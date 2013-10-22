Росспоживнагляд почав інспекцію київського заводу Roshen

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в кондитерській корпорації.

"Фахівці Росспоживнагляду вже почали інспекцію на київському заводі", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, українська і російська сторони найближчим часом визначать наступний завод Roshen, куди попрямують інспектори.

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Ввезення в Росію кондитерських виробів Roshen заборонено з кінця липня, після того як Росспоживнагляд відібрав у торговельних мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і виявив порушення у якості. Київ неодноразово заявляв, що вважає претензії необґрунтованими, й висловлював готовність прийняти на будь-яку з українських фабрик Roshen перевірку з Росії.