Меджліс кримських татар очолив Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, на посаду претендували два кандидати: 56-річний Чубаров (перший заступник голови Меджлісу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар, депутат Верховної Ради Криму з фракції "Курултай-Рух") і 55-річний Ремзі Ільясов (заступник голови Меджлісу, депутат Верховної Ради Криму з фракції "Курултай-Рух").

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Делегати Курултаю раніше наполягали, щоб Джемільов залишився на посаді, але він узяв самовідвід.

У результаті Чубарова підтримали 126 делегатів з'їзду, а Ільясова - 114. Ще два бюлетені визнано недійсними.

Як повідомляв УНІАН, Джемільов, якому цьогоріч виповниться 70 років, заявив, що достатньо пробув на посаді голови Меджлісу і надалі хотів би по мірі своїх можливостей служити Меджлісу, перебуваючи поза його складом.

Курултай відбувається в Сімферополі 26-27 жовтня.