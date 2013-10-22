Відставка Онищенка не змінить політику Росії - експерт
Можливий відхід Геннадія Онищенка, ініціатора ряду торгових заборон на постачання української продукції до Росії, з поста глави Росспоживнагляду не зробить істотного впливу на зовнішньоекономічну політику РФ відносно пострадянських держав
Про це заявив директор аналітичного департаменту консалтингової компанії «Альпарі» Олександр Разуваєв, коментуючи повідомлення низки російських ЗМІ про можливість відставки Онищенка.
«Звільнення з посади ветерана торгових воєн, звичайно, знакова подія. Проте, навряд чи варто очікувати змін у зовнішньоекономічній лінії Росії стосовно колишніх радянських республік, які як і раніше сильно залежать від експорту до Росії, від російського ринку», - цитує прес-служба Разуваєва в повідомленні, переданому УНІАН.
На тему: Онищенко залишає посаду глави Росспоживнагляду
Нагадаємо, що сьогодні, 22 жовтня, ЗМІ повідомили про те, що Онищенко залишає посаду голови Росспоживнагляду (Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. На його місце буде призначено його заступника Ганну Попову. Проте пізніше агентство ІТАР-ТАРС повідомило з посиланням на слова прес-секретаря голови російського уряду Наталії Тімакової, що розпорядження про відставку голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка не було, а рішення знаходиться в компетенції прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва
Як повідомляв УНІАН, із 29 липня Росспоживнагляд заборонив ввезення до Росії кондитерської продукції українських фабрик Roshen, а в лютому 2012 року - ввезення сирів кількох українських підприємств, що надалі було назване «сирною війною».