Кримські татари уникають конфліктів заради асоціації України з ЄС - Чубаров

Кримські татари напередодні підписання у Вільнюсі Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом не роблять різких заяв і не проводять акцій протесту, щоб не завадити ратифікації документа.

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказав новообраний голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Сьогодні дуже багато ризиків на шляху до Вільнюського саміту. І ми виходимо з того, що відповідальні політики повинні зробити все, щоб виключити виникнення ситуацій, що поставлять під сумнів підписання договору. Ми, кримські татари, сьогодні свідомо не загострюємо висунення вимог до влади, не рефлексуємо на моменти, які виглядають провокаційно і в іншій ситуації дістали б різкі кроки у відповідь з боку меджлісу. І навіть ті політики, які представляють радикальніші настрої щодо влади, знають про це і намагаються зараз не озвучувати різких заяв і не проводити акцій протесту", - підкреслив Чубаров.

Лідер Меджлісу висловив сподівання, що Євросоюз оцінить те, що українське суспільство і кримські татари як його частина може бути таким ж відповідальним, як і європейське.

"Якщо угоду не буде підписано зараз, якщо Україна зупинить рух до Європи, тоді проблематичними будуть всі блоки питань, про які ми говоримо. Вирішувати які, зокрема, покликаний і Міжнародний форум кримськотатарського народу, проведення якого вже підтримали всі країни - члени ЄС, але поки що мовчить уряд України", - зазначив він.