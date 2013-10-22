Відставка Онищенка не змінить політику Росії - експерт

Про це заявив директор аналітичного департаменту консалтингової компанії «Альпарі» Олександр Разуваєв, коментуючи повідомлення низки російських ЗМІ про можливість відставки Онищенка.

«Звільнення з посади ветерана торгових воєн, звичайно, знакова подія. Проте, навряд чи варто очікувати змін у зовнішньоекономічній лінії Росії стосовно колишніх радянських республік, які як і раніше сильно залежать від експорту до Росії, від російського ринку», - цитує прес-служба Разуваєва в повідомленні, переданому УНІАН.

На тему: Онищенко залишає посаду глави Росспоживнагляду

Нагадаємо, що сьогодні, 22 жовтня, ЗМІ повідомили про те, що Онищенко залишає посаду голови Росспоживнагляду (Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. На його місце буде призначено його заступника Ганну Попову. Проте пізніше агентство ІТАР-ТАРС повідомило з посиланням на слова прес-секретаря голови російського уряду Наталії Тімакової, що розпорядження про відставку голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка не було, а рішення знаходиться в компетенції прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва

Як повідомляв УНІАН, із 29 липня Росспоживнагляд заборонив ввезення до Росії кондитерської продукції українських фабрик Roshen, а в лютому 2012 року - ввезення сирів кількох українських підприємств, що надалі було назване «сирною війною».