл./євро.

Таким чином, в 2007 році, схоже, спостерігається вже третій розворот, коли після істотного зростання євро настає період зміцнення долара. Перший різкий зліт євро був навесні – станом на 20 квітня його курс перевищив позначку 1 EUR = 1,36 USD. Потім співвідношення цієї пари валют знизилося до 1,34 з хвостиком».

Вдруге сильне падіння долара мало місце влітку. У другій декаді липня євро досяг чергового історичного максимуму, діставшись позначки в 1 EUR = 1,3834 USD. Після цього долар знову дещо посилився.

Слід зазначити, що з моменту появи євровалюти вектори курсових коливань двох перших світових валют міняли спрямованість вже неодноразово. При введенні євро країнами європейського Економічного і валютного союзу (ЕВС) з 1 січня 1999 року його курс до долара був встановлений на позначці 1 EUR = 1,1736 USD. Дуже скоро після цієї дати долар став безперервно дорожчати, а євро – знецінюватися.

До жовтня 2000 року євро досяг свого історичного мінімуму на позначці $0,8230 за євро. Впродовж 2001 року європейська валюта робила неодноразові спроби відновитися, проте не змогла піднятися вище $0,96.

У січні 2002 року євро був введений в готівковий обіг, і, можна сказати, що з цієї миті почалося майже регулярне зростання європейської валюти. У липні того ж року єдина європейська валюта знов досягла паритету з доларом, а до кінця травня 2003 року курс євро до долара наблизився до рівня 1,1736. Потім почалися нетривалі періоди пониження курсу євро, але щоразу європейська валюта відвойовувала втрачене і досягала нових висот.

Проте не можна виключати, що тепер – після вищенаведеної заяви Джорджа Буша про бажання бачити сильним долар (яке пролунало, до речі, у відповідь на різкі докори в надмірному падінні долара деяких лідерів європейських держав. Особливо жорстко висловлювався Николя Саркозі) – тренд на послаблення євро стане стійкішим і тривалішим. Можливо, міністрам фінансів 20 провідних держав світу на нинішній зустрічі таки вдалося виробити дієвий механізм зміцнення долара до євро (на зустрічі в ПАР, яка відбулася минулої суботи та неділі це питання справді було одним з центральних).

Вже пролунали коментарі деяких зарубіжних експертів щодо вірогідного сценарію розвитку подій надалі. Висловлюються, зокрема, припущення, що до початку 2008 року долар посилиться до значення 1,40 долл./євро. Можливо, що приблизно такий же курс протримається протягом всього року, хоча деякі аналітики прогнозують і істотніше ослаблення євро – до 1,35 долл./євро.

Яким боком тут гривня?

Якщо процес подальшого зростання долара до євро справді буде (а багато експертів так не думають), то це не зможе не позначитися й на економіці України. Оскільки, з причини жорсткої прив`язки Нацбанком гривні до долара на рівні 5,05 грн./дол. (з квітня 2005 року), зміцнення долара до євро означатиме зменшення курсу євро до гривні.

Посилення ж гривні до євро стане вельми неприємним явищем для українських експортерів, які здійснюють постачання своєї продукції до країн єврозони. Адже вони в цьому випадку при рівному надходженні сум в євро матимуть менше грошей за свій експорт при перерахунку в гривню.

Окрім погіршення умов для українського експорту, посилення гривні до євро призведе, поза сумнівом, до прискорення зростання імпорту з Європи. І це при тому, що попри різке збільшення курсу гривні, яке спостерігається в 2007 році, до євро, імпорт до України з європейських країн і так зростав рекордними темпами. А імпорт з країн Євросоюзу дорівнював в січні–вересні 2007 року вже 36,4% всього українського імпорту.

Отже, подорожчання долара до євро зумовить для України збільшення темпів зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі. І якщо таке відбуватиметься, то, з урахуванням очікуваного в 2008 році погіршення торговельного балансу внаслідок підвищення ціни на імпортний газ (160 дол. за тис. куб. м.), – негативне сальдо збільшиться на 1,5 млрд. дол.

Ну, а прискорення зростання негативного торгового сальдо в період, що залишився до кінця року, і очікування його стрибка в перші місяці 2008-го покладе, треба чекати, кінець розмовам деяких українських фінансистів про необхідність ревальвації гривні. Це охолодить інвесторів, які активно залучали останнім часом в країну валюту і переводили її в гривню, – в очікуванні прибутку від зміцнення української грошової одиниці. З даної причини проблеми з позиковими валютними коштами, пов`язані з незгасаючою світовою кризою на кредитному ринку, лише загостряться. Означатиме це ще більше підвищення кредитних ставок в Україні – в доларах і євро.

Такими не дуже райдужними є перспективи для української економіки в разі справдження пророцтва Буша щодо прийдешнього зміцнення долара проти євро. Один теоретичний плюс, щоправда, для України є – зменшення інфляції для імпорта з європейських країн. Оскільки ціни на товари з єврозони мали б знизитися. Проте, як зазвичай, населення навряд чи помітить здешевлення європейських товарів.

Юрій Глухов, для УНІАН