У Маріуполі розпочала роботу місія з делімітації кордонів буферної зони

Про це повідомили в прес-службі Маріупольськоїо міської ради. В повідомленні наголошується, що місія, до складу якої увійшли представники України, Росії та ОБСЄ, прибула до Маріуполя ввечері 2 жовтня.

Читайте такожПід Маріуполь прибула військова техніка РФ та розвідники із Північної ОсетіїМіська рада Маріуполя організувала зустріч представників місії та розміщення в готелі, забезпечила їх транспортом. Крім того, співробітникам місії надано приміщення для роботи та вся необхідна оргтехніка.

У міськраді пояснили, що завдання місії - визначення меж 30-кілометрової буферної зони, яка розділить конфронтуючі сторони у відповідності з домовленостями, досягнутими в Мінську.