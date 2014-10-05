У Маріуполі розпочала роботу місія з делімітації кордонів буферної зони
11:27, 05 жовтня 2014Суспільство
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У Маріуполі розпочала роботу міжнародна місія з делімітації кордонів буферної зони.
REUTERS
Про це повідомили в прес-службі Маріупольськоїо міської ради. В повідомленні наголошується, що місія, до складу якої увійшли представники України, Росії та ОБСЄ, прибула до Маріуполя ввечері 2 жовтня.
Читайте такожПід Маріуполь прибула військова техніка РФ та розвідники із Північної ОсетіїМіська рада Маріуполя організувала зустріч представників місії та розміщення в готелі, забезпечила їх транспортом. Крім того, співробітникам місії надано приміщення для роботи та вся необхідна оргтехніка.
У міськраді пояснили, що завдання місії - визначення меж 30-кілометрової буферної зони, яка розділить конфронтуючі сторони у відповідності з домовленостями, досягнутими в Мінську.
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