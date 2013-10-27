Меджліс кримських татар очолив Чубаров
Курултай (національний з'їзд) кримськотатарського народу обрав лідером Меджлісу Рефата Чубарова замість Мустафи Джемільова, який обіймав цю посаду понад 22 роки.
Як передає кореспондент УНІАН, на посаду претендували два кандидати: 56-річний Чубаров (перший заступник голови Меджлісу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар, депутат Верховної Ради Криму з фракції "Курултай-Рух") і 55-річний Ремзі Ільясов (заступник голови Меджлісу, депутат Верховної Ради Криму з фракції "Курултай-Рух").
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Делегати Курултаю раніше наполягали, щоб Джемільов залишився на посаді, але він узяв самовідвід.
У результаті Чубарова підтримали 126 делегатів з'їзду, а Ільясова - 114. Ще два бюлетені визнано недійсними.
Як повідомляв УНІАН, Джемільов, якому цьогоріч виповниться 70 років, заявив, що достатньо пробув на посаді голови Меджлісу і надалі хотів би по мірі своїх можливостей служити Меджлісу, перебуваючи поза його складом.
Курултай відбувається в Сімферополі 26-27 жовтня.